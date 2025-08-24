1-й таймБайер — ХоффенхаймОнлайн
    Увезет ли «Фиорентина» победу из Сардинии?

    Кальяри — Фиорентина: прогноз на матч Серии А и ставка за 1.82

    Прогноз и ставки на «Кальяри» — «Фиорентина»
    Мойзе Кин («Фиорентина»)
    24 августа в 1-м туре Серии А сыграют «Кальяри» и «Фиорентина». Начало встречи — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Кальяри» — «Фиорентина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Италия. Серия А 24 Августа 2025 года

    Кальяри

  • Кальяри
    •  Кальяри 19:30 Фиорентина

    Фиорентина

  • Флоренция
    •

    «Кальяри»

    Турнирное положение: «Кальяри» в прошлом сезоне итальянской Серии А финишировал в нижней половины таблицы на 15-й позиции.

    Островная команда на пять очков опередила зону вылета (18-20-я строчки), поэтому сумела остаться в элитном дивизионе кальчо.

    Кальяри — Фиорентина: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 1/32 финала Кубка Италии клуб на своем поле со счетом 2:1 обыграл «Энтеллу».

    Перед этим в товарищеской встрече коллектив уже не смог выиграть, когда теперь уже в чужих стенах с результатом 1:1 разошелся мировой с испанским «Расингом».

    Не сыграют: травмирован — Паволетти, дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были контрольными, а один — официальным, «Кальяри» ни разу не проиграл при двух победах и двух ничьих.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы если не на три балла, то по крайней мере на один, особенно на своем поле, хотя это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Роберто Пикколи — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне.

    «Фиорентина»

    Турнирное положение: «Фиорентина» в прошлом сезоне итальянской Серии А финишировала на шестой позиции и попала в зону континентальных турниров.

    Команда вышла в Лигу конференций и на пять пунктов отстала от зоны Лиги чемпионов (топ-4), а также на четыре балла — от зоны Лиги Европы (пятое место).

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке, который был первым в раунде плей-офф Лиги конференций, клуб на чужом поле со счетом 3:0 разгромил украинский «Полесье».

    Перед этим в контрольной встрече коллектив уже не сумел победить, когда снова-таки в чужих стенах с результатом 1:2 потерпел поражение от «Манчестер Юнайтед».

    Не сыграют: травмированы — Барак и Куаме, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, три из которых были товарищескими, а один — контрольным, «Фиорентина» выиграла лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Это сулит гостям не лучшие шансы не то, что на три балла, а даже на один пункт, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же высоки, если учесть перевес в классе над соперником.

    Три гола команды в новом сезоне забивали разные игроки.

    Статистика для ставок

    • в двух последних матчах «Кальяри» забивали обе команды

    • в пяти из шести «Фиорентины» хотя бы одна команда не забивала

    • в пяти из восьми последних матчей «Фиорентина» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Фиорентина» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 2.30. Ничья — в 3.35, победа «Кальяри» — в 3.35.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.78.

    Прогноз: в двух последних матчах хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех из шести последних домашних поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в предпоследнем матче гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.82.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь так было в их пяти из восьми последних матчей.

    Ставка: «Фиорентина» победит за 2.30

    Кальяри — Фиорентина: прогноз и ставка за 1.82, статистика, коэффициенты матча 24.08.202519:30. Увезет ли «Фиорентина» победу из Сардинии?
