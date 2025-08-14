Брейдаблик — Зриньски: прогноз на футбол и ставка за 1.80

Брейдаблик
Зриньски
«Брейдаблик»
Турнирное положение: Исландский «Брейдаблик» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где, как и соперник, преодолел только одну стадию отбора.
Команда прошла в первом раунде квалификации албанскую «Эгнатию», после чего по сумме двух поединков проиграла во втором раунде польскому «Леху» Познань, поэтому и оказалась в Лиге Европы.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках 18-го тура своего национального первенства остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от «Валюра» (1:2).
Ранее коллектив в поединке с нынешним соперником в третьем раунде отбора Лиги Европы сумел добыть ничью 1:1 на выезде, поэтому в ответном матче ему нужно выигрывать дома.
Прогнозы и ставки на Лигу Европы
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брейдаблик» ни разу не выиграл при трех поражениях и трех ничьих.
Такая форма обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Тобиас Томсен — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.
«Зриньски»
Турнирное положение: «Зриньски» также начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, в которой преодолел только одну стадию квалификации.
Боснийская команда прошла в первом раунде отбора представителя Сан-Марино «Виртус», после чего во втором круге проиграла по сумме двухматчевого противостояния словацкому «Слован» Братислава.
Последние матчи: в своей предыдущей игре — на нынешней стадии отбора Лиги Европы — клуб дома сыграл вничью с «Брейдабликом» (1:1), так что теперь ему нужна победа на выезде.
Ранее в поединке, который был ответным во втором раунде Лиги чемпионов, коллектив на своем поле сыграл вничью со словацким «Слованом» (2:2).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Зриньски» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.
Это, очевидно, говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Неманья Бильбия — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.
Статистика для ставок
- в пяти из шести последних матчей «Брейдаблика» забивали обе команды
- в четырех из пяти последних матчей «Брейдаблика» забивали меньше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Зриньски» забивали больше 2,5 голов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Брейдаблик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.45, победа «Зриньски» — в 3.00.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.
- 2.10ПСЖ — Тоттенхэм: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 3.30Астана — Лозанна: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 2.50Неман — Клаксвик: прогноз и ставкаЗавтра в 21:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.
При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.
Ставка: обе команды забьют за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Зриньски».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00