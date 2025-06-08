Расинг — Мирандес: прогноз ставки на Сегунду 8 июня 2025 года

«Расинг»
Турнирное положение: «Расинг» по итогам регулярного розыгрыша второго дивизиона занял пятую строчку и вышел в плей-офф за право сыграть в Ла Лиге.
Команда на шесть баллов опередила седьмую строчку, что вне зоны стыковых матчей, а также на шесть очков отстала от второго места, которое напрямую выводит в элиту.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 42-го тура второго дивизиона клуб на своем поле одержал победу над «Гранадой» (2:1).
Ранее баски в 41-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах потеряли очки, разойдясь мировой с «Эльденсе» (3:3).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Расинг» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.
Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, пусть и на своем поле, особенно если учесть, что в регулярном первенстве соперник его обошёл.
Андрес Мартин — лучший бомбардир команды в Сегунде прошедшего сезона с 16-ю голами.
«Мирандес»
Турнирное положение: «Мирандес» по итогам 42-х туров испанской Ла Лиги 2 занял четвёртую строчку в регулярном первенстве и поэтому попал в плей-офф.
Команда лишь на три очка отстала от зоны прямого повышения в классе (топ-2), а также на четыре балла опередила своего нынешнего соперника.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 42-го тура второго дивизиона гости на своем поле одержали победу над «Картахеной» (3:1).
Перед этим в 41-м туре национального первенства клуб набрал только один балл, когда в домашних стенах разошёлся мировой с «Альмерией» с результатом 0:0.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Сегунду, «Мирандес» ни разу не выиграл при пяти победах и одной ничьей.
Такая форма говорит о хороших шансах гостей на победу или по крайней мере на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник все же способен их огорчить.
Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды в Сегунде текущего сезона с 20-ю голами.
Статистика для ставок
- в трех из четырех последних матчей «Расинга» забивали обе команды
- в трех из четырех последних матчей «Мирандеса» забивали больше 2,5 голов
- в пяти из шести последних матчей «Мирандес» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Расинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.20, победа «Мирандеса» — в 3.60.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.
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Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.
Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.
Ставка: обе команды забьют за 1.88.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Мирандеса».
Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15