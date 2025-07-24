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    Торпедо-БелАЗ — Маккаби Х. Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Торпедо-БелАЗ» — «Маккаби» Х
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    «Фиорентина» — «Маккаби» Хайфа
    «Торпедо-БелАЗ» из Беларуси сыграет против «Маккаби» Хайфа из Израиля в первом матче второго квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 24 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Торпедо-БелАЗ» — «Маккаби» Х, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Торпедо-БелАЗ

  • Жодино
    •  Торпедо-БелАЗ 21:00 Маккаби Хф

    Маккаби Хф

  • Хайфа
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    «Торпедо-БелАЗ»

    Турнирная таблица: В чемпионате Беларуси «Торпедо-БелАЗ» занимает 3 место, набрав 29 очков. Выше в таблице расположились «Славия-Мозырь» и «Витебск».

    Последние матчи: «Торпедо-БелАз» одержал уверенную победу над коллективом «Работнички» из Северной Македонии (3:0 — дома, 1:0 — в гостях) и обеспечил себе место во втором раунде Лиги конференций.

    Торпедо-БелАЗ — Маккаби Хф: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Торпедо-БелАЗ» выдаёт победную серию из восьми матчей. Автозаводцы также выиграли у «Молодечно» (4:1), «Ислочь» (3:1), «Витебска» (3:2), «Бумпрома» (2:0), «Минска» (5:1) и БАТЭ (3:2).

    «Маккаби» Х

    Турнирная таблица: «Маккаби» из Хайфы в прошлом сезоне израильского первенства финишировал на третьей строчке, набрав 61 пункт. В 36 матчах Хайфа одержала 18 победы, сыграла вничью в 8 играх и потерпела 10 поражений.

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  • Сегодня

    • Последние матчи: Перед стартом в Лиге конференций «Маккаби» Хайфа сыграл три товарищеских матча, выиграв «Дьера» (2:0) и «Гонведа» (1:0), а также проиграв «Диошдьёри» (1:3).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: В последних матчах «Маккаби» Хайфа одержал три победы и потерпел два поражения.

    Статистика для ставок

    • «Торпедо-БелАЗ» — бронзовый призёр чемпионата Беларуси

    • «Маккаби» Х — бронзовый призёр чемпионата Израиля

    • «Торпедо-БелАЗ» и «Маккаби» ранее в евркубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Маккаби» Х — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.85, а победа команды «Торпедо-БелАЗ» — в 4.15.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.75 и 2.10.

    Прогноз: Да, беларусы играют крайне успешно в последних матчах, обыгрывая одного соперника за другим. «Маккаби» — тот соперник, который может прервать выигрышную серию «Торпедо». Команда из Хайфы подтвердит статус фаворита.

    Ставка: Победа «Маккаби» Х с коэффициентом 1.80.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 3 с коэффициентом  2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Торпедо-БелАЗ — Маккаби Х?

    Матч Торпедо-БелАЗ — Маккаби Х состоится 24 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Маккаби Х?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Маккаби» Х.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Торпедо-БелАЗ — Маккаби Х?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Маккаби» Х» с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Торпедо-БелАЗ — Маккаби Х?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Торпедо-БелАЗ — Маккаби Х?

    Коэффициенты букмекеров: : «Маккаби» Х — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.85, а победа команды «Торпедо-БелАЗ» — в 4.15.

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    Торпедо-БелАЗ — Маккаби Х: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 24.07.202521:00. Прервет ли «Маккаби» победную серию беларусов?
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