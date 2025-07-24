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    Ракув — Жилина: прогноз на футбол и ставка за 1.83

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    «Ракув»
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Ракув» и «Жилина». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ракув» — «Жилина», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Ракув

  • Ченстохова
    •  Ракув 22:00 Жилина

    Жилина

  • Лига конференций. Квалификация
    •

    «Ракув»

    Турнирное положение: Польский «Ракув» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второй позиции в своем национальном первенстве.

    Команда боролась за титул, но уступила ставшему чемпионом «Леху» Познань лишь один балл. При этом на восемь очков она опередила третью в таблице «Ягеллонию».

    Ракув — Жилина: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле разошелся мировой с «Томашувом» (0:0).

    Ранее в поединке первого тура нового розыгрыша чемпионата Польши коллектив набрал три очка, в чужих стенах одержав победу над «Катовице» (1:0).

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Ракув» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.

    Это говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Йонатан Брунес — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне, который был забит в польском первенстве.

    «Жилина»

    Турнирное положение: «Жилина» получила возможность участвовать в данном еврокубке благодаря второй позиции в чемпионате Словакии.

    Команда проиграла сразу 16 очков ставшему чемпионом страны «Словану» из Братиславы, а также лишь на два балла опередила третий в таблице «Спартак» Трнава.

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    • Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле потерпел поражение от австрийского «Грацера» (1:3).

    Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также остался ни с чем, когда на этот раз крупно проиграл другим австрийцам — венскому «Рапиду» (2:5).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были товарищескими, «Жилина» неизменно проигрывала.

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    Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

    Команда еще не забивала голов в новом сезоне.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Ракува» хотя бы одна команда не забивала

    • в четырех из пяти последних матчей «Ракува» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех последних матчах «Жилины» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.60, победа «Жилины» — в 7.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

    Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их девяти последних выездных поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей хозяев.

    Ставка: обе команды забьют за 1.83.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Жилины».

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ракув — Жилина?

    Матч Ракув — Жилина состоится 24 июля 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Ракув — Жилина?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ракув — Жилина?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют» с коэффициентом у букмекеров 1.83.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ракув — Жилина?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ракув — Жилина?

    Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.60, победа «Жилины» — в 7.40.

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