Косово — Коморские острова. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2025 года

Косово
Коморы
Косово
Турнирное положение: Косовары смотрятся весьма выгодно. Команда победила в 4 своих последних поединках.
При этом Косово в двух последних матчах настреляла 8 мячей. Да и вообще, в плане реализации команда прибавляет.
Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. Косовары переиграли Армению (5:2).
При этом чуть ранее Косово переиграла Исландию (3:1). Да и поединок с теми же исландцами завершился викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах Косово добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Косовары имеют весьма солидный по именам подбор игроков. При этом команда явно постарается продлить свой победный сериал.
При этом Косово в текущем календарном году выиграл 3 матча из трех. Правда, во всех этих поединках команда пропускала.
Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Косовары выглядят на голову сильнее соперника.
Коморские острова
Турнирное положение: Островитяне не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.
Причем Коморские острова победили в 2 своих последних матчах. Да и голы даются команде крайне натужно.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Островитяне переиграли Замбию (1:0).
До того команда нанесла поражение Чаду (1:0). А еще чуть раньше она по всем статьям уступила сборной Мали (0:3).
Вообще же, Коморские острова в 5 своих последних матчах добыли 2 победы. Забила в них команда 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: На данном этапе островитяне преуспевают в плане результатов. Команда не пропускала в двух последних поединках.
При этом Коморские острова имеют скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.
Островитяне до последних двух побед уступили трижды кряду. Да и в проигранных поединках команда не забила ни разу.
Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Островитяне постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Коморские острова победили в 2 последних матчах
- Косовары победили в 5 своих последних поединках
- Косовары пропускали в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Косово — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.
- 2.55Португалия — Испания: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.15Казахстан — Северная Македония: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 3.00Лихтенштейн — Шотландия: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.
Косовары выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.
Ставка: Фора Косово -1.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.05