    Сможет ли «Ахал» закрепиться на второй позиции?

    Ахал — Алтын Асыр. Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 20 августа 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Туркмении Прогнозы на Туркмения. Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Ахал» — «Алтын Асыр»
    «Ахал»
    20 августа в 18-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Ахал» и «Алтын Асыр». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ахал» — «Алтын Асыр», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 20 Августа 2025 года

    Ахал

  • Аннау
    •  Ахал 15:45 Алтын Асыр

    Алтын Асыр

  • Ашхабад
    «Ахал»

    Турнирное положение: «Ахал» сражается за вторую позицию. Команда нынче как раз пребывает на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ахал» на 2 очка опережает идущий следом «Шагадам». А вот отличились игроки команды 31 результативным ударом.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ахал» переиграл «Регар-ТадАЗ» (2:1).

    До того команда нанесла поражение «Небитчи» (2:0). А вот поединок с «Аркадагом» завершился коллизией (0:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ахал» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Ахал» нынче находится в приличных кондициях. Команда победила в двух своих последних матчах.

    Причем «Ахал» традиционно неудачно противостоит «Алтын Асыру». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при одной виктории.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать первым номером. Команда постарается закрепиться на втором месте.

    «Алтын Асыр»

    Турнирное положение: «Алтын Асыр» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 4 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Алтын Асыр» на 2 зачетных балла отстает от второй позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 25 мячей в 17 поединках.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Алтын Асыр» был бит «Аркадагом» (2:5).

    До того команда не сумела переиграть крепкий «Мерв» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Ашхабаду» (2:1).

    При этом «Алтын Асыр» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 15 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Алтын Асыр» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 25 мячей в 17 поединках чемпионата.

    При этом «Алтын Асыр» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и победила команда лишь в 9 поединках чемпионата Туркменистана из 17.

    Команда на данном этапе убого выглядит в плане игры и результатов. Тем не менее, «Алтын Асыру» по силам побороться за попадание в топ-2.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Ахал» в среднем забивает 2 гола за матч

    • «Ахал» победил в двух своих последних поединках

    • «Алтын Асыр» одолел «Ахал» в 3 последних очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ахал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

    Прогноз: «Алтын Асыр» нынче выглядит сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные хозяева мотивированы закрепиться на второй позиции, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Ахала» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

    Ахал — Алтын Асыр: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 20.08.202515:00. Сможет ли «Ахал» закрепиться на второй позиции?
