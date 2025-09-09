Эстония — Андорра. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 сентября 2025 года

Эстония
Андорра
Эстония
Турнирное положение: Эстонцы еще намерены побороться за выход на чемпионат мира. В своей отборочной группе команда находится на 4 позиции.
При этом Эстония имеет довольно скромный подбор игроков. Да и забивает команда в среднем гол за матч.
Эстония — Андорра: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Эстонцы были разбиты Италией (0:5).
При этом чуть ранее Эстония уступила Норвегии (0:1). Да и поединок с Израилем завершился коллизией (1:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах Эстония добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 13 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Эстонцы на данном этапе выглядят крайне слабо. Да и в плане реализации команда не преуспевает.
При всем при этом Эстония традиционно успешно играет с андоррцами. Все пять очных поединков принесли команде успех.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Эстонцы способны поднатореть в плане реализации.
Андорра
Турнирное положение: Андоррцы привычно выступают в роли поставщика очков. Команда в своей отборочной группе находится на 5 позиции.
Причем Андорра в 5 турах отбора не набрала ни одного очка. Да и не забила в них команда ни одного мяча.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Андоррцы уступили Англии (0:2).
До того команда разгромно проиграла Сербии (0:3). А еще чуть ранее она минимально была бита англичанами.
Вообще же, Андорра в 5 своих последних матчах уступила 5 раз. В них команда не забила ни разу при 10 пропущенных мячах в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Андоррцы имеют скромный подбор исполнителей. Вот только оборона часто допускает банальные ошибки.
При этом Андорра не может забить без малого год. А вот ворота эстонцев команда не поражает уже 18 лет.
Команда явно постарается найти свои шансы у ворот эстонцев. Да и оборона соперника не является эталоном надежности.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Андоррцы способны найти свои шансы в контратаках.
Статистика для ставок
- Андорра не может забить уже почти год
- Эстонцы в среднем забивают один мяч за матч
- Эстония в среднем пропускает чуть реже 3 мячей за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Эстония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.45.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.16 и 1.70.
- 4.80Израиль — Италия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.10Хорватия — Черногория: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.19Беларусь — Шотландия: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Эстонцы способны прибавить в плане реализации, и уж будут максимально активно атаковать.
Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, да и кого же еще обыгрывать, как не футбольного карлика?!
Ставка: Победа Эстонии за 2.15.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.16