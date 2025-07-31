Линфилд — Жальгирис. Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

«Линфилд» из Северной Ирландии сыграет против «Жальгирис» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Линфилд» — «Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Линфилд»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Линфилд» завоевал титул лучшей команды, набрав 85 очков.

Последние матчи: «Линфилд» проиграл в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шелбурну» (1:1 — дома, 0:1 — в гостях). Таким образом команда перебралась из Лиги чемпионов в Лигу конференций. Во второй стадии отбора североирландцы сыграли вничью с «Жальгирисом» (0:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Линфилд» не может выиграть на протяжениичетырех матчей, сыграв два матча вничью и проиграв в двух встречах.

«Жальгирис»

Турнирная таблица: «Жальгирис» в нынешнем розыгрыше чемпионата занимает 5 место, набрав 28 очков в 20 матчах.

Последние матчи: Чемпион Литвы не смог пройти первую стадию отбора Лиги чемпионов, проиграв мальтийскому коллективу «Хамрун» (2:0 — дома, 0:3 — в гостях).

В Лиге конференций «Жальгирис» сыграл вничью с «Линфилдом» и продолжает сохранять шансы на выход в 3 раунд еврокубка.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал три победы, сыграл один раз вничью и проиграл в одной встрече.

Статистика для ставок

«Жальгирис» уступил «Хамруну» в Лиге чемпионов (2:3 — суммарный счёт)

«Линфилд» проиграл «Шелбурну» в Лиге чемпионов (1:2 — суммарный счёт)

«Жальгири» и «Линфилд» разошлись миром в матче Лиги конференций (0:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Линфилд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа «Жальгириса» — в 3.35.

ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

Прогноз: «Жальгирис» не смог распечатать ворота соперника в первом матче, но вполне может это сделать в ответной игре. Наш риск — победа в пользу гостей.

Ставка: Победа «Жальгириса» с коэффициентом 3.35.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, команды скорее всего сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.25.