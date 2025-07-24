Торпедо-БелАЗ — Маккаби Х. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Торпедо-БелАЗ
Маккаби Хф
«Торпедо-БелАЗ»
Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Торпедо-БелАЗ» занимает 3 место, набрав 29 очков. Выше в таблице расположились «Славия-Мозырь» и «Витебск».
Последние матчи: «Торпедо-БелАз» одержал уверенную победу над коллективом «Работнички» из Северной Македонии (3:0 — дома, 1:0 — в гостях) и обеспечил себе место во втором раунде Лиги конференций.
Торпедо-БелАЗ — Маккаби Хф: коэффициенты букмекеров
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Торпедо-БелАЗ» выдаёт победную серию из восьми матчей. Автозаводцы также выиграли у «Молодечно» (4:1), «Ислочь» (3:1), «Витебска» (3:2), «Бумпрома» (2:0), «Минска» (5:1) и БАТЭ (3:2).
«Маккаби» Х
Турнирная таблица: «Маккаби» из Хайфы в прошлом сезоне израильского первенства финишировал на третьей строчке, набрав 61 пункт. В 36 матчах Хайфа одержала 18 победы, сыграла вничью в 8 играх и потерпела 10 поражений.
Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Маккаби» Хайфа сыграл три товарищеских матча, выиграв «Дьера» (2:0) и «Гонведа» (1:0), а также проиграв «Диошдьёри» (1:3).
Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.
Состояние команды: В последних матчах «Маккаби» Хайфа одержал три победы и потерпел два поражения.
Статистика для ставок
- «Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси
- «Маккаби» Х — бронзовый призёр чемпионата Израиля
- «Торпедо-БелАЗ» и «Маккаби» ранее в евркубках не встречались
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Х — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.85, а победа команды «Торпедо-БелАЗ» — в 4.15.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.
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Прогноз: Да, беларусы играют крайне успешно в последних матчах, обыгрывая одного соперника за другим. «Маккаби» — тот соперник, который может прервать выигрышную серию «Торпедо». Команда из Хайфы подтвердит статус фаворита.
Ставка: Победа «Маккаби» Х с коэффициентом 1.80.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.