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    Албанцы не отдадут преимущества сопернику?

    Эгнатия — Динамо Минск. Ставка (к. 3.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 31 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эгнатия» — «Динамо» Минск
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    «Динамо» Минск — «Андерлехт
    «Эгнатия» из Албании сыграет против минского «Динамо» из Беларуси в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 31 июля, начало — в 22:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Эгнатия» — «Динамо» Минск, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 31 Июля 2025 года

    Эгнатия

  • Ррогожина
    •  Эгнатия 22:00 Динамо Минск

    Динамо Минск

  • Минск
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    «Эгнатия»

    Турнирная таблица: «Эгнатия» стала чемпионом Албании после того, как одержала победу в финале над клубом «Влазния Шкодер» (4:0). Новый сезон на внутренней арене ещё не стартовал. «Эгнатия» в 1 туре сыграет против «Влазнии», игра запланирована на 23 августа.

    Последние матчи: Чемпион Албании оступился в первом раунде Лиги чемпионов, проиграв «Брейдаблику» из Исландии (1:0 — победа дома, 0:5 — поражение в гостях).

    Во втором раунде Лиги конференци «Эгнатия» смогла нанести поражение «Динамо» Минск (2:0).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних пяти матчах албанцы одержали четыре победы и проиграли лишь одну игру.

    «Динамо» Минск

    Турнирная таблица: Минский клуб в минувшем сезоне завоевал титул чемпиона Беларуси. «Динамо» в 30 матчах набрал 68 очков. По ходу сезона «динамовцы» одержали 20 побед, в 8 встречах сыграли вничью и проиграли 2 встречи.

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    • Последние матчи: «Динамо» из Минска оступилось в Лиге чемпионов в первом же раунде, проиграв лучшей команде Болгарии — «Лудогорцу» лишь в дополнительное время (2:1 — дома, 0:1 — в гостях, 2:3 — суммарный счет).

    Есть вероятность, что минчане завершат выступление в Лиге конференций после того, как беларусы проиграли первый матч дуэли в два мяча.

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних пяти матчах «Динамо» одержало две победы и потерпело три поражения.

    Статистика для ставок

    • «Динамо» Минск проиграло в Лиге чемпионов болгарскому «Лудогорцу» (2:3)

    • «Эгнатия» проиграла в Лиге чемпионов исландскому «Брейдаблику» (1:5)

    • «Динамо» Минск уступило «Эгнатии» (0:2)

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Эгнатия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.15, а победа команды «Динамо» Минск — в 3.40.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.82 и 1.98.

    Прогноз: «Динамо» Минск на классе может обыграть «Эгнатию», хотя догнать албанцев вряд ли беларусам удастся.

    Ставка: Победа «Динамо» Минск с коэффициентом 3.40.

    Прогноз: Ожидаем результативного футбола со стороны «Динамо» Минск и «Эгнатии».

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом  1.82.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эгнатия — Динамо Минск?

    Матч Эгнатия — Динамо Минск состоится 31 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Эгнатия — Динамо Минск?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Динамо» Минск .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эгнатия — Динамо Минск?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Динамо» Минск » с коэффициентом у букмекеров 3.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эгнатия — Динамо Минск?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эгнатия — Динамо Минск?

    Коэффициенты букмекеров: : «Эгнатия» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На её победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.15, а победа команды «Динамо» Минск — в 3.40.

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    Эгнатия — Динамо Минск: прогноз и ставка за 3.40, статистика, коэффициенты матча 31.07.202522:00. Албанцы не отдадут преимущества сопернику?
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