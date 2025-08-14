ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    ФКСБ повторно одолеет косоваров

    Дрита — ФКСБ: прогноз на футбол и ставка за 2.06

    Прогноз и ставки на «Дрита» — ФКСБ
    ФКСБ
    14 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы по футболу сыграют «Дрита» и ФКСБ. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Дрита» — ФКСБ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Дрита

  • Гнилане
    •  Дрита 21:00 Стяуа

    Стяуа

  • Бухарест
    «Дрита»

    Турнирное положение: Косовары успели вылететь из квалификации Лиги чемпионов. По сумме двух встреч команда уступила «Копенгагену».

    При этом «Дрита» уступила в 3 своих последних поединках. Да и вылет из квалификации Лиги чемпионов получился полностью логичным.

    Дрита — Стяуа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Дрита» уступил ФКСБ (2:3).

    До того команда уступила «Копенгагену» (0:1). Да и первый поединок с датчанами завершился коллизией (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Дрита» забила 6 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Дрита» в плане результатов нынче выглядит не лучшим образом. Да и проблемы с реализацией остались нерешенными.

    Причем «Дрита» до 3 последних поражений победила 3 раза кряду. Да и вообще, команда чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. Косовары в этой встрече явно будут рисковать.

    ФКСБ

    Турнирное положение: Румыны уже успели покинуть квалификацию Лиги чемпионов. Команда дважды была бита «Шкендией».

    Причем ФКСБ неудачно стартовал в своем чемпионате. В пяти турах она сумела разжиться всего лишь 4 очками.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. ФКСБ уступил «Унире» (0:1).

    До того команда нанесла поражение «Дрите» (3:2). А вот чуть ранее она уступила бухарестскому «Динамо» в перестрелке (3:4).

    При этом ФКСБ в 5 своих последних поединках добыл одну викторию. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: ФКСБ нынче выглядит не столь выгодно. Да и последние поражения явно угнетают.

    При этом ФКСБ не преуспевает в плане реализации. В 5 поединках своего чемпионата команда отличилась 6 забитыми мячами.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Вот только победа в первом поединке с «Дритой» получилась чересчур натужной.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать максимально активно. Команда наверняка постарается поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Дрита» уступила в 3 своих последних матчах

    • ФКСБ в среднем забивает гол за матч

    • Румыны дома переиграли «Дриту» (3:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.61, а победа оппонента — в скромные 3.66.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.97 и 1.89.

    Прогноз: Румыны сильнее соперника, и наверняка будут максимально активно атаковать.

    ФКСБ способен прибавить в плане реализации, да и косовары в последних матчах выглядели не лучшим образом.

    Ставка: Победа ФКСБ за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.17

    Дрита — ФКСБ: прогноз и ставка за 2.06, статистика, коэффициенты матча 14.08.202521:00. ФКСБ повторно одолеет косоваров
