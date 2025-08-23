ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    «Кельтов» ждет коллизия?

    Мальорка — Сельта: прогноз на матч Ла Лиги, ставка за 3.00

    Прогноз и ставки на «Мальорка» — «Сельта»
    Яго Аспас
    23 августа во 2-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Мальорка» и «Сельта». Начало игры — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Мальорка» — «Сельта», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Испания. Ла Лига 23 Августа 2025 года

    Мальорка

  • Пальма-де-Мальорка
    •  Мальорка 18:00 Сельта

    Сельта

  • Виго
    «Мальорка»

    Турнирное положение: Балеарцы стартовали крайне неудачно. Команда находится на 20 месте турнирной таблицы.

    При этом «Мальорка» до последней коллизии победила дважды кряду. Причем в обоих успешных поединках команда сохранила свои ворота в неприкосновенности.

    Мальорка — Сельта: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Балеарцы уступили «Барселоне» (0:3).

    До того команда нанесла поражение «Гамбургу» (2:0). Да и поединок с «Побленсе» завершился успехом (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Мальорка» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Балеарцы потенциально должны быть в середняках. Да и состав команды по именам выглядит симпатично.

    Причем «Мальорка» традиционно сложно противостоит «Сельте». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при 2 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Балеарцы намерены реабилитироваться за стартовую неудачу.

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Кельты» нынешний чемпионат начали неудачно. Команда ныне пребывает на 18 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Сельта» летом провела семь контрольных поединков. В них команда сумела добыть 3 победы при четырех поражениях.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сельта» уступила «Хетафе» (0:2).

    До того команда сумела переиграть «Вулверхэмптон» (1:0). А вот чуть ранее она была бита «Виторией Гимарайнш» (0:1).

    При этом «Сельта» в 5 своих последних поединках добыла 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Кельты» весьма крепки, однако стабильностью не блещут. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    При этом «Сельта» летом существенно изменилась в кадровом виде. Зато в обойме остался многолетний лидер Яго Аспас.

    Плюс ко всему, «кельты» одолели «Мальорку» в двух последних очных поединках. А вот не проигрывает балеарцам команда уже 2 года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Сельта» одолела балеарцев в 2 последних очных поединках

    • Балеарцы до последней коллизии победили дважды кряду

    • Обе команды стартовали в чемпионате с поражений

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.55. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 3.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.38 и 1.57.

    Прогноз: «Мальорка» выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно поднатореют в плане реализации, к тому же постараются реабилитироваться за стартовую неудачу.

    Ставка: Победа «Мальорки» за 3.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.38

    Мальорка — Сельта: прогноз и ставка за 3.00, статистика, коэффициенты матча 23.08.202518:00. «Кельтов» ждет коллизия?
