Торпедо-БелАЗ — Маккаби Х. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

«Торпедо-БелАЗ» из Беларуси сыграет против «Маккаби» Хайфа из Израиля в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Маккаби» Х, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Торпедо-БелАЗ»

Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Торпедо-БелАЗ» занимает 3 место, набрав 29 очков. Выше в таблице расположились «Славия-Мозырь» и «Витебск».

Последние матчи: «Торпедо-БелАз» одержал уверенную победу над коллективом «Работнички» из Северной Македонии (3:0 — дома, 1:0 — в гостях) и обеспечил себе место во втором раунде Лиги конференций.

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Торпедо-БелАЗ» выдаёт победную серию из восьми матчей. Автозаводцы также выиграли у «Молодечно» (4:1), «Ислочь» (3:1), «Витебска» (3:2), «Бумпрома» (2:0), «Минска» (5:1) и БАТЭ (3:2).

«Маккаби» Х

Турнирная таблица: «Маккаби» из Хайфы в прошлом сезоне израильского первенства финишировал на третьей строчке, набрав 61 пункт. В 36 матчах Хайфа одержала 18 победы, сыграла вничью в 8 играх и потерпела 10 поражений.

Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Маккаби» Хайфа сыграл три товарищеских матча, выиграв «Дьера» (2:0) и «Гонведа» (1:0), а также проиграв «Диошдьёри» (1:3).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: В последних матчах «Маккаби» Хайфа одержал три победы и потерпел два поражения.

Статистика для ставок

«Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси

«Маккаби» Х — бронзовый призёр чемпионата Израиля

«Торпедо-БелАЗ» и «Маккаби» ранее в евркубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Х — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.85, а победа команды «Торпедо-БелАЗ» — в 4.15.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

Прогноз: Да, беларусы играют крайне успешно в последних матчах, обыгрывая одного соперника за другим. «Маккаби» — тот соперник, который может прервать выигрышную серию «Торпедо». Команда из Хайфы подтвердит статус фаворита.

Ставка: Победа «Маккаби» Х с коэффициентом 1.80.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 2.25.