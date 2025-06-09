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    Сборная Косово не заметит островитян

    Косово — Коморские острова. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2025 года

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    Сборная Косово
    9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Косово и Коморские острова. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Косово — Коморские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 09 Июня 2025 года

    Косово

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    •  Косово 20:00 Коморы

    Коморы

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    Косово

    Турнирное положение: Косовары смотрятся весьма выгодно. Команда победила в 4 своих последних поединках.

    При этом Косово в двух последних матчах настреляла 8 мячей. Да и вообще, в плане реализации команда прибавляет.

    Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. Косовары переиграли Армению (5:2).

    При этом чуть ранее Косово переиграла Исландию (3:1). Да и поединок с теми же исландцами завершился викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах Косово добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Косовары имеют весьма солидный по именам подбор игроков. При этом команда явно постарается продлить свой победный сериал.

    При этом Косово в текущем календарном году выиграл 3 матча из трех. Правда, во всех этих поединках команда пропускала.

    Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Косовары выглядят на голову сильнее соперника.

    Коморские острова

    Турнирное положение: Островитяне не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

    Причем Коморские острова победили в 2 своих последних матчах. Да и голы даются команде крайне натужно.

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    • Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Островитяне переиграли Замбию (1:0).

    До того команда нанесла поражение Чаду (1:0). А еще чуть раньше она по всем статьям уступила сборной Мали (0:3).

    Вообще же, Коморские острова в 5 своих последних матчах добыли 2 победы. Забила в них команда 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: На данном этапе островитяне преуспевают в плане результатов. Команда не пропускала в двух последних поединках.

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    При этом Коморские острова имеют скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

    Островитяне до последних двух побед уступили трижды кряду. Да и в проигранных поединках команда не забила ни разу.

    Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Островитяне постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Коморские острова победили в 2 последних матчах

    • Косовары победили в 5 своих последних поединках

    • Косовары пропускали в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Косово — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

    Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

    Косовары выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

    Ставка: Фора Косово -1.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.05

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Косово — Коморские острова?

    Матч Косово — Коморские острова состоится 09 июня 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Косово — Коморские острова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора Косово -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Косово — Коморские острова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора Косово -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Косово — Коморские острова?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Косово — Коморские острова?

    Коэффициенты букмекеров: Косово — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

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