Спартак — МЛ Витебск. Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 сентября 2025 года

8 сентября в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Спартак» и «МЛ Витебск». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Спартак» — «МЛ Витебск», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Спартак»

Турнирное положение: «Красно-белые» намерены побороться за самые высокие места в РПЛ. На данный момент команда пребывает на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Спартак» на 5 пунктов отстает от лидера. А вот забивают подопечные Деяна Станковича в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красно-белые» сумели одолеть «Сочи» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Пари НН» (4:0). Да и поединок с «Рубином» завершился уверенной победой (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Спартак» забил 11 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красно-белые» в последнее время несколько прибавили. Команда Станковича победила в 3 своих последних матчах.

Причем «Спартак» пропустил всего 1 мяч в 3 своих последних поединках. Плюс даже без сборников москвичи обязаны обыгрывать белорусов.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красно-белые» в любом кадровом сочетании обязаны обыгрывать соперника.

«МЛ Витебск»

Турнирное положение: «МЛ Витебск» в своем чемпионате бьется за чемпионство. Команда нынче пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «МЛ Витебск» в среднем забивает реже 2 мячей за матч. А вот пропустила команда всего 7 мячей в 20 матчах чемпионата Белоруссии.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. Со счетом 1:0 она переиграла «Сморгонь».

До того команда сумела одолеть «Нафтан» (2:0). А вот чуть ранее она подписала мировую с брестским «Динамо» (1:1).

При этом «МЛ Витебск» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 9 забитыми мячами при одном пропущенном в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «МЛ Витебск» имеет весьма надежные тылы. Команда победила в 2 последних матчах, не пропустив ни разу.

При этом «МЛ Витебск» не проигрывает уже 4 месяца. Да и трепета перед московским оппонентом команда не испытывает.

Команда явно постарается дать бой гранду российского футбола. Витебляне имеют весьма надежные тылы, да и атака способна прибавить.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

«Спартак» победил в 3 своих последних поединках

«МЛ Витебск» не проигрывает уже 4 месяца

«Спартак» в среднем забивает чаще одного мяча за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.49. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

Прогноз: «Спартак» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева способны поднатореть в плане реализации, плюс в последних матчах смотрелись весьма выгодно.

Ставка: Победа «Спартака» в 1 тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.30