Крус Асуль — Ванкувер Уайткэпс. Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 2 июня 2025 года

2 июня в финале Кубка чемпионов КОНКАКАФ по футболу сыграют «Крус Асуль» и «Ванкувер Уайткэпс». Начало игры — в 04:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Крус Асуль» — «Ванкувер Уайткэпс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крус Асуль»

Турнирное положение: Мексиканцы нынче выглядит не столь выгодно. Команда вылетела в полуфинале плей-офф своего чемпионата.

При этом «Крус Асуль» до последней неудачи победил 4 раза кряду. Да и мотивация добыть Кубок чемпионов КОНКАКАФ у мексиканцев огромная.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела не столь удачно. «Крус Асуль» уступил «Америке» (1:2).

До того команда обыграла того же оппонента (1:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Леону» (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 4 виктории. В этих поединках «Крус Асуль» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Крус Асуль» нынче вполне преуспевают в плане результатов. Вот только команда еще не отошла от последней коллизии.

На своем поле «Крус Асуль» выступает весьма продуктивно. Дома команда в среднем забивает почти 2 гола за матч.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Крус Асуль» постарается вернуться на победный путь.

«Ванкувер Уайткэпс»

Турнирное положение: «Уайткэпс» проводят довольно яркий сезон. Команда находится на 2 месте в своем чемпионате.

Причем «Ванкувер Уайткэпс» набрал 32 очка в 15 поединках МЛС. При этом в собственные ворота команда пропустила 12 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела победить. «Ванкувер Уайткэпс» подписал мировую с «Миннесотой Юнайдед» (0:0).

До того команда сумела переиграть «Реал Солт Лейк» (3:2). А вот поединок с «Валуром» завершился боевой ничьей (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Ванкувер Уайткэпс» добыл одну победу. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 6 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Ванкувер Уайткэпс» на данном этапе выглядит весьма прилично. Команда не проигрывала в 15 своих последних матчах.

При этом «Ванкувер Уайткэпс» вполне преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 27 мячей в 15 поединках своего чемпионата.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и длительный беспроигрышный сериал явно прибавляет позитива.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Уайткэпс» уже неоднократно демонстрировали свое умение пользоваться контратаками.

Статистика для ставок

«Ванкувер Уайткэпс» не проигрывал в 15 своих последних матчах

«Крус Асуль» до последней коллизии победил 4 раза кряду

«Ванкувер Уайткэпс» в среднем забивает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Крус Асуль» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.75. Ничья оценена в 3.60, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.10 и 1.70.

Прогноз: «Уайткэпс» имеют в своем составе качественных атакующих исполнителей, и явно поднатореют в плане реализации.

«Крус Асуль» способен прибавить во всех игровых компонентах, и уж точно намерен вернуться на победный путь.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.60