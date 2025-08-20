ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Карлос АлькарасНеделя тенниса: «Мастерс» без финала, возрождение Кудерметовой и французский гений Илья СамошниковИз Черкизово в Тушино. Почему «Спартак» покупает Самошникова из «Локомотива»? ЭдерсонТрансферный дайджест. 12 — 18 августа
  • 22:50
    • Алькарас — триумфатор «Мастерса» в Цинциннати, Синнер снялся по ходу первого сета
  • 21:59
    • «Пари НН» уверенно обыграл «Динамо» Мх в РПЛ
  • 21:26
    • «Торпедо» выиграло у «Урала» в Первой лиге
  • 16:17
    • «Фиорентина»: В клубе есть предложения от ЦСКА и «Зенита» по Бельтрану
  • 17:55
    • Bobsoccer: «Ростов» планирует пригласить Александра Кержакова в клуб
  • 16:43
    • «Ноттингем Форест» оформил переход Арно Калимуэндо из «Ренна»
  • 16:08
    • Карен Хачанов стал первой ракеткой России в обновленном рейтинге ATP
    Все новости спорта

    «Селтик» добьется успеха в домашней игре ЛЧ?

    Селтик — Кайрат: прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.25

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Селтик Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Селтик» — «Кайрат»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Слован» — «Кайрат»
    «Селтик» из Шотландии дома сыграет против «Кайрата» из Казахстана в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 20 августа, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Селтик» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 20 Августа 2025 года

    Селтик

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •  Селтик 22:00 Кайрат

    Кайрат

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Селтик»

    Турнирная таблица: «Селтик» входит в число лидеров шотландской Премьер-лиги, после двух туров команда одержала две победы и набрала 6 очков.

    Последние матчи: В Лиге чемпионов «Селтик» стартует с финала квалификации, минуя три стадии отбора. В чемпионате Шотландии команда переиграла «Абердин» (2:0) и «Сент-Миррен» (1:0).

    Селтик — Кайрат: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: На данный момент «Селтик» выдаёт победную серию из четырёх матчей.

    «Кайрат»

    Турнирная таблица: В чемпионате Казахстана «Кайрат» занимает 2 место, набрав 43 очка, столько же баллов у лидера КПЛ — «Астаны».

  • Жиру вернулся в Лигу 1! Но его гола не хватило «Лиллю» для победы над «Брестом»
  • Шесть голов и бенефис Камори Думбия
  • 17/08/2025

    • Последние матчи: В 20 туре казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» потерпел поражение от команды «Елимай» (2:3).

    «Кайрат» в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее словенской «Олимпии» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во второй стадии квалификации казахи совершили камбэк в поединке с финским КуПСом (3:0 — дома, 0:2 — в гостях).

    В третьем раунде Лиги чемпионов «Кайрат» с трудом переиграл «Слован» из Братиславы, выиграв лишь в серии пенальти, так как двухматчевая дуэль завершилась вничью (1:1). «Кайрат» одержал по пенальти со счётом 4:3.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: В последних пяти встречах футболисты «Кайрата» одержали 4 победы и потерпели 1 поражение.

    Статистика для ставок

    • «Кайрат» — чемпион Казахстана

    • «Селтик» — чемпион Шотландии

    • «Кайрат» и «Селтик» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.80, а победа «Кайрата» — в 16.00.

    ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.20.

    Прогноз: «Кайрат» столкнулся с серьезным сопротивлением словацкого «Слована» на предыдущей стадии отбора. Казахи могут дать осечку в противостоянии с «Селтиком» в предстоящей игре, к тому же игра окажется выездной для чемпиона Казахстана. Ставим на уверенную победу шотландской команды.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Можно рискнуть на том, что оба клуба могут забить друг другу.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом  2.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.14
  • Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Небитчи — Мерв
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аркадаг — Шагадам
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Копетдаг — Ашхабад
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.49
  • Прогноз на матч Калуга — Амкал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Кубань — ПСК
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Спартак Тамбов — Металлург Липецк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.15
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ференцварош — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Црвена Звезда — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.43
  • Экспресс дня 19 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Волгарь — Чертаново
  • Футбол
  • Завтра в 19:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Селтик — Кайрат: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 20.08.202522:00. «Селтик» добьется успеха в домашней игре ЛЧ?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры