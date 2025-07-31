20:45Ростов — СпартакОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деян Станкович — главный тренер «Спартака»«Ростов» — «Спартак». Онлайн, прямая трансляция Марк-Андре тен Стеген«Барселона» против тер Стегена. Почему ссора с капитаном может сорвать планы Флика Матеуш РебецкиТайра сразится с Парком, Дункан против Ребецки. Анонс карда UFC Vegas 108
  • 20:27
    • Махачкалинское «Динамо» обыграло «Пари НН» в матче Кубка России
  • 20:25
    • Гол и ассист Глебова помогли ЦСКА обыграть «Локомотив»
  • 20:10
    • Соболев — в стартовом составе «Зенита» на матч Кубка России против «Ахмата»
  • 20:03
    • «Ростов» и «Спартак» назвали стартовые составы на матч Кубка России
  • 18:46
    • Файзуллаев перешел в «Истанбул Башакшехир»
  • 18:30
    • Лионель Месси назван лучшим игроком МЛС по итогам июля
  • 17:23
    • Источник: Мехди Дорваль подпишет контракт с «Рубином»
    Все новости спорта

    «Хайдук» вырвет путевку в 3 раунд Лиги конференций?

    Хайдук — Зиря. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Хайдук» — «Зиря»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ружомберок» — «Хайдук»
    «Хайдук» из Хорватии дома сыграет против «Зири» из Азербайджана в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Хайдук» — «Зиря», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Хайдук

  • Сплит
    •  Хайдук 22:00 Зиря

    Зиря

  • Товарищеские матчи (клубы)
    •

    «Хайдук»

    Турнирная таблица: «Хайдук» занял итоговое 3 место в чемпионате Хорватии, аккумулировав 63 очка. Таким образом команда из Сплита получила право сыграть в отборочном раунде Лиги конференций.

    Последние матчи: Хорватам удалось уйти от поражения в матче против «Зири» в рамках второго раунда Лиги конференций. Спасительный гол на 68-й минуте забил Калик.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах «Хайдук» одержал три победы, сыграл один раз вничью и проиграл одну игру.

    «Зиря»

    Турнирная таблица: В минувшем сезоне азербайджанского чемпионата «Зиря» финишировала на втором месте, набрав 74 очка: 23 победы, 5 ничьих и 8 поражений.

  • «Краснодар» загрустил после поражения в РПЛ: «Крылья» переиграли чемпиона в Кубке
  • Второе домашнее поражение подряд команды Мурада Мусаева
  • Сегодня

    • Последние матчи: «Зиря» сыграла вничью с «Хайдуком» в первом матче второго раунда Лиги конференций.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: «Зиря» не проигрывает на протяжении 6 матчей, одержав шесть побед и сыграв в двух встречах вничью.

    Статистика для ставок

    • «Зиря» — вице-чемпион Азербайджана

    • «Хайдук» финишировал на третьем месте в чемпионате Хорватии

    • «Зиря» и «Хайдук» сыграли вничью в Лиге конференций (1:1)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хайдук» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Зиря» — в 7.70.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.00 и 1.80.

    Прогноз: Играют две забивные команды, не исключаем, что «Хайдук» и «Зиря» смогут снова обменяться голами в ответной игре второго раунда Лиги конференций.

    Ставка: Обе забьют с коэффициентом 2.25.

    Прогноз: Матчи с участием «Хайдука» чаще всего завершаются с минимальным количеством забитых мячей. Например в трех товарищеских матчах были забиты три мяча. Не исключаем, что в предстоящей игре команды сыграют по низам.

    Ставка: ТМ 2.5 с коэффициентом  1.80.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хайдук — Зиря?

    Матч Хайдук — Зиря состоится 31 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хайдук — Зиря?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют: Да.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хайдук — Зиря?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют: Да» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хайдук — Зиря?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хайдук — Зиря?

    Коэффициенты букмекеров: : «Хайдук» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.45. Ничья оценена в 4.30, а победа «Зиря» — в 7.70.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.85
  • Прогноз на матч Мальмё — РФШ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Фенербахче — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ФКСБ — Шкендия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лудогорец — Риека
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Тиафо — Ватануки
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Накашима — Куинн
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Диалло — Джиганте
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бойер — Меншик
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Рейнджерс
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — Пафос
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ференцварош — Ноа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Брейдаблик — Лех
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Хайдук — Зиря: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 31.07.202522:00. «Хайдук» вырвет путевку в 3 раунд Лиги конференций?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры