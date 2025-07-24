Ракув — Жилина: прогноз на футбол и ставка за 1.83

Ракув
Жилина
«Ракув»
Турнирное положение: Польский «Ракув» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второй позиции в своем национальном первенстве.
Команда боролась за титул, но уступила ставшему чемпионом «Леху» Познань лишь один балл. При этом на восемь очков она опередила третью в таблице «Ягеллонию».
Ракув — Жилина: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле разошелся мировой с «Томашувом» (0:0).
Ранее в поединке первого тура нового розыгрыша чемпионата Польши коллектив набрал три очка, в чужих стенах одержав победу над «Катовице» (1:0).
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Ракув» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.
Это говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.
Йонатан Брунес — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне, который был забит в польском первенстве.
«Жилина»
Турнирное положение: «Жилина» получила возможность участвовать в данном еврокубке благодаря второй позиции в чемпионате Словакии.
Команда проиграла сразу 16 очков ставшему чемпионом страны «Словану» из Братиславы, а также лишь на два балла опередила третий в таблице «Спартак» Трнава.
Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле потерпел поражение от австрийского «Грацера» (1:3).
Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также остался ни с чем, когда на этот раз крупно проиграл другим австрийцам — венскому «Рапиду» (2:5).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были товарищескими, «Жилина» неизменно проигрывала.
Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.
Команда еще не забивала голов в новом сезоне.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Ракува» хотя бы одна команда не забивала
- в четырех из пяти последних матчей «Ракува» забивали меньше 2,5 голов
- в четырех последних матчах «Жилины» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.60, победа «Жилины» — в 7.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.
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Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их девяти последних выездных поединках.
Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей хозяев.
Ставка: обе команды забьют за 1.83.
Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Жилины».
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13