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    «Дечич» продолжит победную поступь в Лиге конференций?

    Силекс — Дечич. Ставка (к. 2.85) и прогноз на футбол, Лига конференций, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Силекс» — «Дечич»
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    Футбольный клуб «Дечич»
    17 июля в ответной игре 1-го раунда квалификации Лиги конференции сыграют «Силекс» и «Дечич». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Силекс» — «Дечич», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 17 Июля 2025 года

    Силекс

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Силекс 20:00 Дечич

    Дечич

  • Тузи
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    «Силекс»

    Турнирное положение: Команда из Северной Македонии неудачно стартовала в Лиге конференции. «Силекс» проиграл первый матч со счетом 0:2.

    Хозяевам будет очень тяжело перевернуть исход в свою пользу, однако это игры на выбывание, где происходят чудеса. Фактор родных трибун также стоит учитывать.

    Последние матчи: крайним матчем для команды и стал поединок в 1-м раунде квалификации против клуба «Дечич».

    После завершения сезона также смогла провести один товарищеский матч против клуба «Роднички» и свела его вничью — 1:1.

    Не сыграют: травмированных нет. Дисквалифицирован Мартин Минчевски.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: «Силекс» начал сезон с поражения. Клуб просто ужасно показал себя в атаке, лишь один раз пробив по воротам «Дечича».

    В первом матче сыграл фактор удаления Мартина Минчевски, после чего команда пропустила второй мяч. Из положительных моментов можно выделить целых 12 попыток штрафных ударов.

    В остальном, «Силекс» показал «беззубый» футбол и закономерно проиграл. Команде стоит надеяться на поддержку фанатов и другой план от главного тренера для продолжения борьбы.

    «Дечич»

    Турнирное положение: «Дечич» успешно начал свой сезон, одержав победу в первой домашней встрече со счетом 2:0.

    Однако команда нанесла всего три удара в створ, два из которых оказались точными. Прекрасная реализация моментов, которая крайне важна в матчах на выбывание.

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  • 14/07/2025

    • Последние матчи: В первом матче 1-го раунда квалификации Лиги конференции за «Дечич» смогли отличиться Андрей Байович на 39-й минуте и Ибрахима Н'Диайе на 71-й.

    До очных встреч в Лиге конференции против клуба «Силекс», команда из Черногории смогла разгромить клуб «Сутьеска Никшич» и проиграть сербскому коллективу «ИМТ»(1:3).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных нет.

    Состояние команды: «Дечич» уверенно подходит к предстоящий игре, однако матчи в гостях никогда не бывают простыми.

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    В отличие от «Силекса», команда не имеет проблем с составом и намерена довести дело до конца, завоевав путевку в следующий раунд Лиги конференции.

    Статистика для ставок

    • «Дечич» получила три желтых карточки в первой игре

    • «Силекс» пробил 12 штрафных попыток в первом матче

    • «Дечич» заработал восемь угловых в домашнем поединке

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Силекс» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается со ставкой 2.07. Ничейный результат оценивается в коэффициент 3.30. В победу «Дечича» букмекеры верят со ставкой 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.15 и 1.63.

    Прогноз: не стоит ожидать результативной встречи, как минимум, в основное время. «Дечич» приедет в Северную Македонию, чтобы защитить преимущество.

    В проход «Силекса» верится с трудом, оглядываясь на первый матч между этими командами.

    Ставка: Тотал меньше 1.5 в матче за 2.85.

    Прогноз: в любом кубковом противостоянии рискованно выглядит попытка предугадать точный исход матча, однако ничья выглядит логичным результатом, вероятной, закрытой игры.

    Ставка: Ничья в матче в основное время за 3.30.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Силекс — Дечич?

    Матч Силекс — Дечич состоится 17 июля 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Силекс — Дечич?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 1.5 в матче.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Силекс — Дечич?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 1.5 в матче» с коэффициентом у букмекеров 2.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Силекс — Дечич?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Силекс — Дечич?

    Коэффициенты букмекеров: «Силекс» является фаворитом в этом матче по мнению букмекеров. Победа хозяев принимается со ставкой 2.07. Ничейный результат оценивается в коэффициент 3.30. В победу «Дечича» букмекеры верят со ставкой 3.30.

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    Силекс — Дечич: прогноз и ставка за 2.85, статистика, коэффициенты матча 17.07.202520:00. «Дечич» продолжит победную поступь в Лиге конференций?
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