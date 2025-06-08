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    «Драконы» быстро расправятся с рижанами

    Порту — Рига. Ставка (к. 2.38) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 8 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Порту» — «Рига»
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    8 июня в международном товарищеском матче по футболу сыграют «Порту» и «Рига». Начало игры — в 13:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Порту» — «Рига», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (клубы) 08 Июня 2025 года

    Порту

  • Порту
    •  Порту 13:00 Рига

    Рига

  • Рига
    •

    «Порту»

    Турнирное положение: «Драконы» провели неудачный сезон. Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы Примейры.

    При этом «Порту» на 9 очков отстал от второй позиции. А вот отличилась команда 65 результативными выстрелами.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Драконы» переиграли «Видад» (1:0).

    До того команда сумела одолеть «Насьонал» (3:0). Да и поединок с «Боавиштой» завершился натужной победой (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Порту» забил 9 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Порту» имеет сложности в плане реализации. Команда в среднем забивает реже 2 мячей за матч.

    Причем «Порту» не пропускал в 2 своих последних поединках. И да Саму наколотил 19 мячей в чемпионате Португалии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Драконы» априори сильнее латвийцев, что и докажут на поле.

    «Рига»

    Турнирное положение: Рижане продуктивно выступают в своем чемпионате. Команда ныне пребывает на 1 месте турнирной таблицы.

    Причем «Рига» в 16 матчах чемпионата набрала 39 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила всего 10 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно. Рижане нанесли поражение «Тукумсу 2000» (3:0).

    До того команда уверенно переиграла «Метту» (3:0). А вот чуть ранее она с расправилась с «Лиепаей» (2:0).

    При этом «Рига» в 5 своих последних поединках добыла 5 побед. Команда отличилась 11 забитыми мячами, не пропустив в свои ворота ни разу.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Рижане победили в 10 своих последних поединках. А вот не пропускает команда уже 5 матчей подряд.

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    При этом «Рига» две своих последних виктории добыл с разницей в три мяча. Да и забивает команда в среднем чаще 2 голов за матч.

    Плюс ко всему, рижане имеют весьма надежные оборонительные редуты. Команда в среднем пропускает реже одного мяча за матч.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. Рижане намерены дать бой португальскому гранду.

    Статистика для ставок

    • «Порту» победил в 4 последних матчах

    • «Рига» победила в 10 своих последних поединках

    • Рижане не пропускают уже 5 матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью одинаковыми коэффициентами — 1.91 и 1.91.

    Прогноз: «Порту» способен прибавить в плане реализации, и явно начнет матч максимально активно.

    Номинальные хозяева имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей.

    Ставка: Победа «Порту» в 1 тайме за 2.38.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.62

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Порту — Рига?

    Матч Порту — Рига состоится 08 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Порту — Рига?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Порту — Рига?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.38.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Порту — Рига?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Порту — Рига?

    Коэффициенты букмекеров: «Порту» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.62, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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    Порту — Рига: прогноз и ставка за 2.38, статистика, коэффициенты матча 08.06.202513:00. «Драконы» быстро расправятся с рижанами
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