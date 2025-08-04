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    «Атлетико Минейро» оперативно загонит «быков»

    Атлетико Минейро — Ред Булл Брагантино. Ставка (к. 2.60) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 4 августа 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико Минейро» — «Ред Булл Брагантино»
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    4 августа в 18-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Атлетико Минейро» и «Ред Булл Брагантино». Начало игры — в 00:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Атлетико Минейро» — «Ред Булл Брагантино», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 04 Августа 2025 года

    Атлетико Минейро

  • Белу-Оризонти
    •  Атлетико Минейро 00:30 RB Bragantino

    RB Bragantino

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Атлетико Минейро»

    Турнирное положение: «Атлетико Минейро» нынче выглядит не столь уверенно. Команда нынче пребывает на 13 месте турнирной таблицы.

    При этом «Атлетико Минейро» на 6 очков отстает от топ-6. А вот отличились игроки команды 16 результативными ударами в 15 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Атлетико Минейро» переиграл «Фламенго» (1:0).

    До того команда уступила тому же сопернику (0:1). А вот поединок с «Букурамангой» завершился викторией в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Атлетико Минейро» забил 4 мяча, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Атлетико Минейро» нынче крайне нестабилен. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

    Причем «Атлетико Минейро» традиционно успешно противостоит «быкам». В пяти последних очных поединках команда победила 3 раза при двух ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда твердо намерена поправить свое турнирное положение.

    «Ред Булл Брагантино»

    Турнирное положение: «Ред Булл Брагантино» сражается за самые высокие места. Команда на данный момент находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ред Булл Брагантино» на один зачетный балл отстает от 4 места. А вот в собственные ворота команда пропустила 20 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Ред Булл Брагантино» уступил «Ботафого» (0:2).

    До того команда была бита «Форталезой» (1:3). А вот чуть ранее она потерпела поражение от «Фламенго» (1:2).

    При этом «Ред Булл Брагантино» в 5 своих последних поединках добыла лишь одну ничью. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ред Булл Брагантино» не особенно преуспевает в плане реализации. Команда настреляла всего 20 мячей в 17 поединках чемпионата.

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    При этом «Ред Булл Брагантино» пропускает в среднем чаще гола за матч. Да и уступила команда в 4 своих последних поединках.

    Команда на данном этапе угодила в настоящее пике. При этом покинуть поле со щитом ей удалось всего 8 раз.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда постарается зацепиться за драгоценные очки.

    Статистика для ставок

    • «Ред Булл Брагантино» в среднем пропускает чаще гола за матч

    • «Атлетико Минейро» одолел «быков» в 3 последних очных поединках

    • «Быки» уступили в 4 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Атлетико Минейро» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.91. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 4.20.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: «Атлетико Минейро» выглядит монолитнее оппонента, и явно начнет встречу максимально агрессивно.

    «Быки» в последних матчах явно не преуспевали, и пока непонятно, за счет чего команда сможет прибавить.

    Ставка: Победа «Атлетико Минейро» в 1 тайме за 2.60.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.00

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    Атлетико Минейро — Ред Булл Брагантино: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 04.08.202500:30. «Атлетико Минейро» оперативно загонит «быков»
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