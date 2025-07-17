Сеара — Коринтианс. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 июля 2025 года

17 июля в 14-м туре чемпионата Бразилии по футболу сыграют «Сеара» и «Коринтианс». Начало игры — в 01:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Сеара» — «Коринтианс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сеара»

Турнирное положение: «Дедушки» пока не блещут результатами. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Сеара» на 3 очка отстает от первой шестерки. А вот отличились игроки команды 14 результативными ударами в 12 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сеара» переиграла «Форталезу» (1:0).

До того команда в серии пенальти одолела «Спорт Ресифи». А вот поединок с «Сампайо Корреа» завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сеара» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Дедушки» нынче выглядят довольно уверенно. Команда не пропускает 2 матча кряду.

Причем «Сеара» традиционно неудачно противостоит «Коринтиансу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к заветному топ-6.

«Коринтианс»

Турнирное положение: «Тимао» ходят в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.

Причем «Коринтианс» на 5 зачетных баллов отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Коринтианс» был бит «Брагантино» (1:2).

До того команда не сумела переиграть «Гремио» (1:1). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Виторией» (0:0).

При этом «Коринтианс» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Тимао» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 14 мячей в 13 поединках чемпионата.

При этом «Коринтианс» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот победила команда всего в 4 матчах чемпионата.

Плюс «тимао» не могут победить уже 5 матчей кряду. При этом гандикап от опасной зоны измеряется всего 5 очками.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к первой шестерке.

Статистика для ставок

«Дедушки» не пропускали в 2 последних поединках

«Коринтианс» не побеждал в 5 своих последних матчах

Обе команды забивают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сеара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.

Прогноз: «Тимао» явно способны прибавить, и уж точно постараются приблизиться к топ-6.

Номинальные гости борются за высокие места, да и «дедушкам» противостоят традиционно успешно.

Ставка: Победа «Коринтианса» за 3.30.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.

Ставка: Обе забьют за 2.20