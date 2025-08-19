Копетдаг — Ашхабад: прогноз на футбол и ставка за 2.50

19 августа в 18-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Копетдаг» и «Ашхабад». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Копетдаг» — «Ашхабад», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Копетдаг»

Турнирное положение: «Копетдаг» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

При этом «Копетдаг» набрал всего 8 очков в 16 матчах. А вот отличились игроки команды всего лишь 9 результативными ударами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Копетдаг» переиграл «Шагадам» (2:1).

До того команда была разбита «Аркадагом» (0:5). А вот поединок с «Небитчи» завершился коллизией (0:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну победу. В этих поединках «Копетдаг» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Копетдаг» нынче находится в глубоком кризисе. Команда победила всего 2 раза в текущем чемпионате.

Причем «Копетдаг» традиционно неудачно противостоит «Ашхабаду». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается сдержать атаки соперника.

«Ашхабад»

Турнирное положение: «Ашхабад» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ашхабад» на 2 зачетных балла отстает от 5 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 17 поединках.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ашхабад» смог одолеть «Мерв» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Алтын Асыра» (1:2). А вот чуть ранее она разгромно уступила «Аркадагу» (0:4).

При этом «Ашхабад» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ашхабад» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 14 мячей в 17 поединках чемпионата.

При этом «Ашхабад» пропускает в среднем чаще 2 мячей за матч. Да и победила команда лишь в 4 поединках чемпионата Туркменистана из 17.

Команда на данном этапе убого выглядит в плане игры и результатов. «Ашхабаду» вряд ли по силам побороться за попадание в топ-4.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно сильнее аутсайдера, что и докажет на поле.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают больше 2 мячей за матч

И те, и другие забивают в среднем реже гола за матч

«Ашхабад» не проигрывает «Копетдагу» уже почти 3 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ашхабад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.58.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

Прогноз: «Ашхабад» выглядит сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

Номинальные гости мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Победа «Ашхабада» за 2.50.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30