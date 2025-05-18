Сельта — Райо Вальекано: Гости находятся в топ-8, но выпадут ли они оттуда? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.10

18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Сельта» и «Райо Вальекано». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сельта» — «Райо Вальекано», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сельта»

Турнирное положение: «Сельта» после 36-ти поединков испанского первенства набрала 52 пункта и борется за попадание в еврокубки.

Команда находится на седьмой строчке таблицы с отрывом в четыре балла от соперника, а также девятого места, которое уже не выводит в континентальные турниры.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 36-го тура национального чемпионата клуб на выезде одержал победу над «Сельтой» (1:0).

Перед этим в поединке 35-го тура испанского первенства коллектив также набрал три очка, теперь уже в домашних стенах обыграв «Севилью» с результатом 3:2.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Жаилсон и Старфельт, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Сельта» выиграла три раза при одном поражении.

Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев на три очка, особенно на своем поле, тем не менее, неплохая форма соперника может им в этом помешать.

Борха Иглесиас — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

«Райо Вальекано»

Турнирное положение: «Райо Вальекано» после 36-ти поединков испанского первенства набрал 48 пунктов и борется за попадание в еврокубки.

Команда пребывает на восьмой строчке в зоне континентальных турниров (топ-8) и лишь по дополнительным показателям опережает девятую позицию.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках игры 36-го тура испанского первенства мадридский клуб на своем поле сыграл вничью с «Бетисом» — 2:2.

Перед этим в поединке 35-го тура испанского первенства коллектив теперь уже в чужих стенах набрал три пункта, одержав победу над «Лас-Пальмасом» (1:0).

Не сыграют: травмированы — Серхио Камельо, Хони Монтиель и Мумен, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Райо Вальекано» ни разу не проиграл при двух победах и одной ничьей.

Это свидетельствует о неплохих шансах хозяев по крайней мере на один балл, пусть и на чужом поле, особенно если учесть примерно тот же класс, что и у соперника.

Хорхе де Фрутос — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с пятью голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Сельты» забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Райо Вальекано» забивала только одна команда

в трех последних матчах «Райо Вальекано» не проиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сельта» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 1.75. Ничья — в 3.95, победа «Райо Вальекано» — в 4.40.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.73 и 2.10.

Прогноз: в трех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника. При этом в данных поединках забивали больше 2,5 голов.

Такой же сценарий был реализован и в последнем матче гостей.

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из пяти последних поединков «Райо Вальекано».

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.80