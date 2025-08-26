Айнтрахт Бр — Штутгарт. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 26 августа 2025 года

Айнтрахт Б
Турнирное положение: «Львы» выдали продуктивный старт сезона. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы Второй Бундеслиги.
При этом «Айнтрахт» Бр набрал 6 очков в трех турах. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» уступили «Карлсруэ» (0:2).
До того команда нанесла поражение «Гройтер Фюрту» (3:2). Да и поединок с «Магдебургом» завершился викторией (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Айнтрахт» Бр забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Львы» нынче смотрятся довольно выгодно. До последней коллизии они победили 3 раза подряд.
Причем «Айнтрахт» Бр традиционно неудачно противостоит «Штутгарту». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при трех паритетах.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается дать бой полпреду элиты.
«Штутгарт»
Турнирное положение: Швабы стартовали неудачно. Команда на данный момент находится на 14 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.
Причем «Штутгарт» уступил в 3 своих последних поединках. Да и забила в них команда всего лишь два мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Швабы уступили «Униону» (1:2).
До того команда потерпела поражение от «Баварии» (1:2). А вот чуть ранее она была бита еще и «Болоньей» (0:1).
При этом «Штутгарт» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Швабы не особенно преуспевают в плане реализации. Да и последние неудачи больно ударили по психологии.
При этом «Штутгарт» вполне способен прибавить во всех компонентах. Да и вообще, команда обязана брать верх над скромным оппонентом.
Команда на данном этапе пока не преуспевает в плане игры и результатов. Швабы имеют качественный подбор игроков, особенно атакующих.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Швабы намерены повторить свой прошлогодний успех в Кубке Германии.
Статистика для ставок
- «Айнтрахт» Бр до последней коллизии победил 3 раза кряду
- «Штутгарт» уступил в 3 своих последних поединках
- «Айнтрахт» Бр не разу не обыгрывал «Штутгарт»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.
Прогноз: Швабы выглядят монолитнее оппонента, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.
«Штутгарт» способен прибавить во всех компонентах, да и Дениз Ундав явно скажет свое веское слово.
Ставка: Фора «Штутгарта» -1.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.25