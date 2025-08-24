«Санкт-Паули» сотворил камбек против «Боруссии»: шесть голов в безумном матче на «Миллернторе»

В Гамбурге вечер субботы напоминал праздник. «Миллернтор» превратился в море флагов и баннеров — болельщики «Санкт-Паули» знали, что их клуб открывает сезон матчем против одного из грандов Германии. Александер Блессин, главный тренер хозяев, обещал, что его команда не испугается «Боруссии», и с первых минут хозяева активно прессинговали, не позволяя дортмундцам спокойно разыгрывать мяч.
Тем не менее, именно гости создали первые настоящие моменты. Серу Гирасси, главный голевой козырь Ковача, бил с острого угла — Никола Василь справился. Паскаль Гросс оказался на ударной позиции после тонкой передачи Карима Адейеми, но и здесь вратарь «Санкт-Паули» выручил.
Гол Гирасси и незабитый пенальти
Когда давление дортмундцев стало нарастать, хозяева дрогнули. На 34-й минуте Марсель Забитцер идеально навесил с правого фланга, и Гирасси головой пробил Василя — 0:1. Это выглядело логичным развитием событий.
Через несколько минут у «Боруссии» появился шанс закрыть игру. Эрик Смит сбил Адейеми в штрафной, арбитр назначил пенальти. Гирасси взял мяч, но Василь угадал направление удара и сохранил интригу! Этот сейв стал поворотным моментом: «Санкт-Паули» почувствовал, что может бороться.
В перерыве Ковач выпустил Брандта и Нмечу, усилив атаку. Но уже на 50-й минуте хозяева наказали за расслабленность. Данел Синани подал с правого фланга, и Андреас Унтонджи вколотил мяч головой — 1:1. «Миллернтор» взорвался, запахло сенсацией.
Однако «Боруссия» отреагировала быстро. На 67-й минуте защитник Вальдемар Антон подключился к атаке, и его удар с рикошетом от соперника влетел в дальний угол. А вскоре Юлиан Брандт, только вышедший на замену, превратил пас Гросса в роскошный гол с лёта. 1:3 — и появилось полное ощущение, что дортмундцы сделали достаточно для победы.
Драма последних минут
На 85-й минуте случился эпизод, который изменил всё. Дебютант «Боруссии» Филиппо Мане в борьбе схватил за футболку Абдули Сиссея прямо в штрафной. ВАР подтвердил фол, арбитр показал красную карточку и назначил пенальти. Синани уверенно пробил — 2:3.
Привычно шумный «Миллернтор» гнал хозяев вперёд, и уже через три минуты капитан Эрик Смит подарил команде и фанатам момент, который войдёт в историю клуба. Его мощный удар из-за штрафной вонзился в дальний угол — 3:3. Вратарь «Боруссии» Грегор Кобель даже не успел среагировать.
Крах традиции и новый герой
Для «Боруссии» эта ничья стала исторической неудачей: впервые за десять лет дортмундцы не выигрывают стартовый матч сезона в Бундеслиге. Ковач начал сезон болезненно: команда контролировала игру, имела преимущество в классе, но не сумела дожать соперника и развалилась в концовке. Поэтому и уезжает из Гамбурга команда с чувством упущенного — счёт 3:1 нужно доводить до победы.
А для «Санкт-Паули» — праздник. Василь провёл потрясающий матч, Синани и Смит стали героями, а команда Блессина доказала, что не собирается быть пассажиром в новом сезоне.
Футболисты выгрызли камбек, который болельщики будут вспоминать годами. И если дальше «Санкт-Паули» сохранит такой характер, она точно не будет просто бороться за выживание.