Сан-Антонио Було Було — Онсе Кальдас. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Южноамериканский кубок, 17 июля 2025 года

17 июля в 1/16 финала плей-офф Южноамериканского кубка по футболу сыграют «Сан-Антонио Було Було» и «Онсе Кальдас». Начало игры — в 03:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сан-Антонио Було Було» — «Онсе Кальдас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сан-Антонио Було Було»

Турнирное положение: «Сан-Антонио Було Було» нынче выглядит не столь выгодно. Команда находится на 8 месте турнирной таблицы чемпионата Боливии.

При этом «Сан-Антонио Було Було» не побеждал в 2 своих последних поединках. А вот в среднем команда забивает чаще гола мячей за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Сан-Антонио Було Було» уступил «Академия дель Баломпи» (0:2).

До того команда расписала паритет с «Томаяпо» (1:1). А вот поединок с «Авророй» завершился уверенной викторией (3:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сан-Антонио Було Було» забил 7 мячей, пропустив в свои ворота 6.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Сан-Антонио Було Було» проводит не столь продуктивный отрезок. Команда в среднем пропускает фактически 2 гола за матч.

Причем «Сан-Антонио Було Було» часто чередует качественные поединки с откровенно блеклыми. До последних двух матчей команда победила 2 раза кряду.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с оглядкой на тылы. Команда намерена дать бой более опытному оппоненту.

«Онсе Кальдас»

Турнирное положение: «Онсе Кальдас» в своем чемпионате стартовал крайне неудачно. Команда пока осела на 19 месте турнирной таблицы.

Причем «Онсе Кальдас» не может победить еще с конца мая. Да и в плане реализации у колумбийцев имеются огромные сложности.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Онсе Кальдас» был бит «Атлетико Насьоналем» (1:3).

До того команда не смогла одолеть «Ньюэллс Олд Бойс» (1:1). А вот чуть ранее она уступила «Крус Асулю» (0:1).

При этом «Онсе Кальдас» в 5 своих последних поединках добыл лишь одну ничью. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 8 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Онсе Кальдас» явно не преуспевает в плане реализации. Команда в среднем забивает фактически гол за матч.

При этом «Онсе Кальдас» неизменно пропускал в шести своих последних поединках. Да и вообще, колумбийцы нынче выглядят бледновато.

Команда имеет вполне качественный подбор игроков во всех линиях. Вот только стабильности в игре и результатах не сыщешь днем с огнем.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Колумбийцы явно сильнее соперника, и уж точно планируют добыть долгожданную викторию.

Статистика для ставок

«Сан-Антонио Було Було» не побеждал в 2 своих последних матчах

«Онсе Кальдас» не побеждает уже полтора месяца

Колумбийцы неизменно пропускали в 6 последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Онсе Кальдас» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 3.70, а победа оппонента — в скромные 6.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.80 и 2.00.

Прогноз: «Онсе Кальдас» выглядит монолитнее оппонента, и наверняка начнет поединок максимально агрессивно.

Номинальные гости способны прибавить в плане реализации, к тому же оборона боливийцев частенько дает сбои.

Ставка: Победа «Онсе Кальдаса» в 1 тайме за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что во втором тайме соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья во 2 тайме за 2.63