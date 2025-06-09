Косово — Коморские острова. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 9 июня 2025 года

9 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют Косово и Коморские острова. Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч Косово — Коморские острова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Косово

Турнирное положение: Косовары смотрятся весьма выгодно. Команда победила в 4 своих последних поединках.

При этом Косово в двух последних матчах настреляла 8 мячей. Да и вообще, в плане реализации команда прибавляет.

Последние матчи: свой последний поединок команда провела блестяще. Косовары переиграли Армению (5:2).

При этом чуть ранее Косово переиграла Исландию (3:1). Да и поединок с теми же исландцами завершился викторией (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах Косово добыла 4 победы. При этом игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Косовары имеют весьма солидный по именам подбор игроков. При этом команда явно постарается продлить свой победный сериал.

При этом Косово в текущем календарном году выиграл 3 матча из трех. Правда, во всех этих поединках команда пропускала.

Нет никаких сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Косовары выглядят на голову сильнее соперника.

Коморские острова

Турнирное положение: Островитяне не блещут стабильностью результатов. Команда чередует успешные поединки с блеклыми.

Причем Коморские острова победили в 2 своих последних матчах. Да и голы даются команде крайне натужно.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. Островитяне переиграли Замбию (1:0).

До того команда нанесла поражение Чаду (1:0). А еще чуть раньше она по всем статьям уступила сборной Мали (0:3).

Вообще же, Коморские острова в 5 своих последних матчах добыли 2 победы. Забила в них команда 2 мяча при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: На данном этапе островитяне преуспевают в плане результатов. Команда не пропускала в двух последних поединках.

При этом Коморские острова имеют скромный подбор игроков. Да и побеждает команда, по большей части, лишь априори более слабых оппонентов.

Островитяне до последних двух побед уступили трижды кряду. Да и в проигранных поединках команда не забила ни разу.

Нет сомнений, что номинальные гости будут действовать вторым номером. Островитяне постараются найти свои шансы в контригре.

Статистика для ставок

Коморские острова победили в 2 последних матчах

Косовары победили в 5 своих последних поединках

Косовары пропускали в 3 своих последних матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Косово — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.38. Ничья оценена в 4.75, а победа оппонента — в скромные 8.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.05 и 1.75.

Прогноз: Номинальные хозяева способны преуспеть в плане реализации, и наверняка будут активно атаковать.

Косовары выглядят монолитнее соперника, к тому же имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей.

Ставка: Фора Косово -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.05