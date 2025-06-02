ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дезире Дуэ«ПСЖ» — «Интер» 5:0. Онлайн, прямая трансляция Луис ЭнрикеАрхитектор новой эпохи. Как Луис Энрике превратил «Пари Сен-Жермен» в лучшую команду Европы Игроки ПСЖ празднуют победуПариж — в истории: «ПСЖ» рекордно сокрушил «Интер» и впервые выиграл Лигу Чемпионов
  • 23:51
    • ПСЖ разгромил «Интер» и стал победителем Лиги чемпионов
  • 21:47
    • «Ахмат» обыграл «Урал» и остался в РПЛ
  • 00:34
    • Мбаппе поздравил ПСЖ с победой в финале ЛЧ: Наконец-то настал великий день
  • 21:59
    • Николич признан лучшим тренером Кубка России сезона 2024/2025
  • 19:08
    • «Сочи» обыграл «Пари НН» и вернулся в российскую Премьер-лигу
  • 00:44
    • Энрике: Думаю, мы это заслужили
  • 00:16
    • Войнов, Кагарлицкий и Свечников покинули «Торпедо»
    Все новости спорта

    Голов будет в достатке

    Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 2 июня 2025 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Крус Асуль» — «Ванкувер Уайткэпс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Ванкувер Уайткэпс»
    2 июня в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Крус Асуль» и «Ванкувер Уайткэпс». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крус Асуль» — «Ванкувер Уайткэпс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Крус Асуль»

    Турнирное положение: Мексиканцы нынче выглядит не столь выгодно. Команда вылетела в полуфинале плей-офф своего чемпионата.

    При этом «Крус Асуль» до последней неудачи победил 4 раза кряду. Да и мотивация добыть Кубок чемпионов КОНКАКАФ у мексиканцев огромная.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Крус Асуль» уступил «Америке» (1:2).

    До того команда обыграла того же оппонента (1:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Леону» (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Крус Асуль» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Крус Асуль» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Вот только команда еще не отошла от последней коллизии.

    На своем поле «Крус Асуль» выступает весьма продуктивно. Дома команда в среднем забивает почти 2 гола за матч.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Крус Асуль» постарается вернуться на победный путь.

    «Ванкувер Уайткэпс»

    Турнирное положение: «Уайткэпс» проводят довольно яркий сезон. Команда находится на 2 месте в своем чемпионате.

    Причем «Ванкувер Уайткэпс» набрал 32 очка в 15 поединках МЛС. При этом в собственные ворота команда пропустила 12 раз.

  • Корона для «тигров»: Бензема привёл «Аль-Иттихад» к историческому золотому дублю
  • А ещё Карим обошёл Роналду в голосовании за лучшего игрока лиги
  • Вчера

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Ванкувер Уайткэпс» подписал мировую с «Миннесотой Юнайдед» (0:0).

    До того команда сумела переиграть «Реал Солт Лейк» (3:2). А вот поединок с «Валуром» завершился боевой ничьей (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ванкувер Уайткэпс» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» на данном этапе выглядит весьма прилично. Команда не проигрывала в 15 своих последних матчах.

    1000USDИгратьБонус к первому пополнениюcoins game 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    При этом «Ванкувер Уайткэпс» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 27 мячей в 15 поединках своего чемпионата.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и длительный беспроигрышный сериал явно прибавляет позитива.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Уайткэпс» уже неоднократно демонстрировали свое умение пользоваться контратаками.

    Статистика для ставок

    • «Ванкувер Уайткэпс» не проигрывал в 15 своих последних матчах

    • «Крус Асуль» до последней коллизии победил 4 раза кряду

    • «Ванкувер Уайткэпс» в среднем забивает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Крус Асуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

    Прогноз: «Уайткэпс» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно поднатореют в плане реализации.

    «Крус Асуль» способен прибавить во всех игровых компонентах, и уж точно намерен вернуться на победный путь.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс?

    Матч Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс состоится 02 июня 2025 года в 04:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: ТБ 2.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «ТБ 2.5» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс?

    Коэффициенты букмекеров: «Крус Асуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Интер Майами — Коламбус Крю
  • Футбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Индиана — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Насцименто — Фильо
  • Бои
  • Сегодня в 03:35
    •  1.85
  • Прогноз на матч Виейра — Чиассон
  • Бои
  • Сегодня в 04:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Джейкоби — Лопес
  • Бои
  • Сегодня в 05:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Америка
  • Футбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Гамрот — Кляйн
  • Бои
  • Сегодня в 06:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бланчфилд — Барбер
  • Бои
  • Сегодня в 07:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Попырин — Пол
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Рыбакина — Свентек
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Самсонова — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Шелтон — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Соболенко — Анисимова
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Тиафо — Альтмайер
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 02.06.202504:00. Голов будет в достатке
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры