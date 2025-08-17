Жиру вернулся в Лигу 1! Но его гола не хватило «Лиллю» для победы над «Брестом»

Оливье Жиру открыл счёт своим первым же ударом после возвращения во Францию, «Лилль» быстро ушёл в отрыв, но «Брест» вытащил матч из пучины. Камори Думбия оформил дубль, а Жюльен Ле Кардиналь забил, возможно, самый красивый мяч тура. Вечер завершился скандалом: третий гол «догов» вызвал протесты хозяев и уже стал первой громкой судейской историей нового сезона.

Футбол. Франция. Лига 1 Брест — Лилль 3:3 Голы: 0:1 Оливье Жиру (11'), 0:2 Хакон-Арнар Харальдссон (26'), 1:2 Камори Думбия (34'), 2:2 Камори Думбия (51'), 2:3 Ngal'ayel Mukau (66'), 3:3 Жюльен Ле Кардинал (75') Брест: Радослав Маецки, Кенни Лала, Жюльен Ле Кардинал, Брендан Шардонне, Брэдли Локо, Камори Думбия (Люк Зогбе, 90'), Пьерр Лис-Мелу, Уго Маньетти, Мама Бальде (Амиду Макалу, 90'), Ромен дель Кастильо, Людовик Ажорк Лилль: Берке Озер, Ромен Перро (Vincent Burlet, 72'), Алешандро Рибейро, Усман Туре (Maxima Goffi, 52'), Хакон-Арнар Харальдссон (Набиль Бенталеб, 85'), Бенжамен Андре, Оливье Жиру, Фелиш Коррея, Marius Broholm (Матиас Фернандес, 46'), Ngal'ayel Mukau (Айюб Буадди, 85'), Nathan Ngoy Предупреждения: Nathan Ngoy (15'), Камори Думбия (18'), Брендан Шардонне (35'), Bruno Genesio (53')

Все взгляды в Бресте были прикованы к Жиру. Возвращение 38-летнего чемпиона мира в Лигу 1 превратило рядовой матч первого тура в событие особого уровня. И француз не подвёл: уже на 11-й минуте, показав рукой точку передачи, он открылся под пас новичка Фелиша Коррейи и с первого касания пробил мимо Маецкого. Трибуны «Франсис Ле Бле» вздохнули — в Лиге 1 снова появился Жиру.

Оливье Жиру gettyimages.com

Хозяева едва успели перестроиться, как подарили сопернику второй гол. Капитан Шардонне не разобрался с передачей Магнетти, а исландец Хакон Арнар Харальдссон подкараулил момент, убежал к воротам и безжалостно вколотил мяч. 0:2 — и команда Брюно Женезьо, казалось, получила идеальный задел.

Хакон Арнар Харальдссон gettyimages.com

Думбия возвращает надежду

Но «Брест» славится упорством. Уже к середине тайма Камори Думбия напомнил, что его прозвище «малийская машина» во французских СМИ появилось не зря. После сумбурной атаки и нескольких рикошетов он оказался в нужном месте и расстрелял ворота с пары метров. Счёт сократился, а вместе с ним и давление на игроков Эрика Руа.

Камори Думбия gettyimages.com

После перерыва именно Думбия стал символом камбека. На 51-й минуте, получив мяч от Мама Бальде, он изящным касанием подработал и вторым касанием закрутил в дальний угол. Стадион взорвался — 2:2, и «Лилль» уже выглядел растерянным.

Камори Думбия gettyimages.com

Арбитры в центре внимания

Всё самое интересное случилось ближе к середине второго тайма. На 67-й минуте гости вновь вышли вперёд: после углового Харальдссона мяч отскочил к Мукау, и тот забил с нескольких метров.

Но празднование тут же прервалось: боковой судья поднял флаг, показывая, что мяч якобы покинул поле до подачи. Игроки «Бреста» замерли, многие остановились. Тюрпен сначала отменил гол, затем просмотрел эпизод с ВАР и, решив, что нарушение отсутствует, всё же засчитал мяч.

Игроки Лилля празднуют гол gettyimages.com

Разъярённый капитан Шардонне тут же подал официальную жалобу прямо на бровке — редкий случай для Лиги 1. Болельщики свистели, Руа кипел, а «Лилль» уже шёл на свою половину поля под свист.

Ответ «пиратов» и кульминация Ле Кардиналя

Интересно, что спорное решение арбитра не сломало хозяев. Наоборот, они бросились вперёд, будто из чувства мести. Через три минуты последовал момент, ради которого и любят футбол. Защитник Жюльен Ле Кардиналь подключился в атаку, грудью принял длинный пас и в падении с полулёта отправил мяч точно в угол. 3:3 — а трибуны уже ревели от зашкаливающих эмоций.

Жюльен Ле Кардиналь gettyimages.com

В последние минуты обе команды пытались дожать друг друга, но сил уже не хватило. Игра, начавшаяся как праздник возвращения Жиру, закончилась бурным спором о судействе и ощущением, что это было настоящее шоу.

Календарь и таблица Лиги 1

«Лилль» продлил свою серию без поражений в стартовых турах до девяти матчей. «Брест» же сохранил любопытную традицию: шесть домашних игр против «догов» подряд без поражений. Но главное — сезон Лиги 1 начался с грома, искр и эмоций. А это только первый тур.