Линфилд — Жальгирис. Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Линфилд
Жальгирис
«Линфилд»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Линфилд» завоевал титул лучшей команды, набрав 85 очков.
Последние матчи: «Линфилд» проиграл в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шелбурну» (1:1 — дома, 0:1 — в гостях). Таким образом команда перебралась из Лиги чемпионов в Лигу конференций. Во второй стадии отбора североирландцы сыграли вничью с «Жальгирисом» (0:0).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Линфилд» не может выиграть на протяжениичетырех матчей, сыграв два матча вничью и проиграв в двух встречах.
«Жальгирис»
Турнирная таблица: «Жальгирис» в нынешнем розыгрыше чемпионата занимает 5 место, набрав 28 очков в 20 матчах.
Последние матчи: Чемпион Литвы не смог пройти первую стадию отбора Лиги чемпионов, проиграв мальтийскому коллективу «Хамрун» (2:0 — дома, 0:3 — в гостях).
В Лиге конференций «Жальгирис» сыграл вничью с «Линфилдом» и продолжает сохранять шансы на выход в 3 раунд еврокубка.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал три победы, сыграл один раз вничью и проиграл в одной встрече.
Статистика для ставок
- «Жальгирис» уступил «Хамруну» в Лиге чемпионов (2:3 — суммарный счёт)
- «Линфилд» проиграл «Шелбурну» в Лиге чемпионов (1:2 — суммарный счёт)
- «Жальгири» и «Линфилд» разошлись миром в матче Лиги конференций (0:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Линфилд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа «Жальгириса» — в 3.35.
ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.28Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.00Спортинг — Бенфика: прогноз и ставкаЗавтра в 22:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: «Жальгирис» не смог распечатать ворота соперника в первом матче, но вполне может это сделать в ответной игре. Наш риск — победа в пользу гостей.
Ставка: Победа «Жальгириса» с коэффициентом 3.35.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, команды скорее всего сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2 с коэффициентом 2.25.