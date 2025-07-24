Ракув — Жилина: прогноз на футбол и ставка за 1.83

24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Ракув» и «Жилина». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ракув» — «Жилина», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Ракув»

Турнирное положение: Польский «Ракув» вышел в квалификацию Лиги конференций благодаря второй позиции в своем национальном первенстве.

Команда боролась за титул, но уступила ставшему чемпионом «Леху» Познань лишь один балл. При этом на восемь очков она опередила третью в таблице «Ягеллонию».

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Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на своем поле разошелся мировой с «Томашувом» (0:0).

Ранее в поединке первого тура нового розыгрыша чемпионата Польши коллектив набрал три очка, в чужих стенах одержав победу над «Катовице» (1:0).

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, которые были официальными и контрольными, «Ракув» ни разу не проиграл при четырех победах и трех ничьих.

Это говорит о неплохих шансах хозяев на победу, особенно если учесть преимущество в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Йонатан Брунес — автор пока что единственного гола команды в новом сезоне, который был забит в польском первенстве.

«Жилина»

Турнирное положение: «Жилина» получила возможность участвовать в данном еврокубке благодаря второй позиции в чемпионате Словакии.

Команда проиграла сразу 16 очков ставшему чемпионом страны «Словану» из Братиславы, а также лишь на два балла опередила третий в таблице «Спартак» Трнава.

Последние матчи: в своей последней игре, которая была товарищеской, клуб на чужом поле потерпел поражение от австрийского «Грацера» (1:3).

Перед этим еще в одном контрольном поединке коллектив также остался ни с чем, когда на этот раз крупно проиграл другим австрийцам — венскому «Рапиду» (2:5).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые были товарищескими, «Жилина» неизменно проигрывала.

Такая форма говорит о плохих шансах гостей даже на ничью, особенно если учесть превосходство соперника в классе, а также фактор чужого поля.

Команда еще не забивала голов в новом сезоне.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Ракува» хотя бы одна команда не забивала

в четырех из пяти последних матчей «Ракува» забивали меньше 2,5 голов

в четырех последних матчах «Жилины» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ракув» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.43. Ничья — в 4.60, победа «Жилины» — в 7.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.63 и 2.30.

Прогноз: в четырех последних матчах гостей забивали оба соперника. Так было и в их девяти последних выездных поединках.

Такой же сценарий был реализован и в двух из четырех последних матчей хозяев.

Ставка: обе команды забьют за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, и будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в четырех последних матчах «Жилины».

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.13