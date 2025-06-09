ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марко НиколичНичего личного — это бизнес. Николич после триумфа с ЦСКА сбегает в греческий АЕК Виктор ДьекерешТрансферные приоритеты «Арсенала»: Дьекереш должен стать новой «девяткой», а Троссарду пора на выход Илья КухарчукИлья Кухарчук: Раньше ветераны в командах говорили — «кто не пьёт, тот не играет»
  • 16:45
    • Лучано Спаллетти покинул сборную Италии
    Все новости спорта

    Итальянцы уничтожат своего соперника?

    Италия — Молдова: 2.10 — ставка на исход и прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2026 Прогнозы на сборную Италии Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Сборная Молдавии
    Прогноз и ставки на Италия — Молдова
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матео Ретеги — нападающий сборной Италии
    Италия примет Молдову в рамках матча квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 9 июня и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Италия — Молдова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа I 09 Июня 2025 года

    Италия

  • Рим
    •  Италия 21:45 Молдова

    Молдова

  • Кишинёв
    •

    Италия

    Турнирное положение: Сборная занимает 4-е место в группе I квалификации ЧМ-2026 без набранных очков. Италия провела только 1 матч в рамках отбора, который провалила.

    В той встрече итальянцы уступили Норвегии со счетом 0:3, пропустив все 3 мяча еще в первом тайме.

    Италия — Молдова: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: До встречи с Норвегией сборная играла серию поединков против Германии в рамках Лиги наций. В 1-м матче Италия проиграла со счетом 1:2, а затем сыграла вничью (3:3).

    Интересно, что итальянцы не могут победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок сборная также проиграла Франции (1:3).

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Состояние команды: Италия совсем неудачно стартовала в квалификации, но это только начала. Предстоящий матч против Молдовы — отличная возможность улучшить свои турнирные показатели в группе.

    У Италии есть отличный форвард Матео Ретеги, но он не всегда дает результат. К примеру, за 6 матчей в Лиге наций нападающий забил 2 гола, а в 1-й встрече против Норвегии — ни одного.

    Молдова

    Турнирное положение: Эта сборная и вовсе занимает последнее 5-е место в своей группе квалификации, также не набрав ни одного балла. Молдова является одним из главных аутсайдеров в 5-ке сборных.

    К тому же, у Молдовы худшая разница забитых и пропущенных голов (2-8). Шансов у сборной пробиться в основной этап чемпионата мира очень немного...

  • Забудьте о Месси и Роналду. Ямаль и Дуэ — главные герои нового противостояния
  • Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанн внезапно оказались в тени двух талантливых пацанов
  • 05/06/2025

    • Последние матчи: В прошлом поединке Молдова проиграла Польше со счетом 0:2 в рамках товарищеского противостояния. До этого сборная уступила Эстонии (2:3) в квалификации.

    Матчем ранее в отборе Молдова также проиграла Норвегии (0:5). Вообще, сборная не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Состояние команды: Кажется, что Молдова будет мальчиком для битья в этой группе, ведь команда даже уступает на своем поле Эстонии. Италия будет иметь большое преимущество на поле.

    К тому же, Молдова очень тяжело выступает против итальянцев в очных встречах. Италия стабильно обыгрывала Молдову в прошедших 5-и матчах.

    Статистика для ставок

    • В последних 4-х встречах во всех турнирах Италия проиграла 3 раза

    • Молдова проиграла все 2 матча в отборе, пропустив 8 мячей

    • Италия непременно обыгрывала Молдову в последних 5-и очных встречах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 1.09, победа Молдовы — 33.00, ничья — за 11.50.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.30 сооветственно.

    Прогноз: Италия начнет матч активно и забьет парочку голов еще в 1-м тайме.

    Ставка: Индивидуальный тотал Италии 1.5 больше в 1-м тайме за 2.10.

    Прогноз: Ну конечно Италия победит. Нет сомнений, что хозяева сделают это уверенно.

    Ставка: Победа Италии с форой (-2.5) за 1.75.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Италия — Молдова?

    Матч Италия — Молдова состоится 09 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Италия — Молдова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Индивидуальный тотал Италии 1.5 больше в 1-м тайме..

    Ставка: на что сделать ставку в матче Италия — Молдова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Индивидуальный тотал Италии 1.5 больше в 1-м тайме.» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Италия — Молдова?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Италия — Молдова?

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 1.09, победа Молдовы — 33.00, ничья — за 11.50.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Грузия — Кабо-Верде
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Расинг — Мирандес
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бейлек — Химинес Касинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бондарь — Тодони
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.43
  • Экспресс дня 8 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  9.00
  • Прогноз на матч Португалия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Портленд Тимберс — Сент-Луис Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Оклахома — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ванкувер Уайткэпс — Сиэтл Саундерс
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Спортинг Канзас-Сити
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Беллуччи
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Боржеш — Басаваредди
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Хуркач
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Италия — Молдова: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 09.06.202521:45. Итальянцы уничтожат своего соперника?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры