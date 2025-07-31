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    Команды сыграют по низам?

    Линфилд — Жальгирис. Ставка (к. 3.35) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    «Линфилд» — «Шелбурн»
    «Линфилд» из Северной Ирландии сыграет против «Жальгирис» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч «Линфилд» — «Жальгирис», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Линфилд

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Линфилд 21:45 Жальгирис

    Жальгирис

  • Вильнюс
    •

    «Линфилд»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне чемпионата Северной Ирландии «Линфилд» завоевал титул лучшей команды, набрав 85 очков.

    Последние матчи: «Линфилд» проиграл в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шелбурну» (1:1 — дома, 0:1 — в гостях). Таким образом команда перебралась из Лиги чемпионов в Лигу конференций. Во второй стадии отбора североирландцы сыграли вничью с «Жальгирисом» (0:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Линфилд» не может выиграть на протяжениичетырех матчей, сыграв два матча вничью и проиграв в двух встречах.

    «Жальгирис»

    Турнирная таблица: «Жальгирис» в нынешнем розыгрыше чемпионата занимает 5 место, набрав 28 очков в 20 матчах.

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    • Последние матчи: Чемпион Литвы не смог пройти первую стадию отбора Лиги чемпионов, проиграв мальтийскому коллективу «Хамрун» (2:0 — дома, 0:3 — в гостях).

    В Лиге конференций «Жальгирис» сыграл вничью с «Линфилдом» и продолжает сохранять шансы на выход в 3 раунд еврокубка.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Жальгирис» одержал три победы, сыграл один раз вничью и проиграл в одной встрече.

    Статистика для ставок

    • «Жальгирис» уступил «Хамруну» в Лиге чемпионов (2:3 — суммарный счёт)

    • «Линфилд» проиграл «Шелбурну» в Лиге чемпионов (1:2 — суммарный счёт)

    • «Жальгири» и «Линфилд» разошлись миром в матче Лиги конференций (0:0)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Линфилд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа «Жальгириса» — в 3.35.

    ТБ 2 и ТМ 2 принимаются с коэффициентом — 1.65 и 2.25.

    Прогноз: «Жальгирис» не смог распечатать ворота соперника в первом матче, но вполне может это сделать в ответной игре. Наш риск — победа в пользу гостей.

    Ставка: Победа «Жальгириса» с коэффициентом 3.35.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча, команды скорее всего сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2 с коэффициентом  2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Линфилд — Жальгирис?

    Матч Линфилд — Жальгирис состоится 31 июля 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Линфилд — Жальгирис?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Жальгириса».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Линфилд — Жальгирис?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Жальгириса»» с коэффициентом у букмекеров 3.35.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Линфилд — Жальгирис?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Линфилд — Жальгирис?

    Коэффициенты букмекеров: : «Линфилд» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.25, а победа «Жальгириса» — в 3.35.

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    Линфилд — Жальгирис: прогноз и ставка за 3.35, статистика, коэффициенты матча 31.07.202521:45. Команды сыграют по низам?
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