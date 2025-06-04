Токио Верди — Касива Рейсол. Ставка (к. 2.07) и прогноз на футбол, чемпионат Японии, 4 июня 2025 года

«Токио Верди» примет дома «Касива Рейсол» в четвертьфинале Кубка японской Джей-лиги. Поединок состоится 4 июня и начнется в 13:00 по мск. Ставка и прогноз на матч «Токио Верди» — «Касива Рейсол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Токио Верди»

Турнирное положение: «Токио Верди» уже прошел три стадии Кубка японской Джей-лиги, обыграв «Нагано Парсейро», «Блаублиц Акита» и «Альбирекс Ниигата».

Команда занимает 13-ю строчку в Джей-лиге и на пять очков опережает зону вылета, а также на 10 пунктов отстает от зоны континентальных турниров.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура Джей-лиги клуб на чужом поле разошёлся мировой с «Ависпой Фукуока» (0:0).

Перед этим в 18-м туре национального первенства коллектив набрал три балла, в домашних стенах одержав победу над «Киото Санга» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: в трех последних играх, которые пришлись на разные турниры, «Токио Верди» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Такая форма сулит хозяевам неплохие шансы на победу, особенно на своем поле, тем не менее, это будет непросто, если учесть перевес соперника в классе.

Юдаи Кимура — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.

«Касива Рейсол»

Турнирное положение: «Касива Рейсол» также прошла три стадии Кубка японской Джей-лиги, обыграв «Азул Кларо», «Фукусиму Юнайтед» и «Ренофу Ямагути».

Команда занимает четвертую строчку в Джей-лиге и лишь по дополнительным показателям отстает от от зоны континентальных турниров (топ-3).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 19-го тура чемпионата страны клуб с результатом 1:3 на своем поле проиграл «Виссел Кобе».

Перед этим коллектив в 18-м туре Джей-лиги также потерял очки, когда теперь уже в чужих стенах разошёлся мировой с «Йокогамой» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Касива Рейсол» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

Такие результаты обещают гостям не лучшие шансы даже на на ничью, особенно на чужом поле, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес над соперником в классе.

Хаято Накама — лучший бомбардир команды в Кубке Лиги с двумя голами.

Статистика для ставок

в пяти из девяти последних матчей «Токио Верди» выиграл

в семи из девяти последних матчей «Токио Верди» забивала только одна команда

в семи из 11-ти последних матчей «Касива Рейсол» выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Касива Рейсол» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.65. Ничья — в 2.95, победа «Токио Верди» — в 3.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.70 и 1.47.

Прогноз: в трех последних матчах хозяева не проиграли. При этом в них было забито меньше 2,5 голов.

Вместе с тем, в трех из четырех последних матчей гости не выиграли.

Ставка: «Токио Верди» не проиграет и тотал меньше 2,5 голов за 2.07.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в семи из девяти последних матчей хозяев.

Ставка: только одна команда забьет за 2.20