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    «Пхохан Стилерс» ждет разочарование

    Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс. Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, К-Лига, 27 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Футбол Южной Кореи Прогнозы на Южная Корея. К-Лига
    Прогноз и ставки на «Тэджон Ситизен» — «Пхохан Стилерс»
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    «Пхохан Стилерс»
    27 мая в 16-м туре чемпионата Южной Кореи по футболу сыграют «Тэджон Ситизен» и «Пхохан Стилерс». Начало игры — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Тэджон Ситизен» — «Пхохан Стилерс», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Тэджон Ситизен»

    Турнирное положение: «Тэджон Ситизен» проводит весьма успешный сезон. На данный момент команда занимает 1 место в турнирной таблице.

    При этом «Тэджон Ситизен» на 2 очка опережает ближайшего преследователя. А вот в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Тэджон Ситизен» одолел «Тэгу» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Сувона» (0:3). При этом чуть ранее она была бита еще и «Чонбук Моторс» (2:3).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Тэджон Ситизен» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 8.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Тэджон Ситизен» нынче не преуспевает в плане результатов. До последней виктории команда уступила дважды кряду.

    Матчи с «Пхохан Стилерс» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Тэджон Ситизен» победил один раз при трех коллизиях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Команда постарается удержаться на вершине таблицы.

    «Пхохан Стилерс»

    Турнирное положение: «Стилерс» пока не особо преуспевают в плане результатов. Ныне команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

    Причем «Пхохан Стилерс» отстает от лидера на 9 очков. При этом в собственные ворота команда пропустила 17 мячей.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. «Стилес» одолели «Аньянг» (2:0).

    До того команда была бита «Гвангю» (0:1). Да и поединок с «Кимпхо» не принес зачетных баллов в копилку (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Пхохан Стилерс» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды отличились 6 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Стилерс» на данном этапе не блещут стабильностью результатов. Команда до последней победы уступила 2 раза подряд.

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    При этом «Пхохан Стилерс» не особо преуспевает в плане реализации. Игроки команды настреляли 17 мячей в 15 поединках К-Лиги.

    В кадровом плане у команды весьма позитивная ситуация. Да и отрыв от седьмой позиции измеряется тремя зачетными баллами.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. «Стилерс» уж точно не боятся лидера, имеющего к тому же проблемы с надежностью тылов.

    Статистика для ставок

    • «Тэджон Ситизен» наряду с «Кимчхон Санму» забил больше всех в лиге — 23 мяча

    • И те, и другие до последней виктории уступили дважды кряду

    • Обе команды в среднем пропускают чуть чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Тэджон Ситизен» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.03 и 1.78.

    Прогноз: «Моторс» бьются за лидерство, и явно поднатореют в плане реализации.

    Номинальные хозяева выглядят монолитнее соперника, и уж точно проведут встречу максимально активно.

    Ставка: Победа «Тэджон Ситизен» за 2.25.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мирное соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс?

    Матч Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс состоится 27 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: Южная Корея. К-Лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.25.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс?

    Смотреть матч турнира Южная Корея. К-Лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс?

    Коэффициенты букмекеров: «Тэджон Ситизен» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.40, а победа оппонента — в скромные 3.30.

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    Тэджон Ситизен — Пхохан Стилерс: прогноз и ставка за 2.25, статистика, коэффициенты матча 27.05.202513:30. «Пхохан Стилерс» ждет разочарование
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