Страсбург — Брондбю. Ставка (к. 1.86) и прогноз на квалификацию Лиги конференций 21 августа 2025 года

21 августа в квалификации Лиги конференций по футболу сыграют «Страсбург» и «Брондбю». Начало встречи — 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Страсбург» — «Брондбю», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» начал сезон с победы и сейчас имеет три очка в таблице Лиги 1 после первого тура.

Последние матчи: на выезде был обыгран вернувшийся в элитный французский дивизион «Мец» со счетом 1:0. Без большой группы основного состава «Страсбург» полностью владел инициативой на поле, но смог вскрыть оборону соперника только на 86-й минуте после точного удара аргентинского новичка Хоакина Паничелли.

Ранее в товарищеском матче была ничья с «Майнцем» (0:0) и победа над «Штурмом» (3:2).

Не сыграют: травмированы — Соу (з).

Состояние команды: летом «Страсбург» покинули три основных футболиста, но при этом и пополнили несколько качественных игроков, присланных «Челси». По-прежнему команда является филиалом «аристократов» где проходят обкатку молодые игроки с целью пополнения состава «синих», как Андрей Сантос, или перепродажи, как Хабиб Диарра или вратарь Петрович. Сейчас «Страсбург» является самой молодой командой Европы среди топ-5 лиг.

«Брондбю»

Турнирное положение: после пяти туров «Брондбю» делит 1-2 место в таблице чемпионата Дании с 12 очками.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Последние матчи: в предыдущем раунде квалификации ЛК «Брондбю» здорово пощекотал нервы своим болельщикам, уступив в первой игре со счетом 0:3 исландскому «Викингуру». К счастью, в ответной игре был взят убедительный реванш (4:0) и команда прошла дальше.

В чемпионате Дании был в гостях обыгран «Раннерс» (2:0) и дома «Вайле» (2:1).

Не сыграют: травмированы — Алвес (з), дисквалифицирован — Бишоф (п).

Состояние команды: летом «Брондбю» сильно ослаб, команду покинули три ключевых футболиста, пошедшие на повышение в европейские клубы. Пока на вырученные за них серьезные деньги датчане подписали только голландского защитника Бинкса. Тем не менее, команда неплохо стартовала в чемпионате и хоть с трудом, но миновала прежние стадии квалификации ЛК.

Статистика для ставок

Никогда ранее команды между собой не встречались

С учетом товарищеских матчей «Страсбург» 2 раза выиграл и сыграл вничью в 3 последних играх

У «Брондбю» 3 победы и 2 поражения в 5 последних играх во всех турнирах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Страсбурга» дают 1,53, а на «Брондбю» — 6,0, ничью букмекеры оценивают в 4,40.

Тотал меньше 2,5 идет за 2,04, а тотал больше 2,5 можно взять за 1,78.

Прогноз: конечно, «Страсбург» намного сильнее «Брондбю» и должен постараться решить все свои проблемы в первом матче. Команда очень талантливая и дерзкая, имеет большую глубину состава, а главный тренер Лиам Розеньор имеет шанс вырасти в отличного специалиста. Первый его сезон в «Страсбурге» получился очень впечатляющим. К тому же в составе гостей не будет главного таланта Бишофа.

Основная ставка: победа «Страсбурга» с форой -1 за 1,86.

Прогноз: также можно заиграть альтернативный вариант с победой эльзасцев в первом тайме.

Дополнительная ставка: «Страсбург» выиграет первый тайм за 2,05.