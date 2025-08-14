2-й таймДинамо — КраснодарОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Валерий Карпин«Динамо» — «Краснодар». Онлайн, прямая трансляция Витинья«ПСЖ» — «Тоттенхэм». Онлайн, прямая трансляция Михаил Дегтярёв«Вопрос решен, нечего обсуждать». РПЛ ждёт ужесточение лимита, потолок зарплат, реформа судейства
  • 20:55
    • «Сочи» добыл первую победу в сезоне в матче против «Крыльев Советов»
  • 20:38
    • Голы Батракова и Воробьева принесли «Локомотиву» победу над «Балтикой»
  • 19:46
    • Футбольный клуб «Аяччо» исключен из числа участников Лиги 2
  • 19:12
    • «Милан» объявил о трансфере Кони де Винтера из «Дженоа»
  • 18:27
    • «Оренбург» вырвал победу у «Ахмата» в матче Кубка России
  • 16:44
    • «СЭ»: Антон Миранчук может инициировать уход из «Сьона»
  • 15:41
    • В «Зените» высказались по поводу интереса к Бельтрану
    Все новости спорта

    В Исландии будет сенсация?

    Брейдаблик — Зриньски: прогноз на футбол и ставка за 1.80

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Брейдаблик» — «Зриньски»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Брейдаблик»
    14 августа в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу сыграют «Брейдаблик» и «Зриньски». Начало игры — в 20:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Брейдаблик» — «Зриньски», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Квалификация 14 Августа 2025 года

    Брейдаблик

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Брейдаблик 20:30 Зриньски

    Зриньски

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Брейдаблик»

    Турнирное положение: Исландский «Брейдаблик» начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, где, как и соперник, преодолел только одну стадию отбора.

    Команда прошла в первом раунде квалификации албанскую «Эгнатию», после чего по сумме двух поединков проиграла во втором раунде польскому «Леху» Познань, поэтому и оказалась в Лиге Европы.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках 18-го тура своего национального первенства остался без очков, когда на чужом поле потерпел поражение от «Валюра» (1:2).

    Ранее коллектив в поединке с нынешним соперником в третьем раунде отбора Лиги Европы сумел добыть ничью 1:1 на выезде, поэтому в ответном матче ему нужно выигрывать дома.

    Прогнозы и ставки на Лигу Европы

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Брейдаблик» ни разу не выиграл при трех поражениях и трех ничьих.

    Такая форма обещает хозяевам не лучшие шансы на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Тобиас Томсен — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.

    «Зриньски»

    Турнирное положение: «Зриньски» также начал выступления в еврокубках с Лиги чемпионов, в которой преодолел только одну стадию квалификации.

    Боснийская команда прошла в первом раунде отбора представителя Сан-Марино «Виртус», после чего во втором круге проиграла по сумме двухматчевого противостояния словацкому «Слован» Братислава.

  • Трансферный дайджест. 5 — 11 августа
  • Коман отправляется в Саудовскую Аравию, новые команды для Мораты и Хейлунна, супертрансфер Родриго
  • 11/08/2025

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре — на нынешней стадии отбора Лиги Европы — клуб дома сыграл вничью с «Брейдабликом» (1:1), так что теперь ему нужна победа на выезде.

    Ранее в поединке, который был ответным во втором раунде Лиги чемпионов, коллектив на своем поле сыграл вничью со словацким «Слованом» (2:2).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Зриньски» ни разу не выиграл при двух ничьих и одном поражении.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Это, очевидно, говорит о плохих шансах гостей на победу, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Неманья Бильбия — автор пока что единственного гола команды в Лиге Европы текущего сезона.

    Статистика для ставок

    • в пяти из шести последних матчей «Брейдаблика» забивали обе команды

    • в четырех из пяти последних матчей «Брейдаблика» забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Зриньски» забивали больше 2,5 голов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Брейдаблик» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.45, победа «Зриньски» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: в пяти из шести последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их последнем домашнем поединке.

    При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

    Ставка: обе команды забьют за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Зриньски».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.00

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч ПСЖ — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.18
  • Экспресс дня 13 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Соболенко — Боусас-Манейро
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Фриц — Атман
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Комесана — Рублев
  • Теннис
  • Завтра в 00:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нарди — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Александрова — Калинская
  • Теннис
  • Завтра в 03:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Астана — Лозанна
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зайдель — Грачева
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Бронцетти — Гауфф
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КуПС — РФШ
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Сабах — Левски
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Паолини — Крейчикова
  • Теннис
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидтьюлланн — Фредрикстад
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Брейдаблик — Зриньски: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 14.08.202520:30. В Исландии будет сенсация?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры