Сваровски Тироль — Реал Мадрид: прогноз на футбол и ставка за 2.20

Сваровски Тироль
Реал Мадрид
«Сваровски Тироль»
Турнирное положение: Тирольцы продуктивно стартовали в новом сезоне. Команда с победы начала выступления в чемпионате Австрии, да и в Кубке страны прошла в следующий раунд.
При этом «Сваровски Тироль» победил в 2 своих последних матчах. Причем в них команда забила по 4 мяча в ворота соперников.
Сваровски Тироль — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Тирольцы переиграли «Хартберг» (4:2).
До того команда нанесла поражение «Трайскирхену» (4:0). А вот поединок с «Аль-Ахли» завершился поражением (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сваровски Тироль» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 9.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Тирольцы в летних спаррингах явно не преуспевал. В 6 контрольных матчах команда победила лишь дважды.
Причем «Сваровски Тироль» нынче прибавляет в плане игры и результатов. Команда весьма неплохо выглядит в плане реализации.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Тирольцы способны дать бой статусным мадридцам.
«Реал» Мадрид
Турнирное положение: «Сливочные» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Ла Лиги.
Причем «Реал» Мадрид не преуспел еще и на КЧМ. Мадридцы дошли до полуфинала турнира, где с треском уступили ПСЖ.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сливочные» уступили парижанам (0:4).
До того команда переиграла «Боруссию» Д (3:2). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Ювентусу» (1:0).
При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сливочные» в летнем цикле выглядят неплохо. До последней коллизии команда победила 4 раза кряду.
При этом «Реал» Мадрид существенно обновляется. Да и Килиан Мбаппе еще явно сумеет поднатореть в плане реализации.
Команда пропустила 6 мячей в двух своих последних матчах. А вот в плане реализации «сливочные» вполне преуспевают.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Сливочные» явно намерены проявить свои лучшие качества.
Статистика для ставок
- «Сваровски Тироль» победил в 2 своих последних матчах
- «Сливочные» до последней коллизии победили 4 раза кряду
- Тирольцы в 2 последних матчах настреляли 8 мячей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.
Прогноз: Мадридцы обязаны прибавить в плане реализации, и явно сразу будут активно атаковать.
«Реал» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и класс соперников априори несопоставим.
Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.63