Астана — Елимай: ставка и прогноз на чемпионат Казахстана за 2.15

14 сентября в 23-м туре чемпионата Казахстана по футболу сыграют «Астана» и «Елимай». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Астана» — «Елимай», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Астана»

Турнирное положение: «Астана» сражается за чемпионский титул. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Астана» имеет поровну очков с «Кайратом». А вот пропустила команда 20 мячей в 21 поединке казахского чемпионата.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Астана» уверенно одолела «Кайсар» (5:1).

До того команда потерпела поражение от «Жениса» (2:3). А вот поединок с «Улытау» завершился яркой викторией (4:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Астана» забила 12 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Астана» вполне преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает чаще 2 мячей за матч.

Причем «Астана» традиционно неудачно противостоит «Елимаю». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда максимально мотивирована сохранить лидерство.

«Елимай»

Турнирное положение: «Елимай» нынешний чемпионат проводит продуктивно. Команда на данный момент находится на 5 месте.

Причем «Елимай» на 6 очков отстает от медальной зоны. Да и забивает команда в среднем чаще одного мяча за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Елимай» переиграл «Кызылжар» (2:0).

До того команда нанесла поражение «Кайрату» (3:2). А вот чуть ранее она добыла три очка в матче с «Актобе» (2:1).

При этом «Елимай» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 11 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Елимай» имеет относительно надежные тылы. Команда в среднем пропускает аккурат гол за матч.

При этом «Елимай» победил в трёх своих последних матчах. А вот не проигрывает команда уже 5 матчей кряду.

Команда всеми силами сражается за попадание на пьедестал. При этом в двух последних очных поединках с «Астаной» она уступила.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Елимай» победил в 3 своих последних поединках

«Астана» в среднем забивает чаще 2 мячей за матч

Астанинцы пропускают в среднем чуть реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Астана» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 5.90.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.87.

Прогноз: «Астана» нынче выглядит предпочтительнее соперника, и явно сразу активно понесётся в атаку.

Номинальные хозяева имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и уж точно намерены сохранить лидерство.

Ставка: Победа «Астаны» в 1 тайме за 2.15.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трёх мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.87