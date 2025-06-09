Италия — Молдова: 2.10 — ставка на исход и прогноз на матч квалификации ЧМ-2026

Италия примет Молдову в рамках матча квалификации чемпионата мира 2026-го года. Поединок пройдет 9 июня и начнется в 21:45 по мск. Ставка и прогноз на матч Италия — Молдова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Италия

Турнирное положение: Сборная занимает 4-е место в группе I квалификации ЧМ-2026 без набранных очков. Италия провела только 1 матч в рамках отбора, который провалила.

В той встрече итальянцы уступили Норвегии со счетом 0:3, пропустив все 3 мяча еще в первом тайме.

Последние матчи: До встречи с Норвегией сборная играла серию поединков против Германии в рамках Лиги наций. В 1-м матче Италия проиграла со счетом 1:2, а затем сыграла вничью (3:3).

Интересно, что итальянцы не могут победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах. За этот отрезок сборная также проиграла Франции (1:3).

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Состояние команды: Италия совсем неудачно стартовала в квалификации, но это только начала. Предстоящий матч против Молдовы — отличная возможность улучшить свои турнирные показатели в группе.

У Италии есть отличный форвард Матео Ретеги, но он не всегда дает результат. К примеру, за 6 матчей в Лиге наций нападающий забил 2 гола, а в 1-й встрече против Норвегии — ни одного.

Молдова

Турнирное положение: Эта сборная и вовсе занимает последнее 5-е место в своей группе квалификации, также не набрав ни одного балла. Молдова является одним из главных аутсайдеров в 5-ке сборных.

К тому же, у Молдовы худшая разница забитых и пропущенных голов (2-8). Шансов у сборной пробиться в основной этап чемпионата мира очень немного...

Последние матчи: В прошлом поединке Молдова проиграла Польше со счетом 0:2 в рамках товарищеского противостояния. До этого сборная уступила Эстонии (2:3) в квалификации.

Матчем ранее в отборе Молдова также проиграла Норвегии (0:5). Вообще, сборная не может победить на протяжении 4-х последних матчей во всех турнирах.

Состояние команды: Кажется, что Молдова будет мальчиком для битья в этой группе, ведь команда даже уступает на своем поле Эстонии. Италия будет иметь большое преимущество на поле.

К тому же, Молдова очень тяжело выступает против итальянцев в очных встречах. Италия стабильно обыгрывала Молдову в прошедших 5-и матчах.

Статистика для ставок

В последних 4-х встречах во всех турнирах Италия проиграла 3 раза

Молдова проиграла все 2 матча в отборе, пропустив 8 мячей

Италия непременно обыгрывала Молдову в последних 5-и очных встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа Италии — 1.09, победа Молдовы — 33.00, ничья — за 11.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.35 и 3.30 сооветственно.

Прогноз: Италия начнет матч активно и забьет парочку голов еще в 1-м тайме.

Ставка: Индивидуальный тотал Италии 1.5 больше в 1-м тайме за 2.10.

Прогноз: Ну конечно Италия победит. Нет сомнений, что хозяева сделают это уверенно.

Ставка: Победа Италии с форой (-2.5) за 1.75.