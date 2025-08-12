Сваровски Тироль — Реал Мадрид: прогноз на футбол и ставка за 2.20

12 августа в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Сваровски Тироль» и «Реал» Мадрид. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сваровски Тироль» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сваровски Тироль»

Турнирное положение: Тирольцы продуктивно стартовали в новом сезоне. Команда с победы начала выступления в чемпионате Австрии, да и в Кубке страны прошла в следующий раунд.

При этом «Сваровски Тироль» победил в 2 своих последних матчах. Причем в них команда забила по 4 мяча в ворота соперников.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Тирольцы переиграли «Хартберг» (4:2).

До того команда нанесла поражение «Трайскирхену» (4:0). А вот поединок с «Аль-Ахли» завершился поражением (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сваровски Тироль» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 9.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Тирольцы в летних спаррингах явно не преуспевал. В 6 контрольных матчах команда победила лишь дважды.

Причем «Сваровски Тироль» нынче прибавляет в плане игры и результатов. Команда весьма неплохо выглядит в плане реализации.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Тирольцы способны дать бой статусным мадридцам.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» минувший сезон провели неудачно. Команда финишировала на 2 месте турнирной таблицы Ла Лиги.

Причем «Реал» Мадрид не преуспел еще и на КЧМ. Мадридцы дошли до полуфинала турнира, где с треском уступили ПСЖ.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сливочные» уступили парижанам (0:4).

До того команда переиграла «Боруссию» Д (3:2). А вот несколько ранее она нанесла поражение «Ювентусу» (1:0).

При этом «Реал» Мадрид в 5 своих последних поединках победил 4 раза. Команда отличилась 10 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сливочные» в летнем цикле выглядят неплохо. До последней коллизии команда победила 4 раза кряду.

При этом «Реал» Мадрид существенно обновляется. Да и Килиан Мбаппе еще явно сумеет поднатореть в плане реализации.

Команда пропустила 6 мячей в двух своих последних матчах. А вот в плане реализации «сливочные» вполне преуспевают.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. «Сливочные» явно намерены проявить свои лучшие качества.

Статистика для ставок

«Сваровски Тироль» победил в 2 своих последних матчах

«Сливочные» до последней коллизии победили 4 раза кряду

Тирольцы в 2 последних матчах настреляли 8 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 3.75, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.67 и 2.15.

Прогноз: Мадридцы обязаны прибавить в плане реализации, и явно сразу будут активно атаковать.

«Реал» имеет в своем распоряжении качественных атакующих исполнителей, да и класс соперников априори несопоставим.

Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.63