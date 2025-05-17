Сочи — Торпедо. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 мая 2025 года

Сочи
Торпедо
«Сочи»
Турнирное положение: Южане сражаются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.
При этом «Сочи» на 4 очка отстает от идущего вторым «Торпедо». А вот в ворота соперников команда настреляла 54 мяча в 32 матчах первенства.
Сочи — Торпедо: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Южане подписали мировую с «Нефтехимиком» (1:1).
До того команда учинила разгром «канонирам» (5:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Чайкой» (2:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Сочи» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Южане намерены до последнего сражаться за прямое повышение в классе. Сочинцам нужно непременно побеждать в двух последних турах.
Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Сочи» победил 2 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Южанам непременно нужно обыгрывать прямого конкурента.
«Торпедо»
Турнирное положение: Москвичи намерены выйти в элиту напрямую. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.
Причем «Торпедо» на 3 очка опережает идущих следом «моряков». Команда Олега Кононова настреляла 49 мячей в 32 поединках лучшей лиги мира.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Москвичи одолели «Шинник» (1:0).
До того команда нанесла поражение лидеру первенства «Балтике» (1:0). Да и поединок с «Аланией» завершился викторией (4:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Москвичи вполне преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила лишь 24 мяча в 32 сыгранных матчах.
При этом «Торпедо» на данном этапе выглядит вполне прилично. Команда Кононова победила в трех своих последних поединках.
Москвичи явно максимально настроятся на битву с сочинцами. Южан команда не может победить уже без малого три года.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Торпедовцы имеют шикарный подбор исполнителей во всех линиях, и вполне способны поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- Москвичи победили в 3 своих последних матчах
- Южане не проигрывали в 4 своих последних поединках
- Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.96.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.
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Прогноз: Команда Кононова в последних матчах явно прибавила, и уж точно не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Сочинцы всеми силами сражаются за второе место, и явно проведут встречу максимально активно.
Ставка: Обе забьют за 2.03.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.33