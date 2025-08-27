Гримсби — Манчестер Юнайтед: ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 27 августа 2025 года

Гримсби Таун
Манчестер Юнайтед
«Гримсби»
Турнирное положение: «Моряки» выдали удачный старт сезона. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы четвертого по рангу дивизиона.
При этом «Гримсби» не проигрывает уже 9 матчей кряду. А вот в пяти стартовых турах чемпионата команда добыла 11 очков.
Гримсби Таун — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» подписали мировую с «Аккрингтоном» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Уолсоллу» (1:0). Да и поединок с «Ньюпортом» принес три очка в копилку (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Гримсби» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Моряки» нынче смотрятся выгодно. В трех своих последних матчах команда пропустила всего 2 мяча.
Причем «Гримсби» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч. А вот оборона дает результативные сбои в среднем раз за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: «Красные дьяволы» стартовали бледновато. Команда на данный момент находится на 16 строчке турнирной таблицы АПЛ.
Причем «Манчестер Юнайтед» в двух турах набрал всего один пункт. Да и забила в них команда лишь один мяч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные дьяволы» не смогли обыграть «Фулхэм» (1:1).
До того команда минимально уступила «Арсеналу» (0:1). А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела «Фиорентину».
При этом «Манчестер Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Красные дьяволы» не преуспевают в плане реализации. Да и вообще, команде Рубена Аморима крайне натужно даются победы.
При этом «Манчестер Юнайтед» одолела «сов» в 3 последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда обязана брать верх над скромным оппонентом.
Команда на данном этапе пока не преуспевает в плане игры и результатов. «Красные дьяволы» имеют качественный подбор игроков, но все никак не может прибавить.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Красные дьяволы» намерены прервать свой четырехматчевый безвыигрышный сериал.
Статистика для ставок
- «Гримсби» не проигрывает 9 матчей кряду
- «Манчестер Юнайтед» не побеждает 4 матча кряду
- Команда Аморима забила всего 1 мяч в двух стартовых турах АПЛ
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.10, а победа оппонента — в скромные 11.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.56.
Прогноз: «Красные дьяволы» выглядят монолитнее оппонента, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.
«Манчестер Юнайтед» способен прибавить во всех компонентах, да и «моряки» не собираются лишь обороняться.
Ставка: Обе забьют за 2.09.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.08