Порту — Рига. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2025 года

8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Порту» и «Рига». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Рига», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Порту»

Турнирное положение: «Драконы» провели неудачный сезон. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы Примейры.

При этом «Порту» на 9 очков отстал от второй позиции. А вот отличилась команда 65 результативными выстрелами.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Драконы» переиграли «Видад» (1:0).

До того команда сумела одолеть «Насьонал» (3:0). Да и поединок с «Боавиштой» завершился натужной победой (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Порту» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Порту» имеет сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

Причем «Порту» не пропускал в 2 своих последних поединках. И да Саму наколотил 19 мячей в чемпионате Португалии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Драконы» априори сильнее латвийцев, что и докажут на поле.

«Рига»

Турнирное положение: Рижане продуктивно выступают в своем чемпионате. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

Причем «Рига» в 16 матчах чемпионата набрала 39 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Рижане нанесли поражение «Тукумсу 2000» (3:0).

До того команда уверенно переиграла «Метту» (3:0). А вот чуть ранее она с расправилась с «Лиепаей» (2:0).

При этом «Рига» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами, не пропустив в свои ворота ни разу.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Рижане победили в 10 своих последних поединках. А вот не пропускает команда уже 5 матчей подряд.

При этом «Рига» две своих последних виктории добыл с разницей в три мяча. Да и забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

Плюс ко всему, рижане имеют весьма надежные оборонительные редуты. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Рижане намерены дать бой португальскому гранду.

Статистика для ставок

«Порту» победил в 4 последних матчах

«Рига» победила в 10 своих последних поединках

Рижане не пропускают уже 5 матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

Прогноз: «Порту» способен прибавить в плане реализации, и явно начнет матч максимально активно.

Номинальные хозяева имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

Ставка: Победа «Порту» в 1 тайме за 2.38.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.62