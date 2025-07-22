Шкендия — ФКСБ: прогноз на матч ЛЧ и ставка за 2.06

22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шкендия» и ФКСБ. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шкендия» — ФКСБ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шкендия»

Турнирное положение: «Шкендия» прекрасно провела последний чемпионат. Команда финишировала на 1 месте.

При этом «Шкендия» не проигрывает уже 4 матча кряду. А вот валлийский барьер в предыдущем раунде был пройден с натугой.

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Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Шкендия» переиграла «Нью-Сейнтс» (2:1).

До того команда подписала мировую с валлийцами (0:0). А вот поединок с «Динамо» Тирана завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шкендия» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

Состояние команды: «Шкендия» не особенно преуспевал в летних спаррингах. Команда победила всего в одной контрольной встрече из трех.

Причем «Шкендия» пока забивает с явной натугой. Даже скромные валлийцы были обыграны лишь в дополнительное время.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Македонцы постараются дать бой румынам.

ФКСБ

Турнирное положение: ФКСБ уже успел стартовать в чемпионате Румынии. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы

Причем ФКСБ в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот проход андоррского барьера в первом раунде квалификации Лиги чемпионов дался команде непросто.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. ФКСБ одолел «Петролул» (1:0).

До того команда уступила «Интер Клуб Эскальдесу» (1:2). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Херманнштадт» (1:1).

При этом ФКСБ в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Румыны не столь ярко выглядят в атаке. А вот подбор игроков у команды относительно качественный.

При этом ФКСБ неприятно удивил поражением от андоррцев. Да и вообще, команда пока не демонстрирует свои лучшие качества.

Не столь монолитно выглядит и оборона команды. Тем не менее, румыны явно способны поднатореть во всех компонентах.

Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Румыны явно постараются навязать сопернику свою игру.

Статистика для ставок

«Шкендия» не проигрывает 4 матча кряду

Румыны в среднем забивают гол за матч

Македонцы победили в 2 своих последних домашних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.83.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

Прогноз: ФКСБ выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

Румыны способны прибавить в плане реализации, плюс в составе команды имеется ряд квалифицированных исполнителей.

Ставка: Победа ФКСБ за 2.06.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.25