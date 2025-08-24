Аталанта — Пиза. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Серия A, 24 августа 2025 года

Аталанта
Пиза
«Аталанта»
Турнирное положение: Бергамаски намерены побороться за самые высокие места. Кадровый ресурс для этого вполне достаточен.
При этом «Аталанта» летом провела 6 контрольных поединков. В них команда добыла 3 победы при двух коллизиях.
Аталанта — Пиза: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Бергамаски уступили «Ювентусу» (1:2).
До того команда подписала мировую с «Опатией» (3:3). А вот поединок с «Кёльном» завершился поражением (0:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Аталанта» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 11.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Бергамаски в последних поединках явно не преуспевали. Команда не побеждает 3 матча кряду.
Причем «Аталанта» традиционно успешно противостоит «Пизе». В четырех очных поединках команда победила 4 раза.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Бергамаски должны не замечать новичка элиты.
«Пиза»
Турнирное положение: Пизанцы новый сезон начали успешно. Команда прошла первый раунд Кубка Италии.
Причем «Пиза» летом успела провести 6 контрольных поединков. В них команда победила 3 раза при одном поражении.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. Пизанцы в серии пенальти одолели «Чезену».
До того команда не сумела обыграть «Пистойезе» (1:1). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Аугсбургом» (2:2).
При этом «Пиза» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 6 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Пизанцы нынче выглядят не столь выгодно. Команда не побеждала в 4 последних поединках.
При этом «Пиза» летом существенно изменилась в кадровом виде. Тем не менее, команде нужно время на адаптацию в элите.
Команда в двух последних матчах забила всего 1 гол. Причем кубковый успех получился чересчур натужным.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Пиза» не побеждает 4 матча кряду
- Бергамаски одолели «Пизу» во всех 4 очных поединках
- Пизанцы еще ни разу не забивали в ворота «Аталанты»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Аталанта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.40. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.20.
Прогноз: «Аталанта» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет активно атаковать.
Номинальные хозяева намерены сразу закрепиться среди лидеров, к тому же «Пизе» пока явно не хватает опыта матчей на таком уровне.
Ставка: Фора «Аталанты» -1.5 за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63