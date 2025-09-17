прогноз на матч чемпионата Туркменистана, ставка за 2.28

17 сентября в 20-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Копетдаг» и «Небитчи». Начало игры — в 15:00 мск.

«Копетдаг»

Турнирное положение: «Копетдаг» сражается за сохранение прописки в элите. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Копетдаг» набрал всего 8 очков в чемпионате. Да и пропустила команда уже 46 мячей в 18 поединках.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Копетдаг» был бит «Алтын Асыром» (1:5).

До того команда с минимальным счетом уступила «Ашхабаду». Зато поединок с «Шагадамом» принес три зачетных балла (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Копетдаг» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 13.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Копетдаг» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает реже гола за матч.

Причем «Копетдаг» исторически неудачно противостоит «Небитчиу». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 2 коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда мотивирована оттолкнуться от дна таблицы.

«Небитчи»

Турнирное положение: «Небитчи» ходит в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 5 месте.

Причем «Небитчи» на 7 очков отстает от четвертой позиции. Да и забивает команда в среднем реже одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Небитчи» переиграл «Ашхабад» (2:1).

До того команда минимально одолела «Мерв». А вот чуть ранее она подписала мировую с «Шагадамом» (1:1).

При этом «Небитчи» в 5 своих последних поединках добыл 2 виктории. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 12 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Небитчи» имеет не столь надежные тылы. Команда в среднем пропускает чаще гола за матч.

При этом «Небитчи» победил в двух своих последних матчах. Причем в этих поединках команда пропустила всего один раз.

Команда всеми силами пытается подтянуться к топ-4. Да и состав, даже по местным меркам, выглядит весьма скромно.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается воспользоваться проблемами соперника.

Статистика для ставок

«Небитчи» победил в 2 своих последних поединках

«Копетдаг» уступил в 2 последних матчах

«Небитчи» в двух последних очных поединках не пропускал от «Копетдага»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Небитчи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.67. Ничья оценена в 3.65, а победа оппонента — в скромные 5.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.02 и 1.76.

Прогноз: «Небитчи» выглядит предпочтительнее соперника, и явно сразу будет максимально активно атаковать.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, да и обыгрывать аутсайдера должны по определению.

2.28 П2 в 1 тайме Ставка на матч #1

Ставка: Победа «Небитчи» в 1 тайме за 2.28.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

2.02 ТБ 2.5 Ставка на матч #2

Ставка: ТБ 2.5 за 2.02