Люксембург — Северная Ирландия. Ставка (к. 3.82) и прогноз на отборочный матч ЧМ-2026 4 сентября 2025 года

4 сентября в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Люксембург и Северная Ирландия. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Люксембург — Северная Ирландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Люксембург

Турнирное положение: Пока Люксембург не провел ни одного матча в отборе на ЧМ-2026.

Последние матчи: В 2025 году Люксембург сыграл четыре товарищеских встречи. Победа была добыта одна — 22 марта в игре против Швеции. Автором решающего гола в середине первого тайма стал Сеид Корац.

Состояние команды: В прошлом розыгрыше Лиги наций команда провела 6 матчей, в которых сумела набрать лишь 3 очка и заняла последнее, четвёртое место в группе дивизиона C. Побед в противостояниях с Беларусью, Болгарией и Северной Ирландией одержать не удалось.

Тем не менее Люксембург избежал понижения в Лигу D и теперь будет бороться за сохранение места в дивизионе в стыковых встречах с Мальтой.

Северная Ирландия

Турнирное положение: Для Северной Ирландии это будет первый матч в квалификации ЧМ-2026.

Последние матчи: В этом году Северная Ирландия сыграла четыре контрольных матча. Выиграть удалось в одной встрече. 10 июня была зафиксирована минимальная победа над Исландией (1:0).

Помимо этого, Северная Ирландия уступила Швеции (1:5) и Дании (1:2). Кроме того, команда сыграла вничью со сборной Швейцарии (1:1).

Состояние команды: Северная Ирландия в прошлой Лиге наций выступала в одном квартете с Люксембургом. Команда набрала 11 очков и финишировала на первой строчке, получив прямую путевку в дивизион B. Единственное поражение было зафиксировано во встрече с Болгарией (0:1).

Теперь, как и Люксембург, Северная Ирландия стартует в отборочном цикле чемпионата мира.

Статистика для ставок

Безвыигрышная серия Люксембурга составляет 7 матчей

Северная Ирландия забивает на протяжении семи встреч кряду

В последних шести выездных играх Северная Ирландия 4 раза проиграла и дважды сыграла вничью

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу Северной Ирландии дают 2.24, а на Люксембург — 3.82, ничью букмекеры оценивают в 2.86.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.36, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.95.

Прогноз: Вряд ли стоит ждать результативный матч. Но 18 ноября 2024 года команды сыграли вничью 2:2. Получится ли у обеих сборных снова забить друг другу?

Ставка: обе забьют за 2.39.

Прогноз: Хозяева создадут проблемы фавориту. Северной Ирландии будет трудно взломать насыщенную оборону соперника и завоевать три очка. Команды в равной борьбе могут не выявить сильнейшего.

Ставка: ничья за 3.82.