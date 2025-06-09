Хорватия — Чехия: прогноз (к. 1.85) и ставка на ЧМ-2026 9 июня 2025 года

9 июня в четвёртом туре группового раунда европейской квалификации на чемпионат мира по футболу сыграют Хорватия и Чехия. Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч Хорватия — Чехия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хорватия

Турнирное положение: По итогам одного сыгранного поединка отборочного цикла Хорватия набрала три очка и занимает третью позицию в группе.

Команда на шесть баллов отстает от нынешнего соперника и на три пункта от второй в таблице Черногории, а также на три очка опережает Фарерские острова, которые идут четвертыми.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках третьего тура квалификации на чемпионат мира 2026 года сборная на чужом поле разгромила Гибралтар (7:0).

Перед этим балканский коллектив прекратил выступления в Лиге наций, где в четвертьфинале Лиги наций проиграл Франции с результатом 0:2.

Прогнозы и ставки на ЧМ-2026

Не сыграют: травмированы — Эрлич, Иванушец, Ковачич и Соса, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Хорватия выиграла лишь дважды при двух поражениях и двух ничьих.

Такая форма вроде бы говорит о не лучших шансах хозяев на победу, тем не менее, они уж точно не уступают сопернику в классе, и при этом играют на своем поле.

Франьо Иванович и Андрей Крамарич — лучшие бомбардиры команды в отборе на ЧМ-2026 с двумя голами.

Чехия

Турнирное положение: По итогам трех туров отборочного цикла Чехия набрала девять очков и уверенно занимает первую позицию в группе.

Команда на три балла опережает своего ближайшего преследователя Черногорию, а также на шесть пунктов — нынешнего соперника, который занимает третье место.

Последние матчи: в своей предыдущей игре, которая пришлась на третий тур отбора, сборная в домашних стенах обыграла Черногорию (2:0).

Перед этим во втором туре квалификации на мундиаль коллектив в чужих стенах одержал разгромную победу над Гибралтаром с результатом 4:0.

Не сыграют: травмирован — Климент, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Чехия выиграла, а в шести последних поединках ни разу не проиграла.

Такая форма говорит о хороших шансах гостей если не на победу, то по крайней мере на ничью, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть класс соперника.

Патрик Шик — лучший бомбардир команды в отборе на ЧМ-2026 с четырьмя голами.

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Хорватии забивали меньше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей Чехии забивали больше 2,5 голов

в шести последних матчах Чехия не проиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Хорватия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.85. Ничья — в 3.75, успех Чехии — в 4.40.

ТБ 2.5 считается менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.95 и 1.87.

Прогноз: в двух из трех последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их четырёх из пяти последних домашних поединков.

И хотя в шести последних матчах гости не проиграли, они все же уступают сопернику в классе.

Ставка: Хорватия победит за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей Чехии.

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.95