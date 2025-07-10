Биркиркара — Петрокуб. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Лига конференций, 10 июля 2025 года

Мальтийская «Биркиркара» дома сыграет против «Петрокуба» из Молдавии в первом матче первого квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок пройдёт 10 июля, начало — в 21:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Биркиркара» — «Петрокуб», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Биркиркара»

Турнирная таблица: В чемпионате Мальты «Биркиркара» финишировала на 5 месте, набрав 24 очка: 6 побед, 6 ничьих и 4 поражения.

Последние матчи: В заключительном туре мальтийского первенства «Биркиркара» уступила «Хиберниансу» (1:2).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Прогнозы и ставки на Лигу конференций

Состояние команды: В последних матчах «Биркиркара» одержала две победы, сыграла одну встречу вничью и в двух играх потерпела фиаско.

«Петрокуб»

Турнирная таблица: Экс-чемпион Молдавии в минувшем сезоне финишировал на 4 строчке. В новом розыгрыше «Петрокуб» занимает 2 место, набрав 7 очков и отставая от лидера — тираспольского «Шерифа» на два пункта.

Последние матчи: Перед стартом в еврокубках «Петрокуб» выиграл у «Политехники» в рамках третьего тура Суперлиги Молдавии (2:1).

Не сыграют: Дисквалифицированных и травмированных на матч нет.

Состояние команды: «Петрокуб» не проигрывает на протяжении четырёх матчей: три победы и одна ничья. Команд из Хынчешт также выиграла у «Зимбру» (2:1), «Спарты» из Селемета (6:0) и обменялась голами с командой «Бельцы» (1:1).

Статистика для ставок

«Биркиркара» финишировала на 5 месте в чемпионате Мальты

«Петрокуб» финишировал на 4 месте в чемпионате Молдавии

«Биркиркара» и «Петрокуб» ранее в еврокубках не встречались

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Петрокуб» — фаворит пары у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.35, а победа команды «Биркиркара» — в 2.95.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 2.25 и 1.65.

Прогноз: Для «Петрокуба» команда из Мальты — оптимальный соперник, чтобы пройти во второй раунд Лиги конференций. Команда из Хынчешт возможно, добьётся победы в игре с мальтийцами.

Ставка: Победа «Петрокуба» с коэффициентом 2.40.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

Ставка: ТБ 2.5 с коэффициентом 2.25.