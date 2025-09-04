2-й таймТорпедо — УфаОнлайн
    Вратарь «Уфы» Александр Беленов«Торпедо» — «Уфа». Онлайн, прямая трансляция Александр ФилинАлександр Филин: Надеюсь, «Балтика» сможет закончить сезон ещё выше Марк ГехиИстория несостоявшегося перехода: почему Гехи так и не стал игроком «Ливерпуля»
  • 19:46
    • Карпин: Что покажет Иордания, зависит от нас
  • 18:03
    • Джику пропустит матчи сборной Ганы из-за подписания контракта со «Спартаком»
  • 17:24
    • «Енисей» и «Шинник» поделили очки в матче Первой лиги
  • 16:59
    • Алехандро Бальде получил травму на тренировке
  • 14:57
    • Российские болельщики смогут бесплатно посетить матч против Катара
  • 14:15
    • «Спартак» подтвердил переход Алексиса Дуарте в «Сантос»
  • 12:07
    • «Спартак» заплатит за Джику 5 млн евро
    Команды не смогут определить победителя?

    Люксембург — Северная Ирландия. Ставка (к. 3.82) и прогноз на отборочный матч ЧМ-2026 4 сентября 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на Сборная Люксембурга Прогнозы на сборную Северной Ирландии
    Прогноз и ставки на Люксембург — Северная Ирландия
    Северная Ирландия
    4 сентября в отборе на ЧМ-2026 по футболу сыграют Люксембург и Северная Ирландия. Начало встречи — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Люксембург — Северная Ирландия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа A 04 Сентября 2025 года

    Люксембург

  • Люксембург
    •  Люксембург 21:45 Северная Ирландия

    Северная Ирландия

    Люксембург

    Турнирное положение: Пока Люксембург не провел ни одного матча в отборе на ЧМ-2026.

    Последние матчи: В 2025 году Люксембург сыграл четыре товарищеских встречи. Победа была добыта одна — 22 марта в игре против Швеции. Автором решающего гола в середине первого тайма стал Сеид Корац.

    Люксембург — Северная Ирландия: коэффициенты букмекеров

    1X2Новым игрокам
  • 3.752.902.29Бонус$1500
  • Кризис доверия: фанаты «МЮ» отворачиваются от Аморима, но перемен не ждут
  • Болельщики устали от вечных перезапусков проекта
  • 29/08/2025

    • Состояние команды: В прошлом розыгрыше Лиги наций команда провела 6 матчей, в которых сумела набрать лишь 3 очка и заняла последнее, четвёртое место в группе дивизиона C. Побед в противостояниях с Беларусью, Болгарией и Северной Ирландией одержать не удалось.

    Тем не менее Люксембург избежал понижения в Лигу D и теперь будет бороться за сохранение места в дивизионе в стыковых встречах с Мальтой.

    Северная Ирландия

    Турнирное положение: Для Северной Ирландии это будет первый матч в квалификации ЧМ-2026.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Последние матчи: В этом году Северная Ирландия сыграла четыре контрольных матча. Выиграть удалось в одной встрече. 10 июня была зафиксирована минимальная победа над Исландией (1:0).

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Помимо этого, Северная Ирландия уступила Швеции (1:5) и Дании (1:2). Кроме того, команда сыграла вничью со сборной Швейцарии (1:1).

    Состояние команды: Северная Ирландия в прошлой Лиге наций выступала в одном квартете с Люксембургом. Команда набрала 11 очков и финишировала на первой строчке, получив прямую путевку в дивизион B. Единственное поражение было зафиксировано во встрече с Болгарией (0:1).

    Теперь, как и Люксембург, Северная Ирландия стартует в отборочном цикле чемпионата мира.

    Статистика для ставок

    • Безвыигрышная серия Люксембурга составляет 7 матчей

    • Северная Ирландия забивает на протяжении семи встреч кряду

    • В последних шести выездных играх Северная Ирландия 4 раза проиграла и дважды сыграла вничью

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу Северной Ирландии дают 2.24, а на Люксембург — 3.82, ничью букмекеры оценивают в 2.86.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1.36, а тотал больше 2,5 можно взять за 2.95.

    Прогноз: Вряд ли стоит ждать результативный матч. Но 18 ноября 2024 года команды сыграли вничью 2:2. Получится ли у обеих сборных снова забить друг другу?

    Ставка: обе забьют за 2.39.

    Прогноз: Хозяева создадут проблемы фавориту. Северной Ирландии будет трудно взломать насыщенную оборону соперника и завоевать три очка. Команды в равной борьбе могут не выявить сильнейшего.

    Ставка: ничья за 3.82.

