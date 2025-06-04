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    Токио Верди — Касива Рейсол. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 4 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Токио Верди» — «Касива Рейсол»
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    Хаято Накама
    «Токио Верди» примет дома «Касива Рейсол» в четвертьфинале Кубка японской Джей-лиги. Поединок состоится 4 июня и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Токио Верди» — «Касива Рейсол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Токио Верди»

    Турнирное положение: «Токио Верди» уже прошел три стадии Кубка японской Джей-лиги, обыграв «Нагано Парсейро», «Блаублиц Акита» и «Альбирекс Ниигата».

    Команда занимает 13-ю строчку в Джей-лиге и на пять очков опережает зону вылета, а также на 10 пунктов отстает от зоны континентальных турниров.

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Джей-лиги клуб на чужом поле разошёлся мировой с «Ависпой Фукуока» (0:0).

    Перед этим в 18-м туре национального первенства коллектив набрал три балла, в домашних стенах одержав победу над «Киото Санга» (1:0).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Токио Верди» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

    Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

    Юдаи Кимура — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.

    «Касива Рейсол»

    Турнирное положение: «Касива Рейсол» также прошла три стадии Кубка японской Джей-лиги, обыграв «Азул Кларо», «Фукусиму Юнайтед» и «Ренофу Ямагути».

    Команда занимает четвертую строчку в Джей-лиге и лишь по дополнительным показателям отстает от от зоны континентальных турниров (топ-3).

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:3 на своем поле проиграл «Виссел Кобе».

    Перед этим коллектив в 18-м туре Джей-лиги также потерял очки, когда теперь уже в чужих стенах разошёлся мировой с «Йокогамой» (1:1).

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Касива Рейсол» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

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    Такие результаты обещают гостям не лучшие шансы даже на на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес над соперником в классе.

    Хаято Накама — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.

    Статистика для ставок

    • в пяти из девяти последних матчей «Токио Верди» выиграл

    • в семи из девяти последних матчей «Токио Верди» забивала только одна команда

    • в семи из 11-ти последних матчей «Касива Рейсол» выиграла.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Касива Рейсол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 2.95, победа «Токио Верди» — в 3.00.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.47.

    Прогноз: в трех последних матчах хозяева не проиграли. При этом в них было забито меньше 2,5 голов.

    Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей гости не выиграли.

    Ставка: «Токио Верди» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.07.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в семи из девяти последних матчей хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Токио Верди — Касива Рейсол?

    Матч Токио Верди — Касива Рейсол состоится 04 июня 2025 года в 13:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Токио Верди — Касива Рейсол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Токио Верди» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Токио Верди — Касива Рейсол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Токио Верди» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Токио Верди — Касива Рейсол?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Токио Верди — Касива Рейсол?

    Коэффициенты букмекеров: «Касива Рейсол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 2.95, победа «Токио Верди» — в 3.00.

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    Токио Верди — Касива Рейсол: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 04.06.202513:00. Вернётся ли «Касива» к победам?
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