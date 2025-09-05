1-й тайм Казахстан — УэльсОнлайн
    Австралия добьется победы?

    Австралия — Новая Зеландия: прогноз (к. 2.65) и ставка на товарищеский матч 5 сентября 2025 года

    Прогнозы на Товарищеские матчи
    Прогноз и ставки на Австралия — Новая Зеландия
    Сборная Австралии
    5 сентября в товарищеском матче сыграют Австралия и Новая Зеландия. Начало встречи — в 12:45 мск. Ставка и прогноз на матч Австралия — Новая Зеландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 05 Сентября 2025 года

    Австралия

  • Канберра
    •  Австралия 12:45 Новая Зеландия

    Новая Зеландия

  • Веллингтон
    Австралия

    Турнирное положение: Третий этап азиатской квалификации к чемпионату мира завершился для сборной Австралии на мажорной ноте. Команда заняла второе место в группе C, набрав 19 очков в 10 матчах и уступив лишь Японии, которая финишировала первой с отрывом в четыре балла.

    Такой результат позволил австралийцам напрямую выйти на мундиаль. В то время как Саудовская Аравия и Индонезия, занявшие третью и четвёртую позиции, продолжат борьбу в следующем, четвёртом раунде квалификации.

    Австралия — Новая Зеландия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 1.603.905.00Бонус$1500
    Последние матчи: Форма «Соккеруз» впечатляет: команда проводит девятиматчевую серию без поражений, включая четыре победы подряд.

    В этот успешный отрезок вошли виктории над Индонезией, Китаем, Саудовской Аравией и даже над главным конкурентом — сборной Японии.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: С момента прихода Тони Поповича на тренерский мостик сборная Австралии демонстрирует отличные результаты.

    Команда не знает поражений с сентября 2024 года. Сейчас австралийцы используют товарищеские встречи для подготовки к чемпионату мира. Матч с Новой Зеландией станет серьёзной репетицией перед октябрьскими поединками против Канады и США.

    Сильная сторона австралийцев — баланс между линиями и постепенно формирующийся костяк из игроков, выступающих в Европе. В игре с новозеландцами стоит ожидать давления на оборону соперника со стартовых минут.

    Новая Зеландия

    Турнирное положение: Сборная Новой Зеландии оформила путёвку на чемпионат мира ещё в марте 2025 года, обыграв в финале океанического плей-офф Новую Каледонию со счётом 3:0.

    • Последние матчи: Летом команда Даррена Бэйзли провела два контрольных поединка: победила Кот-д’Ивуар (1:0) и уступила Украине (1:2).

    В целом «Олл Уайтс» могут занести себе в актив уверенный цикл — они выиграли восемь из последних девяти матчей, показывая сбалансированную игру в атаке и обороне.

    Единственным поражением за этот отрезок как раз стал поединок с украинцами в июне, где новозеландцы выглядели конкурентоспособно, но не сумели удержать преимущество.

    Состояние команды: Ключевая фигура сборной Новой Зеландии — нападающий Крис Вуд из «Ноттингем Форест», лучший бомбардир сборной с 44 голами. В атаке его дополняет опытный Коста Барбарусес, а центр поля укрепляет Элайджа Джаст.

    Однако в сравнении с более глубокой и насыщенной по именам сборной Австралии состав новозеландцев выглядит скромнее. К тому же играть придётся на выезде против принципиального соперника, которого «Олл Уайтс» не побеждали уже более двадцати лет — с 2002 года.

    Статистика для ставок

    • Австралия не уступает Новой Зеландии с июля 2002 года

    • В последних 9 матчах Новая Зеландия добилась восьми побед

    • Австралия выиграла 41 матч у Новой Зеландии, проиграв 13 встреч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Австралия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.59. Ничья — в 3.92, успех Новой Зеландии — в 5.42.

    ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.94 и 1.86.

    Прогноз: Обе сборные уже гарантировали себе участие на ЧМ-2026. Австралия при Тони Поповиче демонстрирует стабильность и уверенность. Команда не проигрывает уже девять матчей подряд. Австралийцам по силам добиться уверенной победы.

    Ставка: победа Австралии с форой (-1.5) за 2.65.

    Прогноз: Новая Зеландия является удобным соперником для Австралии. Но в предстоящей встрече не стоит ждать результативного футбола. Вряд ли будет забито больше двух голов.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.86.

    Австралия — Новая Зеландия: прогноз и ставка за 2.65, статистика, коэффициенты матча 05.09.202512:45. Австралия добьется победы?
