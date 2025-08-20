Ахал — Алтын Асыр. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 20 августа 2025 года

Ахал
Алтын Асыр
«Ахал»
Турнирное положение: «Ахал» сражается за вторую позицию. Команда нынче как раз пребывает на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Ахал» на 2 очка опережает идущий следом «Шагадам». А вот отличились игроки команды 31 результативным ударом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ахал» переиграл «Регар-ТадАЗ» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Небитчи» (2:0). А вот поединок с «Аркадагом» завершился коллизией (0:3).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ахал» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ахал» нынче находится в приличных кондициях. Команда победила в двух своих последних матчах.
Причем «Ахал» традиционно неудачно противостоит «Алтын Асыру». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при одной виктории.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается закрепиться на втором месте.
«Алтын Асыр»
Турнирное положение: «Алтын Асыр» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 4 строчке турнирной таблицы.
Причем «Алтын Асыр» на 2 зачетных балла отстает от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 17 поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алтын Асыр» был бит «Аркадагом» (2:5).
До того команда не сумела переиграть крепкий «Мерв» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ашхабаду» (2:1).
При этом «Алтын Асыр» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Алтын Асыр» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 25 мячей в 17 поединках чемпионата.
При этом «Алтын Асыр» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в 9 поединках чемпионата Туркменистана из 17.
Команда на данном этапе убого выглядит в плане игры и результатов. Тем не менее, «Алтын Асыру» по силам побороться за попадание в топ-2.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- «Ахал» в среднем забивает 2 гола за матч
- «Ахал» победил в двух своих последних поединках
- «Алтын Асыр» одолел «Ахал» в 3 последних очных встречах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.58.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.
Прогноз: «Алтын Асыр» нынче выглядит сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.
Номинальные хозяева мотивированы закрепиться на второй позиции, к тому же оппонент крайне нестабилен.
Ставка: Победа «Ахала» за 2.50.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30