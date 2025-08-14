Дрита — ФКСБ: прогноз на футбол и ставка за 2.06

Дрита
Стяуа
«Дрита»
Турнирное положение: Косовары успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда уступила «Копенгагену».
При этом «Дрита» уступила в 3 своих последних поединках. Да и вылет из квалификации Лиги чемпионов получился полностью логичным.
Дрита — Стяуа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дрита» уступил ФКСБ (2:3).
До того команда уступила «Копенгагену» (0:1). Да и первый поединок с датчанами завершился коллизией (0:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дрита» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Состояние команды: «Дрита» в плане результатов нынче выглядит не лучшим образом. Да и проблемы с реализацией остались нерешенными.
Причем «Дрита» до 3 последних поражений победила 3 раза кряду. Да и вообще, команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Косовары в этой встрече явно будут рисковать.
ФКСБ
Турнирное положение: Румыны уже успели покинуть квалификацию Лиги чемпионов. Команда дважды была бита «Шкендией».
Причем ФКСБ неудачно стартовал в своем чемпионате. В пяти турах она сумела разжиться всего лишь 4 очками.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. ФКСБ уступил «Унире» (0:1).
До того команда нанесла поражение «Дрите» (3:2). А вот чуть ранее она уступила бухарестскому «Динамо» в перестрелке (3:4).
При этом ФКСБ в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: ФКСБ нынче выглядит не столь выгодно. Да и последние поражения явно угнетают.
При этом ФКСБ не преуспевает в плане реализации. В 5 поединках своего чемпионата команда отличилась 6 забитыми мячами.
Команда уже активно вкатывается в сезон. Вот только победа в первом поединке с «Дритой» получилась чересчур натужной.
Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда наверняка постарается поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Дрита» уступила в 3 своих последних матчах
- ФКСБ в среднем забивает гол за матч
- Румыны дома переиграли «Дриту» (3:2)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.61, а победа оппонента — в скромные 3.66.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.89.
- 3.30Астана — Лозанна: прогноз и ставкаСегодня в 17:00
- 2.60Шериф — Андерлехт: прогноз и ставкаСегодня в 20:00
- 2.44Пари НН — Ростов: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: Румыны сильнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.
ФКСБ способен прибавить в плане реализации, да и косовары в последних матчах выглядели не лучшим образом.
Ставка: Победа ФКСБ за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.17