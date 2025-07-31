Хайдук — Зиря. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

Хайдук
Зиря
«Хайдук»
Турнирная таблица: «Хайдук» занял итоговое 3 место в чемпионате Хорватии, аккумулировав 63 очка. Таким образом команда из Сплита получила право сыграть в отборочном раунде Лиги конференций.
Последние матчи: Хорватам удалось уйти от поражения в матче против «Зири» в рамках второго раунда Лиги конференций. Спасительный гол на 68-й минуте забил Калик.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: В последних пяти матчах «Хайдук» одержал три победы, сыграл один раз вничью и проиграл одну игру.
«Зиря»
Турнирная таблица: В минувшем сезоне азербайджанского чемпионата «Зиря» финишировала на втором месте, набрав 74 очка: 23 победы, 5 ничьих и 8 поражений.
Последние матчи: «Зиря» сыграла вничью с «Хайдуком» в первом матче второго раунда Лиги конференций.
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: «Зиря» не проигрывает на протяжении 6 матчей, одержав шесть побед и сыграв в двух встречах вничью.
Статистика для ставок
- «Зиря» — вице-чемпион Азербайджана
- «Хайдук» финишировал на третьем месте в чемпионате Хорватии
- «Зиря» и «Хайдук» сыграли вничью в Лиге конференций (1:1)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Зиря» — в 7.70.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.
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Прогноз: Играют две забивные команды, не исключаем, что «Хайдук» и «Зиря» смогут снова обменяться голами в ответной игре второго раунда Лиги конференций.
Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.25.
Прогноз: Матчи с участием «Хайдука» чаще всего завершаются с минимальным количеством забитых мячей. Например в трех товарищеских матчах были забиты три мяча. Не исключаем, что в предстоящей игре команды сыграют по низам.
Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.