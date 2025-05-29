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    Антверпен — Шарлеруа: прогноз ставки на чемпионат Бельгии 29 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Антверпен» — «Шарлеруа»
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    Тьяронн Шери
    29 мая в финале плей-офф чемпионата Бельгии за право сыграть в Лиге конференций сыграют «Антверпен» и «Шарлеруа». Начало игры — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Антверпен» — «Шарлеруа», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Антверпен»

    Турнирное положение: «Антверпен» по итогам 40-ка туров бельгийского первенства занял пятую строчку в чемпионском раунде, поэтому сыграет в плей-офф за выход в Лигу конференций.

    Команда на четыре очка отстала от зоны выход в попадания в квалификацию Лиги Европы (3-4-е места), а также на шесть баллов опередила шестую позицию, которая уже никуда не выводит.

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 40-го тура национального чемпионата клуб на чужом поле сыграл вничью с «Брюгге» со счетом 1:1.

    Ранее коллектив в 39-м туре бельгийского первенства и вовсе остался без очков, когда с разгромным результатом потерпел поражение от «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:4).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированы — Алеками, Энгельс и Валенсия, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на бельгийскую лигу, «Антверпен» выиграл лишь раз при двух поражениях и одной ничьей.

    Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, они все же немалы, если учесть их перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

    Тьяронн Шери — лучший бомбардир команды в чемпионате Бельгии текущего сезона с 14-ю голами.

    «Шарлеруа»

    Турнирное положение: «Шарлеруа» по итогам регулярного розыгрыша бельгийского первенства занял 10-ю строчку и вышел в раунд борьбы за выход в Лигу конференций

    Команда в данном мини-турнире чемпионата заняла первое место по итогам 10-ти поединков, благодаря чему теперь и сможет побороться в плей-офф за выход в еврокубок.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 40-го тура бельгийской лиги клуб на своем поле одержал победу над «Лёвеном» (2:1).

    Перед этим в 39-м туре национального первенства коллектив потерял очки, когда теперь уже в чужих стенах разошлись мировой с «Мехеленом» (1:1).

    Не сыграют: травмированы — Соу, Бенаетс, Кье и Айхам Усу, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на чемпионат страны, «Шарлеруа» ни разу не проиграл при четырех победах и одной ничьей.

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    Это говорит о хорошей форме коллектива и соответствующих шансах на победу, тем не менее, не стоит забывать, что соперник все же превосходит соперника в классе.

    Никола Штулич — лучший бомбардир команды в бельгийской лиге текущего сезона с 16-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Антверпена» забивала только одна команда

    • в пяти из восьми последних матчей «Антверпена» забивали меньше 2,5 голов

    • в четырех из пяти последних матчей «Шарлеруа» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Антверпен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.34. Ничья — в 3.60, победа «Шарлеруа» — в 2.89.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.74 и 2.09.

    Прогноз: в четырех из пяти последних матчей номинальные гости выиграли. При этом сейчас у них беспроигрышная серия в пять поединков.

    Между тем, номинальные хозяева проиграли в двух из четырех последних матчей.

    Ставка: «Шарлеруа» выйдет в Лигу конференций за 2.04.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что номинальные гости выиграют, ведь так было в их четырех из пяти последних матчей.

    Ставка: «Шарлеруа» победит за 2.89

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Антверпен — Шарлеруа?

    Матч Антверпен — Шарлеруа состоится 29 мая 2025 года в 19:30 по московскому времени в рамках турнира: Бельгия. Про Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Антверпен — Шарлеруа?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Шарлеруа» выйдет в Лигу конференций.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Антверпен — Шарлеруа?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Шарлеруа» выйдет в Лигу конференций» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Антверпен — Шарлеруа?

    Смотреть матч турнира Бельгия. Про Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Антверпен — Шарлеруа?

    Коэффициенты букмекеров: «Антверпен» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.34. Ничья — в 3.60, победа «Шарлеруа» — в 2.89.

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    Антверпен — Шарлеруа: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 29.05.202519:30. Кто выиграет битву за Лигу конференций?
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