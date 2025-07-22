Шкендия — ФКСБ: прогноз на матч ЛЧ и ставка за 2.06

Шкендия
Стяуа
«Шкендия»
Турнирное положение: «Шкендия» прекрасно провела последний чемпионат. Команда финишировала на 1 месте.
При этом «Шкендия» не проигрывает уже 4 матча кряду. А вот валлийский барьер в предыдущем раунде был пройден с натугой.
Шкендия — Стяуа: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Шкендия» переиграла «Нью-Сейнтс» (2:1).
До того команда подписала мировую с валлийцами (0:0). А вот поединок с «Динамо» Тирана завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шкендия» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов
Состояние команды: «Шкендия» не особенно преуспевал в летних спаррингах. Команда победила всего в одной контрольной встрече из трех.
Причем «Шкендия» пока забивает с явной натугой. Даже скромные валлийцы были обыграны лишь в дополнительное время.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Македонцы постараются дать бой румынам.
ФКСБ
Турнирное положение: ФКСБ уже успел стартовать в чемпионате Румынии. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы
Причем ФКСБ в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот проход андоррского барьера в первом раунде квалификации Лиги чемпионов дался команде непросто.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. ФКСБ одолел «Петролул» (1:0).
До того команда уступила «Интер Клуб Эскальдесу» (1:2). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Херманнштадт» (1:1).
При этом ФКСБ в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Румыны не столь ярко выглядят в атаке. А вот подбор игроков у команды относительно качественный.
При этом ФКСБ неприятно удивил поражением от андоррцев. Да и вообще, команда пока не демонстрирует свои лучшие качества.
Не столь монолитно выглядит и оборона команды. Тем не менее, румыны явно способны поднатореть во всех компонентах.
Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Румыны явно постараются навязать сопернику свою игру.
Статистика для ставок
- «Шкендия» не проигрывает 4 матча кряду
- Румыны в среднем забивают гол за матч
- Македонцы победили в 2 своих последних домашних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.83.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.
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Прогноз: ФКСБ выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.
Румыны способны прибавить в плане реализации, плюс в составе команды имеется ряд квалифицированных исполнителей.
Ставка: Победа ФКСБ за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.25