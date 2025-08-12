ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    «Сливочные» будут торопиться!

    Сваровски Тироль — Реал Мадрид: прогноз на футбол и ставка за 2.20

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Товарищеские матчи Прогнозы на Реал Мадрид Прогнозы на футбол Испании
    Прогноз и ставки на «Сваровски Тироль» — «Реал» Мадрид
    Килиан Мбаппе
    12 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Сваровски Тироль» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сваровски Тироль» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 12 Августа 2025 года

    Сваровски Тироль

  • Тироль
    •  Сваровски Тироль 20:00 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    «Сваровски Тироль»

    Турнирное положение: Тирольцы продуктивно стартовали в новом сезоне. Команда с победы начала выступления в чемпионате Австрии, да и в Кубке страны прошла в следующий раунд.

    При этом «Сваровски Тироль» победил в 2 своих последних матчах. Причем в них команда забила по 4 мяча в ворота соперников.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Тирольцы переиграли «Хартберг» (4:2).

    До того команда нанесла поражение «Трайскирхену» (4:0). А вот поединок с «Аль-Ахли» завершился поражением (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сваровски Тироль» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 9.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Тирольцы в летних спаррингах явно не преуспевал. В 6 контрольных матчах команда победила лишь дважды.

    Причем «Сваровски Тироль» нынче прибавляет в плане игры и результатов. Команда весьма неплохо выглядит в плане реализации.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Тирольцы способны дать бой статусным мадридцам.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Сливочные» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

    Причем «Реал» Мадрид не преуспел еще и на КЧМ. Мадридцы дошли до полуфинала турнира, где с треском уступили ПСЖ.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сливочные» уступили парижанам (0:4).

    До того команда переиграла «Боруссию» Д (3:2). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Ювентусу» (1:0).

    При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сливочные» в летнем цикле выглядят неплохо. До последней коллизии команда победила 4 раза кряду.

    При этом «Реал» Мадрид существенно обновляется. Да и Килиан Мбаппе еще явно сумеет поднатореть в плане реализации.

    Команда пропустила 6 мячей в двух своих последних матчах. А вот в плане реализации «сливочные» вполне преуспевают.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Сливочные» явно намерены проявить свои лучшие качества.

    Статистика для ставок

    • «Сваровски Тироль» победил в 2 своих последних матчах

    • «Сливочные» до последней коллизии победили 4 раза кряду

    • Тирольцы в 2 последних матчах настреляли 8 мячей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

    Прогноз: Мадридцы обязаны прибавить в плане реализации, и явно сразу будут активно атаковать.

    «Реал» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и класс соперников априори несопоставим.

    Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 2.63

    Сваровски Тироль — Реал Мадрид: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 12.08.202520:00. «Сливочные» будут торопиться!
