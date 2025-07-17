Сан-Антонио Було Було — Онсе Кальдас. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 17 июля 2025 года

«Сан-Антонио Було Було»
Турнирное положение: «Сан-Антонио Було Було» нынче выглядит не столь выгодно. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы чемпионата Боливии.
При этом «Сан-Антонио Було Було» не побеждал в 2 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает чаще гола мячей за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сан-Антонио Було Було» уступил «Академия дель Баломпи» (0:2).
До того команда расписала паритет с «Томаяпо» (1:1). А вот поединок с «Авророй» завершился уверенной викторией (3:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сан-Антонио Було Було» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Сан-Антонио Було Було» проводит не столь продуктивный отрезок. Команда в среднем пропускает фактически 2 гола за матч.
Причем «Сан-Антонио Було Було» часто чередует качественные поединки с откровенно блеклыми. До последних двух матчей команда победила 2 раза кряду.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена дать бой более опытному оппоненту.
«Онсе Кальдас»
Турнирное положение: «Онсе Кальдас» в своем чемпионате стартовал крайне неудачно. Команда пока осела на 19 месте турнирной таблицы.
Причем «Онсе Кальдас» не может победить еще с конца мая. Да и в плане реализации у колумбийцев имеются огромные сложности.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Онсе Кальдас» был бит «Атлетико Насьоналем» (1:3).
До того команда не смогла одолеть «Ньюэллс Олд Бойс» (1:1). А вот чуть ранее она уступила «Крус Асулю» (0:1).
При этом «Онсе Кальдас» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Онсе Кальдас» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.
При этом «Онсе Кальдас» неизменно пропускал в шести своих последних поединках. Да и вообще, колумбийцы нынче выглядят бледновато.
Команда имеет вполне качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Колумбийцы явно сильнее соперника, и уж точно планируют добыть долгожданную викторию.
Статистика для ставок
- «Сан-Антонио Було Було» не побеждал в 2 своих последних матчах
- «Онсе Кальдас» не побеждает уже полтора месяца
- Колумбийцы неизменно пропускали в 6 последних поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Онсе Кальдас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.25.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 2.20Ред Булл Брагантино — Сан-Паулу: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
- 2.25Альянса Лима — Гремио: прогноз и ставкаЗавтра в 03:30
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Прогноз: «Онсе Кальдас» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка начнет поединок максимально агрессивно.
Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же оборона боливийцев частенько дает сбои.
Ставка: Победа «Онсе Кальдаса» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.63