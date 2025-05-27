Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, К-Лига, 27 мая 2025 года

27 мая в 16-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Тэджон Ситизен» и «Пхохан Стилерс». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тэджон Ситизен» — «Пхохан Стилерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тэджон Ситизен»

Турнирное положение: «Тэджон Ситизен» проводит весьма успешный сезон. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

При этом «Тэджон Ситизен» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тэджон Ситизен» одолел «Тэгу» (2:1).

До того команда потерпела поражение от «Сувона» (0:3). При этом чуть ранее она была бита еще и «Чонбук Моторс» (2:3).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Тэджон Ситизен» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Тэджон Ситизен» нынче не преуспевает в плане результатов. До последней виктории команда уступила дважды кряду.

Матчи с «Пхохан Стилерс» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Тэджон Ситизен» победил один раз при трех коллизиях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается удержаться на вершине таблицы.

«Пхохан Стилерс»

Турнирное положение: «Стилерс» пока не особо преуспевают в плане результатов. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

Причем «Пхохан Стилерс» отстает от лидера на 9 очков. При этом в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Стилес» одолели «Аньянг» (2:0).

До того команда была бита «Гвангю» (0:1). Да и поединок с «Кимпхо» не принес зачетных баллов в копилку (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Пхохан Стилерс» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Стилерс» на данном этапе не блещут стабильностью результатов. Команда до последней победы уступила 2 раза подряд.

При этом «Пхохан Стилерс» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 17 мячей в 15 поединках К-Лиги.

В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и отрыв от седьмой позиции измеряется тремя зачетными баллами.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Стилерс» уж точно не боятся лидера, имеющего к тому же проблемы с надежностью тылов.

Статистика для ставок

«Тэджон Ситизен» наряду с «Кимчхон Санму» забил больше всех в лиге — 23 мяча

И те, и другие до последней виктории уступили дважды кряду

Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Тэджон Ситизен» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.78.

Прогноз: «Моторс» бьются за лидерство, и явно поднатореют в плане реализации.

Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и уж точно проведут встречу максимально активно.

Ставка: Победа «Тэджон Ситизен» за 2.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

Ставка: Ничья за 3.40