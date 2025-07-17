Силекс — Дечич. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

Силекс
Дечич
«Силекс»
Турнирное положение: Команда из Северной Македонии неудачно стартовала в Лиге конференции. «Силекс» проиграл первый матч со счетом 0:2.
Хозяевам будет очень тяжело перевернуть исход в свою пользу, однако это игры на выбывание, где происходят чудеса. Фактор родных трибун также стоит учитывать.
Последние матчи: крайним матчем для команды и стал поединок в 1-м раунде квалификации против клуба «Дечич».
После завершения сезона также смогла провести один товарищеский матч против клуба «Роднички» и свела его вничью — 1:1.
Не сыграют: травмированных нет. Дисквалифицирован Мартин Минчевски.
Прогнозы и ставки на Лигу конференций
Состояние команды: «Силекс» начал сезон с поражения. Клуб просто ужасно показал себя в атаке, лишь один раз пробив по воротам «Дечича».
В первом матче сыграл фактор удаления Мартина Минчевски, после чего команда пропустила второй мяч. Из положительных моментов можно выделить целых 12 попыток штрафных ударов.
В остальном, «Силекс» показал «беззубый» футбол и закономерно проиграл. Команде стоит надеяться на поддержку фанатов и другой план от главного тренера для продолжения борьбы.
«Дечич»
Турнирное положение: «Дечич» успешно начал свой сезон, одержав победу в первой домашней встрече со счетом 2:0.
Однако команда нанесла всего три удара в створ, два из которых оказались точными. Прекрасная реализация моментов, которая крайне важна в матчах на выбывание.
Последние матчи: В первом матче 1-го раунда квалификации Лиги конференции за «Дечич» смогли отличиться Андрей Байович на 39-й минуте и Ибрахима Н'Диайе на 71-й.
До очных встреч в Лиге конференции против клуба «Силекс», команда из Черногории смогла разгромить клуб «Сутьеска Никшич» и проиграть сербскому коллективу «ИМТ»(1:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: «Дечич» уверенно подходит к предстоящий игре, однако матчи в гостях никогда не бывают простыми.
В отличие от «Силекса», команда не имеет проблем с составом и намерена довести дело до конца, завоевав путевку в следующий раунд Лиги конференции.
Статистика для ставок
- «Дечич» получила три желтых карточки в первой игре
- «Силекс» пробил 12 штрафных попыток в первом матче
- «Дечич» заработал восемь угловых в домашнем поединке
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Силекс» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается со ставкой 2.07. Ничейный результат оценивается в коэффициент 3.30. В победу «Дечича» букмекеры верят со ставкой 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.63.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.55Линфилд — Шелбурн: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.25Норвегия (ж) — Италия (ж): прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: не стоит ожидать результативной встречи, как минимум, в основное время. «Дечич» приедет в Северную Македонию, чтобы защитить преимущество.
В проход «Силекса» верится с трудом, оглядываясь на первый матч между этими командами.
Ставка: Тотал меньше 1.5 в матче за 2.85.
Прогноз: в любом кубковом противостоянии рискованно выглядит попытка предугадать точный исход матча, однако ничья выглядит логичным результатом, вероятной, закрытой игры.
Ставка: Ничья в матче в основное время за 3.30.