ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игроки ЦСКА празднуют голЦСКА снёс «Динамо» в дерби: Алвес раскрылся, Карпин снова в отчаянии Нико УильямсНико Уильямс — снова герой: «Атлетик» вырвал победу у «Севильи» в голевой феерии Игроки Арсенала празднуют гол«Арсенал» снова нашёл уязвимость «Юнайтед» и увёз победу с «Олд Траффорд»
  • 00:29
    • «Атлетико» проиграл «Эспаньолу» в матче Примеры
  • 00:23
    • «Милан» обыграл «Бари» в Кубке Италии
  • 23:43
    • Гол Витиньи обеспечил ПСЖ победу над «Нантом» в матче Лиги 1
  • 23:19
    • LiveSport.Ru опубликовал полный календарь Серии А сезона 2025/26
  • 22:29
    • Дубль и передача Сперцяна помогли «Краснодару» разгромить «Сочи»
  • 21:54
    • Свентек выиграла у Рыбакиной и вышла в финал турнира в Цинциннати
  • 19:57
    • ЦСКА уверенно победил московское «Динамо»
    Все новости спорта

    Очередная коллизия «Копетдага»?

    Копетдаг — Ашхабад: прогноз на футбол и ставка за 2.50

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Туркмении Прогнозы на Туркмения. Премьер-лига
    Прогноз и ставки на «Копетдаг» — «Ашхабад»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Копетдаг»
    19 августа в 18-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Копетдаг» и «Ашхабад». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Копетдаг» — «Ашхабад», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 19 Августа 2025 года

    Копетдаг

  • Ашхабад
    •  Копетдаг 15:00 Ашхабад

    Ашхабад

  • Ашхабад
    •

    «Копетдаг»

    Турнирное положение: «Копетдаг» сражается за выживание в элите. Команда нынче пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Копетдаг» набрал всего 8 очков в 16 матчах. А вот отличились игроки команды всего лишь 9 результативными ударами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Копетдаг» переиграл «Шагадам» (2:1).

    До того команда была разбита «Аркадагом» (0:5). А вот поединок с «Небитчи» завершился коллизией (0:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла лишь одну победу. В этих поединках «Копетдаг» забил 3 мяча, пропустив в свои ворота 10.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Копетдаг» нынче находится в глубоком кризисе. Команда победила всего 2 раза в текущем чемпионате.

    Причем «Копетдаг» традиционно неудачно противостоит «Ашхабаду». В пяти последних очных поединках команда уступила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Команда постарается сдержать атаки соперника.

    «Ашхабад»

    Турнирное положение: «Ашхабад» проводит не столь продуктивный сезон. Команда на данный момент находится на 6 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ашхабад» на 2 зачетных балла отстает от 5 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 37 мячей в 17 поединках.

  • Огненный матч тура в Москве: «Спартак» и «Зенит» устроили шоу в дерби столиц
  • Однозначно, один из самых насыщенных матчей сезона
  • 16/08/2025

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Ашхабад» смог одолеть «Мерв» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Алтын Асыра» (1:2). А вот чуть ранее она разгромно уступила «Аркадагу» (0:4).

    При этом «Ашхабад» в 5 своих последних поединках добыл одну победу. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 16 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ашхабад» явно не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 14 мячей в 17 поединках чемпионата.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Ашхабад» пропускает в среднем чаще 2 мячей за матч. Да и победила команда лишь в 4 поединках чемпионата Туркменистана из 17.

    Команда на данном этапе убого выглядит в плане игры и результатов. «Ашхабаду» вряд ли по силам побороться за попадание в топ-4.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда явно сильнее аутсайдера, что и докажет на поле.

    Статистика для ставок

    • Обе команды в среднем пропускают больше 2 мячей за матч

    • И те, и другие забивают в среднем реже гола за матч

    • «Ашхабад» не проигрывает «Копетдагу» уже почти 3 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ашхабад» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 2.58.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.91 и 1.83.

    Прогноз: «Ашхабад» выглядит сильнее оппонента, и явно проведет поединок максимально агрессивно.

    Номинальные гости мотивированы улучшить свои результаты, к тому же оппонент крайне нестабилен.

    Ставка: Победа «Ашхабада» за 2.50.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Хьюстон Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Тайхманн — Буассон
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Рузе — Баптист
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Самсонова — Долхайд
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Специя — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Пари НН — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Спортинг Хихон — Кордова
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Бронцетти — Голубич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.35
  • Прогноз на матч Лидс — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Эльче — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.74
  • Экспресс дня 18 августа
  • Сегодня в 22:15
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ламенс — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Копетдаг — Ашхабад: прогноз и ставка за 2.50, статистика, коэффициенты матча 19.08.202515:00. Очередная коллизия «Копетдага»?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры