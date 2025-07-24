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    Сумеет ли «Хаммарбю» переиграть бельгийцев?

    Хаммарбю — Шарлеруа. Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига конференций, 24 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Хаммарбю» — «Шарлеруа»
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    «Хаммарбю»
    24 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги конференций по футболу сыграют «Хаммарбю» и «Шарлеруа». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Хаммарбю» — «Шарлеруа», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 24 Июля 2025 года

    Хаммарбю

  • Стокгольм
    •  Хаммарбю 20:00 Шарлеруа

    Шарлеруа

  • Шарлеруа
    •

    «Хаммарбю»

    Турнирное положение: «Хаммарбю» неплохо выступает в своем чемпионате. Команда пребывает на 2 строчке турнирной таблицы.

    При этом «Хаммарбю» на 4 очка отстает от лидера. А вот в среднем команда забивает реже 2 мячей за матч.

    Хаммарбю — Шарлеруа: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Хаммарбю» одолел «Браммапойкарну» (3:2).

    До того команда досадным образом уступила ГАИСу (2:3). А вот поединок с «Вернаму» завершился минимальным успехом.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 победы. В этих поединках «Хаммарбю» забил 16 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Хаммарбю» нынче выглядит довольно монолитно. Команда в среднем пропускает реже гола за матч.

    Причем «Хаммарбю» до поражения от ГАИСа победил в 5 матчах кряду. Да и атака в этих поединках смотрелась уверенно.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается соорудить максимально комфортный задел перед ответным поединком.

    «Шарлеруа»

    Турнирное положение: «Шарлеруа» минувший чемпионат Бельгии провел не столь успешно. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Шарлеруа» в среднем забивает фактически 2 гола за матч. А вот победила команда в 3 своих последних поединках.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Шарлеруа» одолел «Утрехт» (2:1).

    До того команда сломила сопротивление «Льежа» (2:1). А вот чуть ранее она уверенно переиграла «Беверен» (4:1).

    При этом «Шарлеруа» в 5 своих последних поединках добыл 4 виктории. Команда отличилась 12 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шарлеруа» не проигрывает еще с конца апреля. Да и с реализацией у команды все весьма позитивно.

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    При этом «Шарлеруа» в контрольных матчах выглядел весьма привлекательно. В 4 спаррингах команда победила 3 раза при одном паритете.

    Команда в среднем пропускает реже аккурат гол за матч. Да и уступила она всего один раз в 10 поединках финальной части минувшего чемпионата.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Бельгийцы явно не боятся соперника, плюс окрылены серией последних побед.

    Статистика для ставок

    • Шведы забивают в среднем реже 2 мячей за матч

    • «Хаммарбю» в среднем пропускает меньше гола за матч

    • «Шарлеруа» победил в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Хаммарбю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.88.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.88 и 1.93.

    Прогноз: «Хаммарбю» имеет в своем составе довольно качественных атакующих исполнителей, и наверняка активно понесется к воротам соперника.

    Шведы способны прибавить в плане реализации, да и соперник давненько не проводил официальных матчей.

    Ставка: Победа «Хаммарбю» за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хаммарбю — Шарлеруа?

    Матч Хаммарбю — Шарлеруа состоится 24 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хаммарбю — Шарлеруа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хаммарбю — Шарлеруа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хаммарбю — Шарлеруа?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хаммарбю — Шарлеруа?

    Коэффициенты букмекеров: «Хаммарбю» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 2.88.

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    Хаммарбю — Шарлеруа: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 24.07.202520:00. Сумеет ли «Хаммарбю» переиграть бельгийцев?
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