Силекс — Дечич. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

17 июля в ответной игре 1-го раунда квалификации Лиги конференции сыграют «Силекс» и «Дечич». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Силекс» — «Дечич», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Силекс»

Турнирное положение: Команда из Северной Македонии неудачно стартовала в Лиге конференции. «Силекс» проиграл первый матч со счетом 0:2.

Хозяевам будет очень тяжело перевернуть исход в свою пользу, однако это игры на выбывание, где происходят чудеса. Фактор родных трибун также стоит учитывать.

Последние матчи: крайним матчем для команды и стал поединок в 1-м раунде квалификации против клуба «Дечич».

После завершения сезона также смогла провести один товарищеский матч против клуба «Роднички» и свела его вничью — 1:1.

Не сыграют: травмированных нет. Дисквалифицирован Мартин Минчевски.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: «Силекс» начал сезон с поражения. Клуб просто ужасно показал себя в атаке, лишь один раз пробив по воротам «Дечича».

В первом матче сыграл фактор удаления Мартина Минчевски, после чего команда пропустила второй мяч. Из положительных моментов можно выделить целых 12 попыток штрафных ударов.

В остальном, «Силекс» показал «беззубый» футбол и закономерно проиграл. Команде стоит надеяться на поддержку фанатов и другой план от главного тренера для продолжения борьбы.

«Дечич»

Турнирное положение: «Дечич» успешно начал свой сезон, одержав победу в первой домашней встрече со счетом 2:0.

Однако команда нанесла всего три удара в створ, два из которых оказались точными. Прекрасная реализация моментов, которая крайне важна в матчах на выбывание.

Последние матчи: В первом матче 1-го раунда квалификации Лиги конференции за «Дечич» смогли отличиться Андрей Байович на 39-й минуте и Ибрахима Н'Диайе на 71-й.

До очных встреч в Лиге конференции против клуба «Силекс», команда из Черногории смогла разгромить клуб «Сутьеска Никшич» и проиграть сербскому коллективу «ИМТ»(1:3).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

Состояние команды: «Дечич» уверенно подходит к предстоящий игре, однако матчи в гостях никогда не бывают простыми.

В отличие от «Силекса», команда не имеет проблем с составом и намерена довести дело до конца, завоевав путевку в следующий раунд Лиги конференции.

Статистика для ставок

«Дечич» получила три желтых карточки в первой игре

«Силекс» пробил 12 штрафных попыток в первом матче

«Дечич» заработал восемь угловых в домашнем поединке

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Силекс» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается со ставкой 2.07. Ничейный результат оценивается в коэффициент 3.30. В победу «Дечича» букмекеры верят со ставкой 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.63.

Прогноз: не стоит ожидать результативной встречи, как минимум, в основное время. «Дечич» приедет в Северную Македонию, чтобы защитить преимущество.

В проход «Силекса» верится с трудом, оглядываясь на первый матч между этими командами.

Ставка: Тотал меньше 1.5 в матче за 2.85.

Прогноз: в любом кубковом противостоянии рискованно выглядит попытка предугадать точный исход матча, однако ничья выглядит логичным результатом, вероятной, закрытой игры.

Ставка: Ничья в матче в основное время за 3.30.