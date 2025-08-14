Дрита — ФКСБ: прогноз на футбол и ставка за 2.06

14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Дрита» и ФКСБ. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дрита» — ФКСБ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Дрита»

Турнирное положение: Косовары успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда уступила «Копенгагену».

При этом «Дрита» уступила в 3 своих последних поединках. Да и вылет из квалификации Лиги чемпионов получился полностью логичным.

Дрита — Стяуа: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.603.552.01Бонус$1500

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дрита» уступил ФКСБ (2:3).

До того команда уступила «Копенгагену» (0:1). Да и первый поединок с датчанами завершился коллизией (0:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дрита» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу Европы

Состояние команды: «Дрита» в плане результатов нынче выглядит не лучшим образом. Да и проблемы с реализацией остались нерешенными.

Причем «Дрита» до 3 последних поражений победила 3 раза кряду. Да и вообще, команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Косовары в этой встрече явно будут рисковать.

ФКСБ

Турнирное положение: Румыны уже успели покинуть квалификацию Лиги чемпионов. Команда дважды была бита «Шкендией».

Причем ФКСБ неудачно стартовал в своем чемпионате. В пяти турах она сумела разжиться всего лишь 4 очками.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. ФКСБ уступил «Унире» (0:1).

До того команда нанесла поражение «Дрите» (3:2). А вот чуть ранее она уступила бухарестскому «Динамо» в перестрелке (3:4).

При этом ФКСБ в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: ФКСБ нынче выглядит не столь выгодно. Да и последние поражения явно угнетают.

При этом ФКСБ не преуспевает в плане реализации. В 5 поединках своего чемпионата команда отличилась 6 забитыми мячами.

Команда уже активно вкатывается в сезон. Вот только победа в первом поединке с «Дритой» получилась чересчур натужной.

Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда наверняка постарается поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Дрита» уступила в 3 своих последних матчах

ФКСБ в среднем забивает гол за матч

Румыны дома переиграли «Дриту» (3:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.61, а победа оппонента — в скромные 3.66.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.89.

Прогноз: Румыны сильнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

ФКСБ способен прибавить в плане реализации, да и косовары в последних матчах выглядели не лучшим образом.

Ставка: Победа ФКСБ за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.17