Сельта — Райо Вальекано: Гости находятся в топ-8, но выпадут ли они оттуда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.10

Сельта
Райо Вальекано
«Сельта»
Турнирное положение: «Сельта» после 36-ти поединков испанского первенства набрала 52 пункта и борется за попадание в еврокубки.
Команда находится на седьмой строчке таблицы с отрывом в четыре балла от соперника, а также девятого места, которое уже не выводит в континентальные турниры.
Сельта — Райо Вальекано: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 36-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над «Сельтой» (1:0).
Перед этим в поединке 35-го тура испанского первенства коллектив также набрал три очка, теперь уже в домашних стенах обыграв «Севилью» с результатом 3:2.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Не сыграют: травмированы — Жаилсон и Старфельт, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Сельта» выиграла три раза при одном поражении.
Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, неплохая форма соперника может им в этом помешать.
Борха Иглесиас — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.
«Райо Вальекано»
Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 36-ти поединков испанского первенства набрал 48 пунктов и борется за попадание в еврокубки.
Команда пребывает на восьмой строчке в зоне континентальных турниров (топ-8) и лишь по дополнительным показателям опережает девятую позицию.
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 36-го тура испанского первенства мадридский клуб на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» — 2:2.
Перед этим в поединке 35-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах набрал три пункта, одержав победу над «Лас-Пальмасом» (1:0).
Не сыграют: травмированы — Серхио Камельо, Хони Монтиель и Мумен, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Райо Вальекано» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.
Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, пусть и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.
Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.
Статистика для ставок
- в трех из пяти последних матчей «Сельты» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов
- в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» забивала только одна команда
- в трех последних матчах «Райо Вальекано» не проиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Райо Вальекано» — в 4.40.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.
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Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.
Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.
Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних поединков «Райо Вальекано».
Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80