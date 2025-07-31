Эгнатия — Динамо Минск. Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

«Эгнатия» из Албании сыграет против минского «Динамо» из Беларуси в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эгнатия» — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эгнатия»

Турнирная таблица: «Эгнатия» стала чемпионом Албании после того, как одержала победу в финале над клубом «Влазния Шкодер» (4:0). Новый сезон на внутренней арене ещё не стартовал. «Эгнатия» в 1 туре сыграет против «Влазнии», игра запланирована на 23 августа.

Последние матчи: Чемпион Албании оступился в первом раунде Лиги чемпионов, проиграв «Брейдаблику» из Исландии (1:0 — победа дома, 0:5 — поражение в гостях).

Во втором раунде Лиги конференци «Эгнатия» смогла нанести поражение «Динамо» Минск (2:0).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних пяти матчах албанцы одержали четыре победы и проиграли лишь одну игру.

«Динамо» Минск

Турнирная таблица: Минский клуб в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Беларуси. «Динамо» в 30 матчах набрал 68 очков. По ходу сезона «динамовцы» одержали 20 побед, в 8 встречах сыграли вничью и проиграли 2 встречи.

Последние матчи: «Динамо» из Минска оступилось в Лиге чемпионов в первом же раунде, проиграв лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» лишь в дополнительное время (2:1 — дома, 0:1 — в гостях, 2:3 — суммарный счет).

Есть вероятность, что минчане завершат выступление в Лиге конференций после того, как беларусы проиграли первый матч дуэли в два мяча.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних пяти матчах «Динамо» одержало две победы и потерпело три поражения.

Статистика для ставок

«Динамо» Минск проиграло в Лиге чемпионов болгарскому «Лудогорцу» (2:3)

«Эгнатия» проиграла в Лиге чемпионов исландскому «Брейдаблику» (1:5)

«Динамо» Минск уступило «Эгнатии» (0:2)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эгнатия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.15, а победа команды «Динамо» Минск — в 3.40.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.98.

Прогноз: «Динамо» Минск на классе может обыграть «Эгнатию», хотя догнать албанцев вряд ли беларусам удастся.

Ставка: Победа «Динамо» Минск с коэффициентом 3.40.

Прогноз: Ожидаем результативного футбола со стороны «Динамо» Минск и «Эгнатии».

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82.