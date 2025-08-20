Селтик — Кайрат: прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.25

Селтик
Кайрат
«Селтик»
Турнирная таблица: «Селтик» входит в число лидеров шотландской Премьер-лиги, после двух туров команда одержала две победы и набрала 6 очков.
Последние матчи: В Лиге чемпионов «Селтик» стартует с финала квалификации, минуя три стадии отбора. В чемпионате Шотландии команда переиграла «Абердин» (2:0) и «Сент-Миррен» (1:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: На данный момент «Селтик» выдаёт победную серию из четырёх матчей.
«Кайрат»
Турнирная таблица: В чемпионате Казахстана «Кайрат» занимает 2 место, набрав 43 очка, столько же баллов у лидера КПЛ — «Астаны».
Последние матчи: В 20 туре казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» потерпел поражение от команды «Елимай» (2:3).
«Кайрат» в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее словенской «Олимпии» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во второй стадии квалификации казахи совершили камбэк в поединке с финским КуПСом (3:0 — дома, 0:2 — в гостях).
В третьем раунде Лиги чемпионов «Кайрат» с трудом переиграл «Слован» из Братиславы, выиграв лишь в серии пенальти, так как двухматчевая дуэль завершилась вничью (1:1). «Кайрат» одержал по пенальти со счётом 4:3.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти встречах футболисты «Кайрата» одержали 4 победы и потерпели 1 поражение.
- «Кайрат» — чемпион Казахстана
- «Селтик» — чемпион Шотландии
- «Кайрат» и «Селтик» ранее в еврокубках не встречались
Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.80, а победа «Кайрата» — в 16.00.
ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.20.
Прогноз: «Кайрат» столкнулся с серьезным сопротивлением словацкого «Слована» на предыдущей стадии отбора. Казахи могут дать осечку в противостоянии с «Селтиком» в предстоящей игре, к тому же игра окажется выездной для чемпиона Казахстана. Ставим на уверенную победу шотландской команды.
Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Можно рискнуть на том, что оба клуба могут забить друг другу.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.25.