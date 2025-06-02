Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 2 июня 2025 года

«Крус Асуль»
Турнирное положение: Мексиканцы нынче выглядит не столь выгодно. Команда вылетела в полуфинале плей-офф своего чемпионата.
При этом «Крус Асуль» до последней неудачи победил 4 раза кряду. Да и мотивация добыть Кубок чемпионов КОНКАКАФ у мексиканцев огромная.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Крус Асуль» уступил «Америке» (1:2).
До того команда обыграла того же оппонента (1:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Леону» (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Крус Асуль» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Крус Асуль» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Вот только команда еще не отошла от последней коллизии.
На своем поле «Крус Асуль» выступает весьма продуктивно. Дома команда в среднем забивает почти 2 гола за матч.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Крус Асуль» постарается вернуться на победный путь.
«Ванкувер Уайткэпс»
Турнирное положение: «Уайткэпс» проводят довольно яркий сезон. Команда находится на 2 месте в своем чемпионате.
Причем «Ванкувер Уайткэпс» набрал 32 очка в 15 поединках МЛС. При этом в собственные ворота команда пропустила 12 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Ванкувер Уайткэпс» подписал мировую с «Миннесотой Юнайдед» (0:0).
До того команда сумела переиграть «Реал Солт Лейк» (3:2). А вот поединок с «Валуром» завершился боевой ничьей (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Ванкувер Уайткэпс» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» на данном этапе выглядит весьма прилично. Команда не проигрывала в 15 своих последних матчах.
При этом «Ванкувер Уайткэпс» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 27 мячей в 15 поединках своего чемпионата.
В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и длительный беспроигрышный сериал явно прибавляет позитива.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Уайткэпс» уже неоднократно демонстрировали свое умение пользоваться контратаками.
Статистика для ставок
- «Ванкувер Уайткэпс» не проигрывал в 15 своих последних матчах
- «Крус Асуль» до последней коллизии победил 4 раза кряду
- «Ванкувер Уайткэпс» в среднем забивает чаще гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Крус Асуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.
- 2.12Ростов — ЦСКА: прогноз и ставкаСегодня в 18:00
- 2.00Леванте — Эйбар: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
- 2.20Интернасьонал — Флуминенсе: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Прогноз: «Уайткэпс» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно поднатореют в плане реализации.
«Крус Асуль» способен прибавить во всех игровых компонентах, и уж точно намерен вернуться на победный путь.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.
Ставка: Ничья за 3.60