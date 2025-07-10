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    «Петрокуб» добьётся нужного результата на выезде?

    Биркиркара — Петрокуб. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Биркиркара» — «Петрокуб»
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    «Хартс» — «Петрокуб»
    Мальтийская «Биркиркара» дома сыграет против «Петрокуба» из Молдавии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Биркиркара» — «Петрокуб», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Квалификация 10 Июля 2025 года

    Биркиркара

  • Лига конференций. Квалификация
    •  Биркиркара 21:00 Петрокуб

    Петрокуб

  • Молдова. Суперлига
    •

    «Биркиркара»

    Турнирная таблица: В чемпионате Мальты «Биркиркара» финишировала на 5 месте, набрав 24 очка: 6 побед, 6 ничьих и 4 поражения.

    Последние матчи: В заключительном туре мальтийского первенства «Биркиркара» уступила «Хиберниансу» (1:2).

    Биркиркара — Петрокуб: коэффициенты букмекеров

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

    Прогнозы и ставки на Лигу конференций

    Состояние команды: В последних матчах «Биркиркара» одержала две победы, сыграла одну встречу вничью и в двух играх потерпела фиаско.

    «Петрокуб»

    Турнирная таблица: Экс-чемпион Молдавии в минувшем сезоне финишировал на 4 строчке. В новом розыгрыше «Петрокуб» занимает 2 место, набрав 7 очков и отставая от лидера — тираспольского «Шерифа» на два пункта.

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    • Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Петрокуб» выиграл у «Политехники» в рамках третьего тура Суперлиги Молдавии (2:1).

    Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

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    Состояние команды: «Петрокуб» не проигрывает на протяжении четырёх матчей: три победы и одна ничья. Команд из Хынчешт также выиграла у «Зимбру» (2:1), «Спарты» из Селемета (6:0) и обменялась голами с командой «Бельцы» (1:1).

    Статистика для ставок

    • «Биркиркара» финишировала на 5 месте в чемпионате Мальты

    • «Петрокуб» финишировал на 4 месте в чемпионате Молдавии

    • «Биркиркара» и «Петрокуб» ранее в еврокубках не встречались

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.35, а победа команды «Биркиркара» — в 2.95.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.65.

    Прогноз: Для «Петрокуба» команда из Мальты — оптимальный соперник, чтобы пройти во второй раунд Лиги конференций. Команда из Хынчешт возможно, добьётся победы в игре с мальтийцами.

    Ставка: Победа «Петрокуба» с коэффициентом 2.40.

    Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

    Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Биркиркара — Петрокуб?

    Матч Биркиркара — Петрокуб состоится 10 июля 2025 года в 21:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига конференций.

    Прогноз: какой прогноз на матч Биркиркара — Петрокуб?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа «Петрокуба».

    Ставка: на что сделать ставку в матче Биркиркара — Петрокуб?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа «Петрокуба»» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Биркиркара — Петрокуб?

    Смотреть матч турнира Лига конференций в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Биркиркара — Петрокуб?

    Коэффициенты букмекеров: : «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.35, а победа команды «Биркиркара» — в 2.95.

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    Биркиркара — Петрокуб: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 10.07.202521:00. «Петрокуб» добьётся нужного результата на выезде?
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