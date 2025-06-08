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    Расинг — Мирандес: прогноз ставки на Сегунду 8 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Расинг» — «Мирандес»
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    Хоакин Паничелли
    8 июня в первой игре полуфинала плей-офф второго дивизиона чемпионата Испании по футболу сыграют «Расинг» и «Мирандес». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» — «Мирандес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Расинг»

    Турнирное положение: «Расинг» по итогам регулярного розыгрыша второго дивизиона занял пятую строчку и вышел в плей-офф за право сыграть в Ла Лиге.

    Команда на шесть баллов опередила седьмую строчку, что вне зоны стыковых матчей, а также на шесть очков отстала от второго места, которое напрямую выводит в элиту.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 42-го тура второго дивизиона клуб на своем поле одержал победу над «Гранадой» (2:1).

    Ранее баски в 41-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах потеряли очки, разойдясь мировой с «Эльденсе» (3:3).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Расинг» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

    Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, пусть и на своем поле, особенно если учесть, что в регулярном первенстве соперник его обошёл.

    Андрес Мартин — лучший бомбардир команды в Сегунде прошедшего сезона с 16-ю голами.

    «Мирандес»

    Турнирное положение: «Мирандес» по итогам 42-х туров испанской Ла Лиги 2 занял четвёртую строчку в регулярном первенстве и поэтому попал в плей-офф.

    Команда лишь на три очка отстала от зоны прямого повышения в классе (топ-2), а также на четыре балла опередила своего нынешнего соперника.

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    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 42-го тура второго дивизиона гости на своем поле одержали победу над «Картахеной» (3:1).

    Перед этим в 41-м туре национального первенства клуб набрал только один балл, когда в домашних стенах разошёлся мировой с «Альмерией» с результатом 0:0.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Сегунду, «Мирандес» ни разу не выиграл при пяти победах и одной ничьей.

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    Такая форма говорит о хороших шансах гостей на победу или по крайней мере на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник все же способен их огорчить.

    Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды в Сегунде текущего сезона с 20-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Расинга» забивали обе команды

    • в трех из четырех последних матчей «Мирандеса» забивали больше 2,5 голов

    • в пяти из шести последних матчей «Мирандес» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Расинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.20, победа «Мирандеса» — в 3.60.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

    Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

    Ставка: обе команды забьют за 1.88.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Мирандеса».

    Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Расинг — Мирандес?

    Матч Расинг — Мирандес состоится 08 июня 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Сегунда.

    Прогноз: какой прогноз на матч Расинг — Мирандес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Расинг — Мирандес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют » с коэффициентом у букмекеров 1.88.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Расинг — Мирандес?

    Смотреть матч турнира Сегунда в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Расинг — Мирандес?

    Коэффициенты букмекеров: «Расинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.20, победа «Мирандеса» — в 3.60.

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