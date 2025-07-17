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    Сеара — Коринтианс. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сеара» — «Коринтианс»
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    Мемфис Депай
    17 июля в 14-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сеара» и «Коринтианс». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сеара» — «Коринтианс», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 17 Июля 2025 года

    Сеара

  • Бразилия. Серия А
    •  Сеара 01:30 Коринтианс

    Коринтианс

  • Бразилия. Серия А
    •

    «Сеара»

    Турнирное положение: «Дедушки» пока не блещут результатами. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сеара» на 3 очка отстает от первой шестерки. А вот отличились игроки команды 14 результативными ударами в 12 матчах.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сеара» переиграла «Форталезу» (1:0).

    До того команда в серии пенальти одолела «Спорт Ресифи». А вот поединок с «Сампайо Корреа» завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сеара» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Дедушки» нынче выглядят довольно уверенно. Команда не пропускает 2 матча кряду.

    Причем «Сеара» традиционно неудачно противостоит «Коринтиансу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к заветному топ-6.

    «Коринтианс»

    Турнирное положение: «Тимао» ходят в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

    Причем «Коринтианс» на 5 зачетных баллов отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Коринтианс» был бит «Брагантино» (1:2).

    До того команда не сумела переиграть «Гремио» (1:1). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Виторией» (0:0).

    При этом «Коринтианс» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Тимао» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 14 мячей в 13 поединках чемпионата.

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    При этом «Коринтианс» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот победила команда всего в 4 матчах чемпионата.

    Плюс «тимао» не могут победить уже 5 матчей кряду. При этом гандикап от опасной зоны измеряется всего 5 очками.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к первой шестерке.

    Статистика для ставок

    • «Дедушки» не пропускали в 2 последних поединках

    • «Коринтианс» не побеждал в 5 своих последних матчах

    • Обе команды забивают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сеара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

    Прогноз: «Тимао» явно способны прибавить, и уж точно постараются приблизиться к топ-6.

    Номинальные гости борются за высокие места, да и «дедушкам» противостоят традиционно успешно.

    Ставка: Победа «Коринтианса» за 3.30.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

    Ставка: Обе забьют за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сеара — Коринтианс?

    Матч Сеара — Коринтианс состоится 17 июля 2025 года в 01:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Сеара — Коринтианс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сеара — Коринтианс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.30.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сеара — Коринтианс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сеара — Коринтианс?

    Коэффициенты букмекеров: «Сеара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.30.

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