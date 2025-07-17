Сеара — Коринтианс. Ставка (к. 3.30) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 17 июля 2025 года

Сеара
Коринтианс
«Сеара»
Турнирное положение: «Дедушки» пока не блещут результатами. Команда нынче пребывает на 9 месте турнирной таблицы.
При этом «Сеара» на 3 очка отстает от первой шестерки. А вот отличились игроки команды 14 результативными ударами в 12 матчах.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Сеара» переиграла «Форталезу» (1:0).
До того команда в серии пенальти одолела «Спорт Ресифи». А вот поединок с «Сампайо Корреа» завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Сеара» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Дедушки» нынче выглядят довольно уверенно. Команда не пропускает 2 матча кряду.
Причем «Сеара» традиционно неудачно противостоит «Коринтиансу». В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при трех коллизиях.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать максимально активно. Команда намерена подтянуться к заветному топ-6.
«Коринтианс»
Турнирное положение: «Тимао» ходят в середняках лиги. Команда на данный момент находится на 11 месте турнирной таблицы.
Причем «Коринтианс» на 5 зачетных баллов отстает от топ-6. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела неудачно. «Коринтианс» был бит «Брагантино» (1:2).
До того команда не сумела переиграть «Гремио» (1:1). А вот чуть ранее она расписала паритет с «Виторией» (0:0).
При этом «Коринтианс» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 2 забитыми мячами при 4 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Тимао» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 14 мячей в 13 поединках чемпионата.
При этом «Коринтианс» пропускает в среднем чаще гола за матч. А вот победила команда всего в 4 матчах чемпионата.
Плюс «тимао» не могут победить уже 5 матчей кряду. При этом гандикап от опасной зоны измеряется всего 5 очками.
Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. Команда постарается подтянуться к первой шестерке.
Статистика для ставок
- «Дедушки» не пропускали в 2 последних поединках
- «Коринтианс» не побеждал в 5 своих последних матчах
- Обе команды забивают чуть чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сеара» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.60 и 1.48.
- 3.35Динамо Минск — Лудогорец: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 1.90Сантос — Фламенго: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
- 2.30Палмейрас — Мирасол: прогноз и ставкаПослезавтра в 01:00
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Прогноз: «Тимао» явно способны прибавить, и уж точно постараются приблизиться к топ-6.
Номинальные гости борются за высокие места, да и «дедушкам» противостоят традиционно успешно.
Ставка: Победа «Коринтианса» за 3.30.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке отличиться сумеют оба оппонента.
Ставка: Обе забьют за 2.20