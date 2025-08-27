ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    «Красные дьяволы» забьют и пропустят

    Гримсби — Манчестер Юнайтед: ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 27 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Лиги Прогнозы на Манчестер Юнайтед
    Прогноз и ставки на «Гримсби» — «Манчестер Юнайтед»
    Мейсон Маунт
    27 августа в 1/32 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Гримсби» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гримсби» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Англия. Кубок Лиги 27 Августа 2025 года

    Гримсби Таун

    •  Гримсби Таун 22:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

    «Гримсби»

    Турнирное положение: «Моряки» выдали удачный старт сезона. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы четвертого по рангу дивизиона.

    При этом «Гримсби» не проигрывает уже 9 матчей кряду. А вот в пяти стартовых турах чемпионата команда добыла 11 очков.

    Гримсби Таун — Манчестер Юнайтед: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» подписали мировую с «Аккрингтоном» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Уолсоллу» (1:0). Да и поединок с «Ньюпортом» принес три очка в копилку (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Гримсби» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Моряки» нынче смотрятся выгодно. В трех своих последних матчах команда пропустила всего 2 мяча.

    Причем «Гримсби» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч. А вот оборона дает результативные сбои в среднем раз за матч.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Красные дьяволы» стартовали бледновато. Команда на данный момент находится на 16 строчке турнирной таблицы АПЛ.

    Причем «Манчестер Юнайтед» в двух турах набрал всего один пункт. Да и забила в них команда лишь один мяч.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные дьяволы» не смогли обыграть «Фулхэм» (1:1).

    До того команда минимально уступила «Арсеналу» (0:1). А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела «Фиорентину».

    При этом «Манчестер Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Красные дьяволы» не преуспевают в плане реализации. Да и вообще, команде Рубена Аморима крайне натужно даются победы.

    При этом «Манчестер Юнайтед» одолела «сов» в 3 последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда обязана брать верх над скромным оппонентом.

    Команда на данном этапе пока не преуспевает в плане игры и результатов. «Красные дьяволы» имеют качественный подбор игроков, но все никак не может прибавить.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Красные дьяволы» намерены прервать свой четырехматчевый безвыигрышный сериал.

    Статистика для ставок

    • «Гримсби» не проигрывает 9 матчей кряду

    • «Манчестер Юнайтед» не побеждает 4 матча кряду

    • Команда Аморима забила всего 1 мяч в двух стартовых турах АПЛ

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.10, а победа оппонента — в скромные 11.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.56.

    Прогноз: «Красные дьяволы» выглядят монолитнее оппонента, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

    «Манчестер Юнайтед» способен прибавить во всех компонентах, да и «моряки» не собираются лишь обороняться.

    Ставка: Обе забьют за 2.09.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.08

    Гримсби — Манчестер Юнайтед: прогноз и ставка за 2.09, статистика, коэффициенты матча 27.08.202522:00. «Красные дьяволы» забьют и пропустят
