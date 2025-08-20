Селтик — Кайрат: прогноз на матч Лиги чемпионов, ставка за 2.25

«Селтик» из Шотландии дома сыграет против «Кайрата» из Казахстана в первом матче финала квалификации Лиги чемпионов. Поединок пройдёт 20 августа, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Селтик» — «Кайрат», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Селтик»

Турнирная таблица: «Селтик» входит в число лидеров шотландской Премьер-лиги, после двух туров команда одержала две победы и набрала 6 очков.

Последние матчи: В Лиге чемпионов «Селтик» стартует с финала квалификации, минуя три стадии отбора. В чемпионате Шотландии команда переиграла «Абердин» (2:0) и «Сент-Миррен» (1:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: На данный момент «Селтик» выдаёт победную серию из четырёх матчей.

«Кайрат»

Турнирная таблица: В чемпионате Казахстана «Кайрат» занимает 2 место, набрав 43 очка, столько же баллов у лидера КПЛ — «Астаны».

Последние матчи: В 20 туре казахстанской Премьер-лиги «Кайрат» потерпел поражение от команды «Елимай» (2:3).

«Кайрат» в первом раунде Лиги чемпионов оказался сильнее словенской «Олимпии» (2:0 — дома, 1:1 — в гостях). Во второй стадии квалификации казахи совершили камбэк в поединке с финским КуПСом (3:0 — дома, 0:2 — в гостях).

В третьем раунде Лиги чемпионов «Кайрат» с трудом переиграл «Слован» из Братиславы, выиграв лишь в серии пенальти, так как двухматчевая дуэль завершилась вничью (1:1). «Кайрат» одержал по пенальти со счётом 4:3.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти встречах футболисты «Кайрата» одержали 4 победы и потерпели 1 поражение.

Статистика для ставок

«Кайрат» — чемпион Казахстана

«Селтик» — чемпион Шотландии

«Кайрат» и «Селтик» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Селтик» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.16. Ничья оценена в 7.80, а победа «Кайрата» — в 16.00.

ТБ 3 и ТМ 3 принимаются с коэффициентом — 1.68 и 2.20.

Прогноз: «Кайрат» столкнулся с серьезным сопротивлением словацкого «Слована» на предыдущей стадии отбора. Казахи могут дать осечку в противостоянии с «Селтиком» в предстоящей игре, к тому же игра окажется выездной для чемпиона Казахстана. Ставим на уверенную победу шотландской команды.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Можно рискнуть на том, что оба клуба могут забить друг другу.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.25.