«Санкт-Паули» сотворил камбек против «Боруссии»: шесть голов в безумном матче на «Миллернторе»

Дортмунд вёл 3:1 и, казалось, контролировал старт сезона, но удаление Мане перевернуло сценарий. «Санкт-Паули» за пять минут сравнял счёт и подарил Бундеслиге ярчайший матч первого тура.

Футбол. Германия. Бундеслига Санкт-Паули — Боруссия Д 3:3 Голы: 0:1 Серу Гирасси (34'), 1:1 Андреа Унтонджи (50'), 1:2 Вальдемар Антон (67'), 1:3 Юлиан Брандт (74'), 2:3 Данель Синани (пенальти) (86'), 3:3 Эрик Смит (89') Санкт-Паули: Никола Васильев, Хауке Валь, Адам Дзвигала (Коннор Меткалф, 77'), Аркадиуш Пырка (Манолис Салиакас, 77'), Эрик Смит, Джеймс Сэндс (Оладапо Афолаян, 87'), Джоэл Чима Фудзит, Данель Синани, Матиас Перейра Лаж, Андреа Унтонджи (Абдули Сисей, 68'), Louis Oppie Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Ян Коуту, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Филиппо Мане, Карим Адейеми (Юлиан Брандт, 46'), Паскаль Грос (Салих Озкан, 87'), Серу Гирасси, Джоб Беллингем (Феликс Нмеча, 46'), Марсель Забитцер Предупреждения: Адам Дзвигала (22'), Рами Бенсебаини (26'), Эрик Смит (38'), Ян Коуту (65'), Марсель Забитцер (90 + 3') Удаление: Филиппо Мане (85')

В Гамбурге вечер субботы напоминал праздник. «Миллернтор» превратился в море флагов и баннеров — болельщики «Санкт-Паули» знали, что их клуб открывает сезон матчем против одного из грандов Германии. Александер Блессин, главный тренер хозяев, обещал, что его команда не испугается «Боруссии», и с первых минут хозяева активно прессинговали, не позволяя дортмундцам спокойно разыгрывать мяч.

Фанаты Санкт-Паули gettyimages.com

Тем не менее, именно гости создали первые настоящие моменты. Серу Гирасси, главный голевой козырь Ковача, бил с острого угла — Никола Василь справился. Паскаль Гросс оказался на ударной позиции после тонкой передачи Карима Адейеми, но и здесь вратарь «Санкт-Паули» выручил.

Гол Гирасси и незабитый пенальти

Когда давление дортмундцев стало нарастать, хозяева дрогнули. На 34-й минуте Марсель Забитцер идеально навесил с правого фланга, и Гирасси головой пробил Василя — 0:1. Это выглядело логичным развитием событий.

Удар Гирасси gettyimages.com

Через несколько минут у «Боруссии» появился шанс закрыть игру. Эрик Смит сбил Адейеми в штрафной, арбитр назначил пенальти. Гирасси взял мяч, но Василь угадал направление удара и сохранил интригу! Этот сейв стал поворотным моментом: «Санкт-Паули» почувствовал, что может бороться.

В перерыве Ковач выпустил Брандта и Нмечу, усилив атаку. Но уже на 50-й минуте хозяева наказали за расслабленность. Данел Синани подал с правого фланга, и Андреас Унтонджи вколотил мяч головой — 1:1. «Миллернтор» взорвался, запахло сенсацией.

Гол Андреаса Унтонджи gettyimages.com

Однако «Боруссия» отреагировала быстро. На 67-й минуте защитник Вальдемар Антон подключился к атаке, и его удар с рикошетом от соперника влетел в дальний угол. А вскоре Юлиан Брандт, только вышедший на замену, превратил пас Гросса в роскошный гол с лёта. 1:3 — и появилось полное ощущение, что дортмундцы сделали достаточно для победы.

Юлиан Брандт gettyimages.com

Драма последних минут

На 85-й минуте случился эпизод, который изменил всё. Дебютант «Боруссии» Филиппо Мане в борьбе схватил за футболку Абдули Сиссея прямо в штрафной. ВАР подтвердил фол, арбитр показал красную карточку и назначил пенальти. Синани уверенно пробил — 2:3.

Удаление Мане gettyimages.com

Привычно шумный «Миллернтор» гнал хозяев вперёд, и уже через три минуты капитан Эрик Смит подарил команде и фанатам момент, который войдёт в историю клуба. Его мощный удар из-за штрафной вонзился в дальний угол — 3:3. Вратарь «Боруссии» Грегор Кобель даже не успел среагировать.

Гол Смита gettyimages.com

Крах традиции и новый герой

Для «Боруссии» эта ничья стала исторической неудачей: впервые за десять лет дортмундцы не выигрывают стартовый матч сезона в Бундеслиге. Ковач начал сезон болезненно: команда контролировала игру, имела преимущество в классе, но не сумела дожать соперника и развалилась в концовке. Поэтому и уезжает из Гамбурга команда с чувством упущенного — счёт 3:1 нужно доводить до победы.

А для «Санкт-Паули» — праздник. Василь провёл потрясающий матч, Синани и Смит стали героями, а команда Блессина доказала, что не собирается быть пассажиром в новом сезоне.

Футболисты выгрызли камбек, который болельщики будут вспоминать годами. И если дальше «Санкт-Паули» сохранит такой характер, она точно не будет просто бороться за выживание.