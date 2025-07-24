Хаммарбю — Шарлеруа. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

Хаммарбю
Шарлеруа
«Хаммарбю»
Турнирное положение: «Хаммарбю» неплохо выступает в своем чемпионате. Команда пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.
При этом «Хаммарбю» на 4 очка отстает от лидера. А вот в среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.
Хаммарбю — Шарлеруа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Хаммарбю» одолел «Браммапойкарну» (3:2).
До того команда досадным образом уступила ГАИСу (2:3). А вот поединок с «Вернаму» завершился минимальным успехом.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Хаммарбю» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Хаммарбю» нынче выглядит довольно монолитно. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.
Причем «Хаммарбю» до поражения от ГАИСа победил в 5 матчах кряду. Да и атака в этих поединках смотрелась уверенно.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается соорудить максимально комфортный задел перед ответным поединком.
«Шарлеруа»
Турнирное положение: «Шарлеруа» минувший чемпионат Бельгии провел не столь успешно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Шарлеруа» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. А вот победила команда в 3 своих последних поединках.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шарлеруа» одолел «Утрехт» (2:1).
До того команда сломила сопротивление «Льежа» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Беверен» (4:1).
При этом «Шарлеруа» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шарлеруа» не проигрывает еще с конца апреля. Да и с реализацией у команды все весьма позитивно.
При этом «Шарлеруа» в контрольных матчах выглядел весьма привлекательно. В 4 спаррингах команда победила 3 раза при одном паритете.
Команда в среднем пропускает реже аккурат гол за матч. Да и уступила она всего один раз в 10 поединках финальной части минувшего чемпионата.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бельгийцы явно не боятся соперника, плюс окрылены серией последних побед.
Статистика для ставок
- Шведы забивают в среднем реже 2 мячей за матч
- «Хаммарбю» в среднем пропускает меньше гола за матч
- «Шарлеруа» победил в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Хаммарбю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.88 и 1.93.
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Прогноз: «Хаммарбю» имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и наверняка активно понесется к воротам соперника.
Шведы способны прибавить в плане реализации, да и соперник давненько не проводил официальных матчей.
Ставка: Победа «Хаммарбю» за 2.20.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00