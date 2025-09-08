1-й таймКатар — РоссияОнлайн
    Швейцария — Словения. Ставка (к. 4.36) и прогноз на футбол, матч квалификации ЧМ-2026, 8 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Швейцария — Словения
    Сборная Швейцарии
    8 сентября в матче квалификации ЧМ-2026 сыграют Швейцария и Словения. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Швейцария — Словения, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа B 08 Сентября 2025 года

    Швейцария

  • Берн
    •  Швейцария 21:45 Словения

    Словения

  • Любляна
    Швейцария

    Турнирное положение: Швейцарцы твердо нацелены попасть на чемпионат мира. В своей отборочной группе команда на данный момент идет на первой строчке.

    Последние матчи: Швейцария начала квалификацию с разгромной победы над Косово. Команда выиграла матч со счетом 4:0. Голы забили Брель Эмболо (дубль), Мануэль Аканджи и Сильван Видмер.

    Швейцария — Словения: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Сборная Швейцарии уверенно начала 2025 год и продолжает демонстрировать впечатляющую форму. Ранее команда Мурата Якина продлила свою беспроигрышную серию до пяти встреч, а победную — до четырех подряд. Прогресс очевиден, и он крайне важен в борьбе за лидерство в группе, где конкуренцию составят более серьезная Словения и постепенно набирающая форму Швеция.

    После разгромной победы над Косово ждать серьёзных изменений в атаке не стоит. Резервистам, скорее всего, снова достанется немного игрового времени.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут действовать активно. Для Швейцарии это один из ключевых матчей за лидерство в группе.

    Словения

    Турнирное положение: Словения в сентябре провела матч отбора со Швецией. Команды показали результативный футбол. Встреча завершилась со счетом 2:2.

    • Последние матчи: Стоит отметить, что Словения в 2025 году еще ни разу не проиграла. Всего команда провела 5 матчей, одержала две победы и трижды сыграла вничью.

    Последний раз Словения уступала 14 ноября 2024 года. Тогда сборная в рамках Лиги наций дома проиграла Норвегии со счетом 1:4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: В первом туре словенцы не смогли порадовать поклонников победой — была зафиксирована ничья со Швецией (2:2). Однако такой результат в Любляне воспринимается как позитивный сигнал перед визитом в Швейцарию.

    Если в Любляне словенцы регулярно добывают очки, то в выездных встречах ситуация выглядит иначе. Среди положительных результатов можно отметить нулевые ничьи с Англией и Португалией на Евро, а также 1:1 с Австрией около года назад. На этом список успехов почти исчерпывается. За последние два года Словения в гостях потерпела поражения от Финляндии (0:2) и Дании (1:2), не смогла обыграть Мальту (2:2) и крупно уступила Норвегии (0:3).

    Статистика для ставок

    • Швейцария не уступает с 18 ноября 2024 года

    • Беспроигрышная серия сборной Словении составляет шесть матчей

    • В первом туре Швейцария разгромила Косово со счетом 4:0, а Словения сыграла вничью со Швецией (2:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Швейцария — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценена в 4.36, а победа оппонента — в скромные 6.51.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 1.87 и 2.08.

    Прогноз: Швейцария продолжает прибавлять. С начала 2025 года команда Якина провела пять матчей без поражений, четыре из которых завершила победами. Хозяева выглядят фаворитами. Однако Словения вряд ли позволит устроить разгром и попытается навязать упорную борьбу.

    Ставка: ТМ 2.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости окажут сопротивление фавориту и добьются ничейного результата.

    Ставка: Ничья за 4.36.

    Швейцария — Словения: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 08.09.202521:45. Стоит ждать ничейный исход?
