Истанбул Башакшехир — Черно Море: прогноз на футбол и ставка за 1.80

Истанбул Башакшехир
Черно Море
«Истанбул Башакшехир»
Турнирное положение: «Истанбул Башакшехир» получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря пятой позиции в чемпионате Турции.
Команда вступила в борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша еще не стартовало.
Истанбул Башакшехир — Черно Море: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, клуб на выезде выиграл 1:0, поэтому дома может позволить себе ничью.
Ранее в коллектив в поединке, который был товарищеским, коллектив также был на высоте, обыграв в чужих стенах немецкую «Фортуну» Дюссельдорф (1:0).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были контрольными, а один — официальным, «Истанбул Башакшехир» не проиграл при трех победах и одной ничьей.
Это обещает хозяевам отличные шансы итоговый успех в дуэли, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Омер Шахинер — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги конференций.
«Черно Море»
Турнирное положение: Болгарский «Черно Море» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьей позиции в своем национальном первенстве.
Команда начала борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как розыгрыш ее национального чемпионата только недавно стартовал.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура болгарской Первой лиги клуб в домашних стенах переиграл «Ботев» из Пловдива (2:1).
Перед этим в поединке, которая пришлась на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, коллектив дома проиграл 0:1, поэтому на выезде ему нужно побеждать.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Черно Море» выиграл лишь раз при одном поражении и одной ничьей.
Это вроде говорит о не лучших шансах гостей на итоговый успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Команда пока что не забивала в отборе Лиги конференций.
Статистика для ставок
- в четырех из пяти последних матчей «Башакшехира» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех из пяти последних матчей «Башакшехира» хотя бы одна команда не забивала
- в 12-ти из 13-ти последних матчей «Черно Море» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.50, победа «Черно Море» — в 7.10.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
- 2.30Ростов — Спартак: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- 2.70ЦСКА — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.28Ахмат — Зенит: прогноз и ставкаСегодня в 20:45
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех из семи последних домашних поединков.
Такой же сценарий был реализован и в трех из шести последних матчей гостей.
Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Башакшехира».
Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00