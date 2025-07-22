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    Шкендия — ФКСБ: прогноз на матч ЛЧ и ставка за 2.06

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    ФКСБ
    22 июля во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов по футболу сыграют «Шкендия» и ФКСБ. Начало игры — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шкендия» — ФКСБ, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 22 Июля 2025 года

    Шкендия

  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Шкендия 21:00 Стяуа

    Стяуа

  • Бухарест
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    «Шкендия»

    Турнирное положение: «Шкендия» прекрасно провела последний чемпионат. Команда финишировала на 1 месте.

    При этом «Шкендия» не проигрывает уже 4 матча кряду. А вот валлийский барьер в предыдущем раунде был пройден с натугой.

    Шкендия — Стяуа: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Шкендия» переиграла «Нью-Сейнтс» (2:1).

    До того команда подписала мировую с валлийцами (0:0). А вот поединок с «Динамо» Тирана завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Шкендия» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    Состояние команды: «Шкендия» не особенно преуспевал в летних спаррингах. Команда победила всего в одной контрольной встрече из трех.

    Причем «Шкендия» пока забивает с явной натугой. Даже скромные валлийцы были обыграны лишь в дополнительное время.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. Македонцы постараются дать бой румынам.

    ФКСБ

    Турнирное положение: ФКСБ уже успел стартовать в чемпионате Румынии. Команда находится на 3 месте турнирной таблицы

    Причем ФКСБ в среднем забивает аккурат гол за матч. А вот проход андоррского барьера в первом раунде квалификации Лиги чемпионов дался команде непросто.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. ФКСБ одолел «Петролул» (1:0).

    До того команда уступила «Интер Клуб Эскальдесу» (1:2). А вот чуть ранее она не сумела переиграть «Херманнштадт» (1:1).

    При этом ФКСБ в 5 своих последних поединках добыл 3 виктории. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Румыны не столь ярко выглядят в атаке. А вот подбор игроков у команды относительно качественный.

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    При этом ФКСБ неприятно удивил поражением от андоррцев. Да и вообще, команда пока не демонстрирует свои лучшие качества.

    Не столь монолитно выглядит и оборона команды. Тем не менее, румыны явно способны поднатореть во всех компонентах.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать первым номером. Румыны явно постараются навязать сопернику свою игру.

    Статистика для ставок

    • «Шкендия» не проигрывает 4 матча кряду

    • Румыны в среднем забивают гол за матч

    • Македонцы победили в 2 своих последних домашних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.83.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.25 и 1.62.

    Прогноз: ФКСБ выглядит монолитнее оппонента, и уж точно будет максимально активно атаковать.

    Румыны способны прибавить в плане реализации, плюс в составе команды имеется ряд квалифицированных исполнителей.

    Ставка: Победа ФКСБ за 2.06.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.25

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шкендия — ФКСБ?

    Матч Шкендия — ФКСБ состоится 22 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига чемпионов.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шкендия — ФКСБ?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шкендия — ФКСБ?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.06.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шкендия — ФКСБ?

    Смотреть матч турнира Лига чемпионов в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шкендия — ФКСБ?

    Коэффициенты букмекеров: ФКСБ — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.83.

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