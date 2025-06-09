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    Приблизится ли Хорватия к Чехии?

    Хорватия — Чехия: прогноз (к. 1.85) и ставка на ЧМ-2026 9 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хорватия — Чехия
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    Андрей Крамарич
    9 июня в четвёртом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Хорватия и Чехия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Хорватия — Чехия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Европа. Группа L 09 Июня 2025 года

    Хорватия

  • Загреб
    •  Хорватия 21:45 Чехия

    Чехия

  • Прага
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    Хорватия

    Турнирное положение: По итогам одного сыгранного поединка отборочного цикла Хорватия набрала три очка и занимает третью позицию в группе.

    Команда на шесть баллов отстает от нынешнего соперника и на три пункта от второй в таблице Черногории, а также на три очка опережает Фарерские острова, которые идут четвертыми.

    Хорватия — Чехия: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на чужом поле разгромила Гибралтар (7:0).

    Перед этим балканский коллектив прекратил выступления в Лиге наций, где в четвертьфинале Лиги наций проиграл Франции с результатом 0:2.

    Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

    Не сыграют: травмированы — Эрлич, Иванушец, Ковачич и Соса, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Хорватия выиграла лишь дважды при двух поражениях и двух ничьих.

    Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они уж точно не уступают сопернику в классе, и при этом играют на своем поле.

    Франьо Иванович и Андрей Крамарич — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

    Чехия

    Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Чехия набрала девять очков и уверенно занимает первую позицию в группе.

    Команда на три балла опережает своего ближайшего преследователя Черногорию, а также на шесть пунктов — нынешнего соперника, который занимает третье место.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на третий тур отбора, сборная в домашних стенах обыграла Черногорию (2:0).

    Перед этим во втором туре квалификации на мундиаль коллектив в чужих стенах одержал разгромную победу над Гибралтаром с результатом 4:0.

    Не сыграют: травмирован — Климент, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Чехия выиграла, а в шести последних поединках ни разу не проиграла.

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    Такая форма говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть класс соперника.

    Патрик Шик — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из пяти последних матчей Хорватии забивали меньше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей Чехии забивали больше 2,5 голов

    • в шести последних матчах Чехия не проиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья — в 3.75, успех Чехии — в 4.40.

    ТБ 2.5 считается менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.87.

    Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырёх из пяти последних домашних поединков.

    И хотя в шести последних матчах гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

    Ставка: Хорватия победит за 1.85.

    Прогноз: более рискованный прогноз, будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Чехии.

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хорватия — Чехия?

    Матч Хорватия — Чехия состоится 09 июня 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Хорватия — Чехия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хорватия победит .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хорватия — Чехия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хорватия победит » с коэффициентом у букмекеров 1.85.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хорватия — Чехия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хорватия — Чехия?

    Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья — в 3.75, успех Чехии — в 4.40.

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    Хорватия — Чехия: прогноз и ставка за 1.85, статистика, коэффициенты матча 09.06.202521:45. Приблизится ли Хорватия к Чехии?
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