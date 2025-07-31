Истанбул Башакшехир — Черно Море: прогноз на футбол и ставка за 1.80

31 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Истанбул Башакшехир» и «Черно Море». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Черно Море», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Истанбул Башакшехир»

Турнирное положение: «Истанбул Башакшехир» получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря пятой позиции в чемпионате Турции.

Команда вступила в борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша еще не стартовало.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, клуб на выезде выиграл 1:0, поэтому дома может позволить себе ничью.

Ранее в коллектив в поединке, который был товарищеским, коллектив также был на высоте, обыграв в чужих стенах немецкую «Фортуну» Дюссельдорф (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были контрольными, а один — официальным, «Истанбул Башакшехир» не проиграл при трех победах и одной ничьей.

Это обещает хозяевам отличные шансы итоговый успех в дуэли, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Омер Шахинер — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги конференций.

«Черно Море»

Турнирное положение: Болгарский «Черно Море» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьей позиции в своем национальном первенстве.

Команда начала борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как розыгрыш ее национального чемпионата только недавно стартовал.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура болгарской Первой лиги клуб в домашних стенах переиграл «Ботев» из Пловдива (2:1).

Перед этим в поединке, которая пришлась на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, коллектив дома проиграл 0:1, поэтому на выезде ему нужно побеждать.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Черно Море» выиграл лишь раз при одном поражении и одной ничьей.

Это вроде говорит о не лучших шансах гостей на итоговый успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Команда пока что не забивала в отборе Лиги конференций.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей «Башакшехира» забивали меньше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей «Башакшехира» хотя бы одна команда не забивала

в 12-ти из 13-ти последних матчей «Черно Море» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.50, победа «Черно Море» — в 7.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех из семи последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из шести последних матчей гостей.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Башакшехира».

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00