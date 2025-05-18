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    Вытолкнет ли «Сельта» из зоны еврокубков «Райо»?

    Сельта — Райо Вальекано: Гости находятся в топ-8, но выпадут ли они оттуда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.10

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    Прогноз и ставки на «Сельта» — «Райо Вальекано»
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    Борха Иглесиас
    18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Мая 2025 года

    Сельта

  • Виго
    •  Сельта 20:00 Райо Вальекано

    Райо Вальекано

  • Мадрид
    •

    «Сельта»

    Турнирное положение: «Сельта» после 36-ти поединков испанского первенства набрала 52 пункта и борется за попадание в еврокубки.

    Команда находится на седьмой строчке таблицы с отрывом в четыре балла от соперника, а также девятого места, которое уже не выводит в континентальные турниры.

    Сельта — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 36-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над «Сельтой» (1:0).

    Перед этим в поединке 35-го тура испанского первенства коллектив также набрал три очка, теперь уже в домашних стенах обыграв «Севилью» с результатом 3:2.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Жаилсон и Старфельт, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Сельта» выиграла три раза при одном поражении.

    Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, неплохая форма соперника может им в этом помешать.

    Борха Иглесиас — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

    «Райо Вальекано»

    Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 36-ти поединков испанского первенства набрал 48 пунктов и борется за попадание в еврокубки.

    Команда пребывает на восьмой строчке в зоне континентальных турниров (топ-8) и лишь по дополнительным показателям опережает девятую позицию.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 36-го тура испанского первенства мадридский клуб на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» — 2:2.

    Перед этим в поединке 35-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах набрал три пункта, одержав победу над «Лас-Пальмасом» (1:0).

    Не сыграют: травмированы — Серхио Камельо, Хони Монтиель и Мумен, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Райо Вальекано» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, пусть и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

    Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из пяти последних матчей «Сельты» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

    • в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» забивала только одна команда

    • в трех последних матчах «Райо Вальекано» не проиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Райо Вальекано» — в 4.40.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

    Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

    Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних поединков «Райо Вальекано».

    Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сельта — Райо Вальекано?

    Матч Сельта — Райо Вальекано состоится 18 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Сельта — Райо Вальекано?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сельта — Райо Вальекано?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сельта — Райо Вальекано?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сельта — Райо Вальекано?

    Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Райо Вальекано» — в 4.40.

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    Сельта — Райо Вальекано: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 18.05.202520:00. Вытолкнет ли «Сельта» из зоны еврокубков «Райо»?
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