Саутгемптон — Арсенал. Ставка (к. 1.75) и прогноз на чемпионат Англии 25 мая 2025 года

25 мая в 38-м туре английской Премьер-лиги по футболу сыграют «Саутгемптон» и «Арсенал». Начало встречи — 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Саутгемптон» — «Арсенал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «святые» заняли последнее место в таблице АПЛ с 12 очками.

Последние матчи: в 37-м туре «Саутгемптон» уступил в гостях «Эвертону» со счетом 0:2. Уже в первом тайме «святые» пропустили два мяча, после перерыва соперник сбавил обороты, но команда даже не смогла создать подобие момента.

Ранее была ничья дома с «Манчестер Сити» (0:0) и поражение в гостях от «Лестера».

Не сыграют: травмированы — Беднарек (з), Гронбек (п), Фрейзер (п), Тейлор (з), Хервуд-Бейлз (з).

Состояние команды: «Саутгемптон» провалил нынешний сезон, показав очень слабую игру с первых туров. Даже увольнение Мартина по ходу сезона не спасло команду. Пришедший вместо него Юрич окончательно ее добил, начав перестройку, которую никто особо не понял. В итоге, всего 12 очков в 37 турах — печальный показатель.

«Арсенал»

Турнирное положение: сейчас «Арсенал» идет вторым в таблице АПЛ с 71 очком.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Последние матчи: в 37-м туре канониры дома разобрались с прямым конкурентом «Ньюкаслом», победив его со счетом 1:0. Игра получилась не самой привлекательной и проходила с преимуществом «сорок», но три очка достались «Арсеналу», победу которому на 55-й минуте принес Деклан Райс.

До этого была ничья в гостях с «Ливерпулем» (2:2) и вылет из ЛЧ от «ПСЖ» (1:2, 0:1).

Не сыграют: травмированы — Габриэл (з), Салиба (з), Тимбер (з), Томиясу (з), Жезус (н).

Состояние команды: этот сезон команда Микеля Артеты может занести себе в актив, она выглядела неплохо в большинстве матчей, несмотря на обилие травм посреди сезона. Тем не менее, Артета с достоинством вышел из ситуации, найдя своих футболистам необычные роли на поле. Например, как с Мерино или Льюисом-Скелли.

Статистика для ставок

В первом круге «Арсенал» выиграл со счетом 3:1

В позапрошлом сезоне были ничьи (3:3, 1:1)

В сезоне 2021/22 «Саутгемптон» победил дома (1:0), но уступил в гостях (0:3)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Саутгемптона» дают 10,5, а на «Арсенал» — 1,32, ничью букмекеры оценивают в 5,80.

Тотал меньше 3,5 идет за 1,69, а тотал больше 3,5 можно взять за 2,25.

Прогноз: у «Арсенала» не будет трех основных защитников, поэтому уж хотя бы гол родить хозяева в последнем матче сезона вполне способны. Все-таки в атаке есть такие игроки, как Диблинг. «Арсенал» в конце сезона смотрится неплохо, в нападении сейчас потерь почти нет, поэтому стоит ждать результативной игры.

Основная ставка: тотал больше 3 за 1,75.

Прогноз: также можно попробовать более рисковый вариант.

Дополнительная ставка: тотал больше 1,5 в первом тайме за 2,30.