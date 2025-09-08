1-й таймГрузия — БолгарияОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хвича КварацхелияГрузия — Болгария. Онлайн, прямая трансляция Родриго и Карло АнчелоттиЛишний в атаке: почему Родриго теряет позиции в «Реале» и сборной Бразилии Андре ОнанаКьеза, Онана и еще четыре игрока, которые могут перебраться из АПЛ в Турцию
  • 11:20
    • Мойзес летом мог перейти в «Спартак»
  • 13:55
    • ЦСКА интересен полузащитник «Бока Хуниорс»
  • 12:58
    • «ПСЖ» направил завявление сборной Франции на фоне травм Дембеле и Дуэ
  • 11:05
    • Беллингем на следующей неделе может начать тренировки с мячом
  • 07:54
    • Анисимова прокомментировала поражение в финале US Open 2025
  • 08:25
    • Месси: Завершение карьеры? Я живу сегодняшним днем
  • 01:00
    • Соболенко обыграла Анисимову и стала чемпионкой US Open-2025
    Все новости спорта

    «Спартак» будет торопиться!

    Спартак — МЛ Витебск. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Спартак Прогнозы на футбол России Прогнозы на Футбол Белоруссии
    Прогноз и ставки на «Спартак» — «МЛ Витебск»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антон Заболотный
    8 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «МЛ Витебск». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «МЛ Витебск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Спартак»

    Турнирное положение: «Красно-белые» намерены побороться за самые высокие места в РПЛ. На данный момент команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

    При этом «Спартак» на 5 пунктов отстает от лидера. А вот забивают подопечные Деяна Станковича в среднем чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» сумели одолеть «Сочи» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Пари НН» (4:0). Да и поединок с «Рубином» завершился уверенной победой (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Спартак» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красно-белые» в последнее время несколько прибавили. Команда Станковича победила в 3 своих последних матчах.

    Причем «Спартак» пропустил всего 1 мяч в 3 своих последних поединках. Плюс даже без сборников москвичи обязаны обыгрывать белорусов.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-белые» в любом кадровом сочетании обязаны обыгрывать соперника.

    «МЛ Витебск»

    Турнирное положение: «МЛ Витебск» в своем чемпионате бьется за чемпионство. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «МЛ Витебск» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот пропустила команда всего 7 мячей в 20 матчах чемпионата Белоруссии.

  • Отказ от принципов: почему Гвардиола променял Эдерсона на Доннарумму
  • Вратарская революция в «Манчестер Сити» — одна из самых громких историй трансферного окна
  • 04/09/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Со счетом 1:0 она переиграла «Сморгонь».

    До того команда сумела одолеть «Нафтан» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с брестским «Динамо» (1:1).

    При этом «МЛ Витебск» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «МЛ Витебск» имеет весьма надежные тылы. Команда победила в 2 последних матчах, не пропустив ни разу.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «МЛ Витебск» не проигрывает уже 4 месяца. Да и трепета перед московским оппонентом команда не испытывает.

    Команда явно постарается дать бой гранду российского футбола. Витебляне имеют весьма надежные тылы, да и атака способна прибавить.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Спартак» победил в 3 своих последних поединках

    • «МЛ Витебск» не проигрывает уже 4 месяца

    • «Спартак» в среднем забивает чаще одного мяча за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

    Прогноз: «Спартак» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, плюс в последних матчах смотрелись весьма выгодно.

    Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.05.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.30

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Грузия — Болгария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Родина — Енисей
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Спартак — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо Москва
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Шинник — Волга Ульяновск
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  3.15
  • Прогноз на матч Ротор — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.05
  • Прогноз на матч Черноморец — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Катар — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.25
  • Прогноз на матч Литва — Нидерланды
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Северная Македония — Лихтенштейн
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.36
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Бельгия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Спартак — МЛ Витебск: прогноз и ставка за 2.05, статистика, коэффициенты матча 08.09.202519:30. «Спартак» будет торопиться!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры