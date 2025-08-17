Жиру вернулся в Лигу 1! Но его гола не хватило «Лиллю» для победы над «Брестом»

ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Оливье ЖируЖиру вернулся в Лигу 1! Но его гола не хватило «Лиллю» для победы над «Брестом»
    Оливье Жиру
    Оливье Жиру
    Оливье Жиру открыл счёт своим первым же ударом после возвращения во Францию, «Лилль» быстро ушёл в отрыв, но «Брест» вытащил матч из пучины. Камори Думбия оформил дубль, а Жюльен Ле Кардиналь забил, возможно, самый красивый мяч тура. Вечер завершился скандалом: третий гол «догов» вызвал протесты хозяев и уже стал первой громкой судейской историей нового сезона.
    Футбол. Франция. Лига 1
    Брест — Лилль 3:3
    Голы: 0:1 Оливье Жиру (11'), 0:2 Хакон-Арнар Харальдссон (26'), 1:2 Камори Думбия (34'), 2:2 Камори Думбия (51'), 2:3 Ngal'ayel Mukau (66'), 3:3 Жюльен Ле Кардинал (75') Брест: Радослав Маецки, Кенни Лала, Жюльен Ле Кардинал, Брендан Шардонне, Брэдли Локо, Камори Думбия (Люк Зогбе, 90'), Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти, Мама Бальде (Амиду Макалу, 90'), Ромен дель Кастильо, Людовик Ажорк Лилль: Берке Озер, Ромен Перро (Vincent Burlet, 72'), Алешандро Рибейро, Усман Туре (Maxima Goffi, 52'), Хакон-Арнар Харальдссон (Набиль Бенталеб, 85'), Бенжамен Андре, Оливье Жиру, Фелиш Коррея, Marius Broholm (Матиас Фернандес, 46'), Ngal'ayel Mukau (Айюб Буадди, 85'), Nathan Ngoy Предупреждения: Nathan Ngoy (15'), Камори Думбия (18'), Брендан Шардонне (35'), Bruno Genesio (53')

    Все взгляды в Бресте были прикованы к Жиру. Возвращение 38-летнего чемпиона мира в Лигу 1 превратило рядовой матч первого тура в событие особого уровня. И француз не подвёл: уже на 11-й минуте, показав рукой точку передачи, он открылся под пас новичка Фелиша Коррейи и с первого касания пробил мимо Маецкого. Трибуны «Франсис Ле Бле» вздохнули — в Лиге 1 снова появился Жиру.

    Оливье Жиру
    gettyimages.com

    Хозяева едва успели перестроиться, как подарили сопернику второй гол. Капитан Шардонне не разобрался с передачей Магнетти, а исландец Хакон Арнар Харальдссон подкараулил момент, убежал к воротам и безжалостно вколотил мяч. 0:2 — и команда Брюно Женезьо, казалось, получила идеальный задел.

    Хакон Арнар Харальдссон
    gettyimages.com

    Думбия возвращает надежду

    Но «Брест» славится упорством. Уже к середине тайма Камори Думбия напомнил, что его прозвище «малийская машина» во французских СМИ появилось не зря. После сумбурной атаки и нескольких рикошетов он оказался в нужном месте и расстрелял ворота с пары метров. Счёт сократился, а вместе с ним и давление на игроков Эрика Руа.

    Камори Думбия
    gettyimages.com

    После перерыва именно Думбия стал символом камбека. На 51-й минуте, получив мяч от Мама Бальде, он изящным касанием подработал и вторым касанием закрутил в дальний угол. Стадион взорвался — 2:2, и «Лилль» уже выглядел растерянным.

    Камори Думбия
    gettyimages.com

    Арбитры в центре внимания

    Всё самое интересное случилось ближе к середине второго тайма. На 67-й минуте гости вновь вышли вперёд: после углового Харальдссона мяч отскочил к Мукау, и тот забил с нескольких метров.

    Но празднование тут же прервалось: боковой судья поднял флаг, показывая, что мяч якобы покинул поле до подачи. Игроки «Бреста» замерли, многие остановились. Тюрпен сначала отменил гол, затем просмотрел эпизод с ВАР и, решив, что нарушение отсутствует, всё же засчитал мяч.

    Игроки Лилля празднуют гол
    gettyimages.com

    Разъярённый капитан Шардонне тут же подал официальную жалобу прямо на бровке — редкий случай для Лиги 1. Болельщики свистели, Руа кипел, а «Лилль» уже шёл на свою половину поля под свист.

    Ответ «пиратов» и кульминация Ле Кардиналя

    Интересно, что спорное решение арбитра не сломало хозяев. Наоборот, они бросились вперёд, будто из чувства мести. Через три минуты последовал момент, ради которого и любят футбол. Защитник Жюльен Ле Кардиналь подключился в атаку, грудью принял длинный пас и в падении с полулёта отправил мяч точно в угол. 3:3 — а трибуны уже ревели от зашкаливающих эмоций.

    Жюльен Ле Кардиналь
    gettyimages.com

    В последние минуты обе команды пытались дожать друг друга, но сил уже не хватило. Игра, начавшаяся как праздник возвращения Жиру, закончилась бурным спором о судействе и ощущением, что это было настоящее шоу.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «Лилль» продлил свою серию без поражений в стартовых турах до девяти матчей. «Брест» же сохранил любопытную традицию: шесть домашних игр против «догов» подряд без поражений. Но главное — сезон Лиги 1 начался с грома, искр и эмоций. А это только первый тур.

