Гримсби — Манчестер Юнайтед: ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Кубок Английской лиги, 27 августа 2025 года

27 августа в 1/32 финала Кубка Английской лиги по футболу сыграют «Гримсби» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Гримсби» — «Манчестер Юнайтед», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Гримсби»

Турнирное положение: «Моряки» выдали удачный старт сезона. Команда нынче пребывает на 4 месте турнирной таблицы четвертого по рангу дивизиона.

При этом «Гримсби» не проигрывает уже 9 матчей кряду. А вот в пяти стартовых турах чемпионата команда добыла 11 очков.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Моряки» подписали мировую с «Аккрингтоном» (1:1).

До того команда нанесла поражение «Уолсоллу» (1:0). Да и поединок с «Ньюпортом» принес три очка в копилку (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Гримсби» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Моряки» нынче смотрятся выгодно. В трех своих последних матчах команда пропустила всего 2 мяча.

Причем «Гримсби» в среднем забивает аккурат 2 гола за матч. А вот оборона дает результативные сбои в среднем раз за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» стартовали бледновато. Команда на данный момент находится на 16 строчке турнирной таблицы АПЛ.

Причем «Манчестер Юнайтед» в двух турах набрал всего один пункт. Да и забила в них команда лишь один мяч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные дьяволы» не смогли обыграть «Фулхэм» (1:1).

До того команда минимально уступила «Арсеналу» (0:1). А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела «Фиорентину».

При этом «Манчестер Юнайтед» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Красные дьяволы» не преуспевают в плане реализации. Да и вообще, команде Рубена Аморима крайне натужно даются победы.

При этом «Манчестер Юнайтед» одолела «сов» в 3 последних очных поединках. Да и в нынешней диспозиции команда обязана брать верх над скромным оппонентом.

Команда на данном этапе пока не преуспевает в плане игры и результатов. «Красные дьяволы» имеют качественный подбор игроков, но все никак не может прибавить.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Красные дьяволы» намерены прервать свой четырехматчевый безвыигрышный сериал.

Статистика для ставок

«Гримсби» не проигрывает 9 матчей кряду

«Манчестер Юнайтед» не побеждает 4 матча кряду

Команда Аморима забила всего 1 мяч в двух стартовых турах АПЛ

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Юнайтед» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.20. Ничья оценена в 6.10, а победа оппонента — в скромные 11.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.43 и 2.56.

Прогноз: «Красные дьяволы» выглядят монолитнее оппонента, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

«Манчестер Юнайтед» способен прибавить во всех компонентах, да и «моряки» не собираются лишь обороняться.

Ставка: Обе забьют за 2.09.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.08