Хайдук — Зиря. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

«Хайдук» из Хорватии дома сыграет против «Зири» из Азербайджана в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайдук» — «Зиря», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Хайдук»

Турнирная таблица: «Хайдук» занял итоговое 3 место в чемпионате Хорватии, аккумулировав 63 очка. Таким образом команда из Сплита получила право сыграть в отборочном раунде Лиги конференций.

Последние матчи: Хорватам удалось уйти от поражения в матче против «Зири» в рамках второго раунда Лиги конференций. Спасительный гол на 68-й минуте забил Калик.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах «Хайдук» одержал три победы, сыграл один раз вничью и проиграл одну игру.

«Зиря»

Турнирная таблица: В минувшем сезоне азербайджанского чемпионата «Зиря» финишировала на втором месте, набрав 74 очка: 23 победы, 5 ничьих и 8 поражений.

Последние матчи: «Зиря» сыграла вничью с «Хайдуком» в первом матче второго раунда Лиги конференций.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Зиря» не проигрывает на протяжении 6 матчей, одержав шесть побед и сыграв в двух встречах вничью.

Статистика для ставок

«Зиря» — вице-чемпион Азербайджана

«Хайдук» финишировал на третьем месте в чемпионате Хорватии

«Зиря» и «Хайдук» сыграли вничью в Лиге конференций (1:1)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Зиря» — в 7.70.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

Прогноз: Играют две забивные команды, не исключаем, что «Хайдук» и «Зиря» смогут снова обменяться голами в ответной игре второго раунда Лиги конференций.

Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.25.

Прогноз: Матчи с участием «Хайдука» чаще всего завершаются с минимальным количеством забитых мячей. Например в трех товарищеских матчах были забиты три мяча. Не исключаем, что в предстоящей игре команды сыграют по низам.

Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.80.