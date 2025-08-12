ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
  Прогнозы на футбол
    «Ференцварош» сразу примется за дело

    Ференцварош — Лудогорец: прогноз на футбол, Лига чемпионов, и ставка за 2.10

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Ференцварош Прогнозы на Лудогорец Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Лудогорец»
    «Ференцварош»
    12 августа в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Ференцварош» и «Лудогорец». Начало игры — в 21:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Ференцварош» — «Лудогорец», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 12 Августа 2025 года

    Ференцварош

  • Будапешт
    •  Ференцварош 21:15 Лудогорец

    Лудогорец

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •

    «Ференцварош»

    Турнирное положение: «Фроди» уверенно прошли «Ноа». Команда обыграла соперника в обоих матчах.

    При этом «Ференцварош» не проигрывает уже почти полгода. Причем до последнего поединка команда не пропускала 2 матча кряду.

    Ференцварош — Лудогорец: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ференцварош» переиграл «Ньиредьгазу» (4:1).

    До того команда подписала мировую с «Лудогорцем» (0:0). А вот поединок с «Казинцбарцикаем» завершился уверенной викторией (3:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Ференцварош» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Ференцварош» постепенно прибавляет в плане результатов. Команда имеет весьма надежные тылы.

    Причем «Ференцварош» традиционно успешно противостоит «Лудогорцу». Из пяти последних очных поединков команда победила 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут активно атаковать. «Фроди» постараются максимально воспользоваться фактором своего поля.

    «Лудогорец»

    Турнирное положение: Болгары удачно начали официальный сезон. Команда победила в 4 стартовых матчах своего чемпионата.

    Причем «Лудогорец» не пропускал в 2 своих последних матчах. А вот не проигрывает команда уже 7 матчей кряду.

    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. «Лудогорец» одолел софийскую «Славию» (3:0).

    До того команда подписала мировую с «Ференцварошем» (0:0). А вот чуть ранее она нанесла поражение «Добрудже» (2:1).

    При этом «Лудогорец» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 9 забитыми мячами при 2 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Лудогорец» нынче выглядит весьма выгодно. А вот победный старт в чемпионате явно окрыляет.

    При этом «Лудогорец» весьма неплох в плане реализации. А вот в предыдущем раунде «Риека» была пройдена лишь в дополнительное время.

    Команда уже активно вкатывается в сезон. Болгары мотивированы пробиться в групповой этап главного турнира Старого Света.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Команда наверняка постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Лудогорец» не проигрывает 7 матчей кряду

    • «Ференцварош» не знает горечи поражений почти полгода

    • Болгары не пропускали в 2 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ференцварош» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.57. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

    Прогноз: «Фроди» явно сильнее соперника, и наверняка начнут поединок с активных атак.

    «Ференцварош» способен прибавить в плане реализации, плюс венгры отлично выступают в родных стенах.

    Ставка: Победа «Ференцвароша» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в первом тайме соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.20

    Ференцварош — Лудогорец: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 12.08.202521:15. «Ференцварош» сразу примется за дело
