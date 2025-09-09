ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    • Футболист «Атлетика» Йерай Альварес получил 10-месячную дисквалификацию
  • 13:10
    • Фернанду Сантуш уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана
  • 12:45
    • Источник: Сборная России по футболу может провести матч против США
  • 12:00
    • Агент Тюкавина: Костантин может сыграть со «Спартаком»
  • 11:46
    • Захарян снова получил травму
  • 00:51
    • Алькарас победил Синнера и выиграл US Open
  • 08:14
    • «Овьедо» хочет сыграть с «Зенитом» в октябре товарищеский матч
    Эстония одолеет футбольного карлика

    Эстония — Андорра. Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Эстония — Андорра
    Рауно Саппинен
    9 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Эстония и Андорра. Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Эстония — Андорра, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Сентября 2025 года

    Эстония

  • Таллинн
    •  Эстония 19:00 Андорра

    Андорра

  • Андорра-ла-Велья
    Эстония

    Турнирное положение: Эстонцы еще намерены побороться за выход на чемпионат мира. В своей отборочной группе команда находится на 4 позиции.

    При этом Эстония имеет довольно скромный подбор игроков. Да и забивает команда в среднем гол за матч.

    Эстония — Андорра: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.603.795.89Бонус$1500
    Последние матчи: свой последний поединок команда провела неудачно. Эстонцы были разбиты Италией (0:5).

    При этом чуть ранее Эстония уступила Норвегии (0:1). Да и поединок с Израилем завершился коллизией (1:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Эстония добыла одну победу. При этом игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Эстонцы на данном этапе выглядят крайне слабо. Да и в плане реализации команда не преуспевает.

    При всем при этом Эстония традиционно успешно играет с андоррцами. Все пять очных поединков принесли команде успех.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Эстонцы способны поднатореть в плане реализации.

    Андорра

    Турнирное положение: Андоррцы привычно выступают в роли поставщика очков. Команда в своей отборочной группе находится на 5 позиции.

    Причем Андорра в 5 турах отбора не набрала ни одного очка. Да и не забила в них команда ни одного мяча.

    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Андоррцы уступили Англии (0:2).

    До того команда разгромно проиграла Сербии (0:3). А еще чуть ранее она минимально была бита англичанами.

    Вообще же, Андорра в 5 своих последних матчах уступила 5 раз. В них команда не забила ни разу при 10 пропущенных мячах в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Андоррцы имеют скромный подбор исполнителей. Вот только оборона часто допускает банальные ошибки.

    При этом Андорра не может забить без малого год. А вот ворота эстонцев команда не поражает уже 18 лет.

    Команда явно постарается найти свои шансы у ворот эстонцев. Да и оборона соперника не является эталоном надежности.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Андоррцы способны найти свои шансы в контратаках.

    Статистика для ставок

    • Андорра не может забить уже почти год

    • Эстонцы в среднем забивают один мяч за матч

    • Эстония в среднем пропускает чуть реже 3 мячей за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Эстония — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.35, а победа оппонента — в скромные 3.45.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.16 и 1.70.

    Прогноз: Эстонцы способны прибавить в плане реализации, и уж будут максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева выглядят сильнее соперника, да и кого же еще обыгрывать, как не футбольного карлика?!

    Ставка: Победа Эстонии за 2.15.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.16

    Эстония — Андорра: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 09.09.202519:00. Эстония одолеет футбольного карлика
