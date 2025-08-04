Атлетико Минейро — Ред Булл Брагантино. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 августа 2025 года

4 августа в 18-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Атлетико Минейро»

Турнирное положение: «Атлетико Минейро» нынче выглядит не столь уверенно. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

При этом «Атлетико Минейро» на 6 очков отстает от топ-6. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 15 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Атлетико Минейро» переиграл «Фламенго» (1:0).

До того команда уступила тому же сопернику (0:1). А вот поединок с «Букурамангой» завершился викторией в серии пенальти.

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Атлетико Минейро» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Атлетико Минейро» нынче крайне нестабилен. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

Причем «Атлетико Минейро» традиционно успешно противостоит «быкам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена поправить свое турнирное положение.

«Ред Булл Брагантино»

Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» сражается за самые высокие места. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Ред Булл Брагантино» на один зачетный балл отстает от 4 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ред Булл Брагантино» уступил «Ботафого» (0:2).

До того команда была бита «Форталезой» (1:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Фламенго» (1:2).

При этом «Ред Булл Брагантино» в 5 своих последних поединках добыла лишь одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ред Булл Брагантино» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 20 мячей в 17 поединках чемпионата.

При этом «Ред Булл Брагантино» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и уступила команда в 4 своих последних поединках.

Команда на данном этапе угодила в настоящее пике. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего 8 раз.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

«Ред Булл Брагантино» в среднем пропускает чаще гола за матч

«Атлетико Минейро» одолел «быков» в 3 последних очных поединках

«Быки» уступили в 4 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.20.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: «Атлетико Минейро» выглядит монолитнее оппонента, и явно начнет встречу максимально агрессивно.

«Быки» в последних матчах явно не преуспевали, и пока непонятно, за счет чего команда сможет прибавить.

Ставка: Победа «Атлетико Минейро» в 1 тайме за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.00