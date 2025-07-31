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    Переплывет ли «Башакшехир» «Черно Море»?

    Истанбул Башакшехир — Черно Море: прогноз на футбол и ставка за 1.80

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    Прогноз и ставки на «Истанбул Башакшехир» — «Черно Море»
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    Дэви Зельке («Истанбул Башакшехир»)
    31 июля в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу сыграют «Истанбул Башакшехир» и «Черно Море». Начало игры — в 20:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Истанбул Башакшехир» — «Черно Море», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Истанбул Башакшехир

  • Стамбул
    •  Истанбул Башакшехир 20:45 Черно Море

    Черно Море

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Истанбул Башакшехир»

    Турнирное положение: «Истанбул Башакшехир» получил возможность участвовать в данном еврокубке благодаря пятой позиции в чемпионате Турции.

    Команда вступила в борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как ее национальное первенство нового розыгрыша еще не стартовало.

    Истанбул Башакшехир — Черно Море: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, клуб на выезде выиграл 1:0, поэтому дома может позволить себе ничью.

    Ранее в коллектив в поединке, который был товарищеским, коллектив также был на высоте, обыграв в чужих стенах немецкую «Фортуну» Дюссельдорф (1:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, три из которых были контрольными, а один — официальным, «Истанбул Башакшехир» не проиграл при трех победах и одной ничьей.

    Это обещает хозяевам отличные шансы итоговый успех в дуэли, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Омер Шахинер — автор пока что единственного гола команды в отборе Лиги конференций.

    «Черно Море»

    Турнирное положение: Болгарский «Черно Море» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря третьей позиции в своем национальном первенстве.

    Команда начала борьбу в квалификации данного еврокубка со второго раунда, тогда как розыгрыш ее национального чемпионата только недавно стартовал.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках второго тура болгарской Первой лиги клуб в домашних стенах переиграл «Ботев» из Пловдива (2:1).

    Перед этим в поединке, которая пришлась на первую дуэль с нынешним соперником в Лиге конференций, коллектив дома проиграл 0:1, поэтому на выезде ему нужно побеждать.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Черно Море» выиграл лишь раз при одном поражении и одной ничьей.

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    Это вроде говорит о не лучших шансах гостей на итоговый успех, особенно если учесть преимущество соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Команда пока что не забивала в отборе Лиги конференций.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей «Башакшехира» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Башакшехира» хотя бы одна команда не забивала

    • в 12-ти из 13-ти последних матчей «Черно Море» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.50, победа «Черно Море» — в 7.10.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал. Так было и в их четырех из семи последних домашних поединков.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из шести последних матчей гостей.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 2,5 голов, ведь так было в четырех из пяти последних матчей «Башакшехира».

    Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Истанбул Башакшехир — Черно Море?

    Матч Истанбул Башакшехир — Черно Море состоится 31 июля 2025 года в 20:45 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Черно Море?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Истанбул Башакшехир — Черно Море?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет » с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Истанбул Башакшехир — Черно Море?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Истанбул Башакшехир — Черно Море?

    Коэффициенты букмекеров: «Башакшехир» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.45. Ничья — в 4.50, победа «Черно Море» — в 7.10.

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    Истанбул Башакшехир — Черно Море: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 31.07.202520:45. Переплывет ли «Башакшехир» «Черно Море»?
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