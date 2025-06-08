Расинг — Мирандес: прогноз ставки на Сегунду 8 июня 2025 года

8 июня в первой игре полуфинала плей-офф второго дивизиона чемпионата Испании по футболу сыграют «Расинг» и «Мирандес». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Расинг» — «Мирандес», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Расинг»

Турнирное положение: «Расинг» по итогам регулярного розыгрыша второго дивизиона занял пятую строчку и вышел в плей-офф за право сыграть в Ла Лиге.

Команда на шесть баллов опередила седьмую строчку, что вне зоны стыковых матчей, а также на шесть очков отстала от второго места, которое напрямую выводит в элиту.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 42-го тура второго дивизиона клуб на своем поле одержал победу над «Гранадой» (2:1).

Ранее баски в 41-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах потеряли очки, разойдясь мировой с «Эльденсе» (3:3).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Расинг» выиграл лишь раз при двух поражениях и двух ничьих.

Это говорит о не лучшей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, пусть и на своем поле, особенно если учесть, что в регулярном первенстве соперник его обошёл.

Андрес Мартин — лучший бомбардир команды в Сегунде прошедшего сезона с 16-ю голами.

«Мирандес»

Турнирное положение: «Мирандес» по итогам 42-х туров испанской Ла Лиги 2 занял четвёртую строчку в регулярном первенстве и поэтому попал в плей-офф.

Команда лишь на три очка отстала от зоны прямого повышения в классе (топ-2), а также на четыре балла опередила своего нынешнего соперника.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 42-го тура второго дивизиона гости на своем поле одержали победу над «Картахеной» (3:1).

Перед этим в 41-м туре национального первенства клуб набрал только один балл, когда в домашних стенах разошёлся мировой с «Альмерией» с результатом 0:0.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Сегунду, «Мирандес» ни разу не выиграл при пяти победах и одной ничьей.

Такая форма говорит о хороших шансах гостей на победу или по крайней мере на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, соперник все же способен их огорчить.

Хоакин Паничелли — лучший бомбардир команды в Сегунде текущего сезона с 20-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Расинга» забивали обе команды

в трех из четырех последних матчей «Мирандеса» забивали больше 2,5 голов

в пяти из шести последних матчей «Мирандес» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Расинг» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.15. Ничья — в 3.20, победа «Мирандеса» — в 3.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.15 и 1.70.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника. Так было и в их четырех последних домашних поединках.

Такой же сценарий был реализован и в трех из четырех последних матчей гостей.

Ставка: обе команды забьют за 1.88.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Мирандеса».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.15