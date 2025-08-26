Перерыв Удинезе — ВеронаОнлайн
    Лоренцо Лукка
    Швабы не оставят шансов «львам»

    Айнтрахт Бр — Штутгарт. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Кубок Германии, 26 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Кубок Германии Прогнозы на Айнтрахт Брауншвейг Прогнозы на Штутгарт
    Прогноз и ставки на «Айнтрахт» Бр — «Штутгарт»
    Дениз Ундав
    26 августа в 1/32 финала Кубка Германии по футболу сыграют «Айнтрахт» Бр и «Штутгарт». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Айнтрахт» Бр — «Штутгарт», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Германия. Кубок 26 Августа 2025 года

    Айнтрахт Б

  • Брауншвейг
    •  Айнтрахт Б 21:45 Штутгарт

    Штутгарт

  • Штутгарт
    •

    «Айнтрахт» Бр

    Турнирное положение: «Львы» выдали продуктивный старт сезона. Команда нынче пребывает на 6 месте турнирной таблицы Второй Бундеслиги.

    При этом «Айнтрахт» Бр набрал 6 очков в трех турах. А вот забивает команда в среднем чуть чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Львы» уступили «Карлсруэ» (0:2).

    До того команда нанесла поражение «Гройтер Фюрту» (3:2). Да и поединок с «Магдебургом» завершился викторией (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Айнтрахт» Бр забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Львы» нынче смотрятся довольно выгодно. До последней коллизии они победили 3 раза подряд.

    Причем «Айнтрахт» Бр традиционно неудачно противостоит «Штутгарту». В пяти последних очных поединках команда уступила 2 раза при трех паритетах.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается дать бой полпреду элиты.

    «Штутгарт»

    Турнирное положение: Швабы стартовали неудачно. Команда на данный момент находится на 14 строчке турнирной таблицы Бундеслиги.

    Причем «Штутгарт» уступил в 3 своих последних поединках. Да и забила в них команда всего лишь два мяча.

  • «Санкт-Паули» сотворил камбек против «Боруссии»: шесть голов в безумном матче на «Миллернторе»
  • Претендент на матч сезона в Бундеслиге в первом же туре
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Швабы уступили «Униону» (1:2).

    До того команда потерпела поражение от «Баварии» (1:2). А вот чуть ранее она была бита еще и «Болоньей» (0:1).

    При этом «Штутгарт» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Швабы не особенно преуспевают в плане реализации. Да и последние неудачи больно ударили по психологии.

    При этом «Штутгарт» вполне способен прибавить во всех компонентах. Да и вообще, команда обязана брать верх над скромным оппонентом.

    Команда на данном этапе пока не преуспевает в плане игры и результатов. Швабы имеют качественный подбор игроков, особенно атакующих.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Швабы намерены повторить свой прошлогодний успех в Кубке Германии.

    Статистика для ставок

    • «Айнтрахт» Бр до последней коллизии победил 3 раза кряду

    • «Штутгарт» уступил в 3 своих последних поединках

    • «Айнтрахт» Бр не разу не обыгрывал «Штутгарт»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Штутгарт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.50 и 2.50.

    Прогноз: Швабы выглядят монолитнее оппонента, и наверняка проведут поединок максимально агрессивно.

    «Штутгарт» способен прибавить во всех компонентах, да и Дениз Ундав явно скажет свое веское слово.

    Ставка: Фора «Штутгарта» -1.5 за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.25

    Айнтрахт Бр — Штутгарт: прогноз и ставка за 2.08, статистика, коэффициенты матча 26.08.202521:45. Швабы не оставят шансов «львам»
