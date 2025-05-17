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    На «Фиште» забьют и те, и другие

    Сочи — Торпедо. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Торпедо»
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    Равиль Нетфуллин
    17 мая в 33-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Торпедо». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 17 Мая 2025 года

    Сочи

  • Сочи
    •  Сочи 17:00 Торпедо

    Торпедо

  • Москва
    •

    «Сочи»

    Турнирное положение: Южане сражаются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

    При этом «Сочи» на 4 очка отстает от идущего вторым «Торпедо». А вот в ворота соперников команда настреляла 54 мяча в 32 матчах первенства.

    Сочи — Торпедо: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Южане подписали мировую с «Нефтехимиком» (1:1).

    До того команда учинила разгром «канонирам» (5:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Чайкой» (2:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Сочи» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Южане намерены до последнего сражаться за прямое повышение в классе. Сочинцам нужно непременно побеждать в двух последних турах.

    Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Сочи» победил 2 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Южанам непременно нужно обыгрывать прямого конкурента.

    «Торпедо»

    Турнирное положение: Москвичи намерены выйти в элиту напрямую. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Торпедо» на 3 очка опережает идущих следом «моряков». Команда Олега Кононова настреляла 49 мячей в 32 поединках лучшей лиги мира.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Москвичи одолели «Шинник» (1:0).

    До того команда нанесла поражение лидеру первенства «Балтике» (1:0). Да и поединок с «Аланией» завершился викторией (4:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Москвичи вполне преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила лишь 24 мяча в 32 сыгранных матчах.

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    При этом «Торпедо» на данном этапе выглядит вполне прилично. Команда Кононова победила в трех своих последних поединках.

    Москвичи явно максимально настроятся на битву с сочинцами. Южан команда не может победить уже без малого три года.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Торпедовцы имеют шикарный подбор исполнителей во всех линиях, и вполне способны поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • Москвичи победили в 3 своих последних матчах

    • Южане не проигрывали в 4 своих последних поединках

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.96.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

    Прогноз: Команда Кононова в последних матчах явно прибавила, и уж точно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

    Сочинцы всеми силами сражаются за второе место, и явно проведут встречу максимально активно.

    Ставка: Обе забьют за 2.03.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.33

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Сочи — Торпедо?

    Матч Сочи — Торпедо состоится 17 мая 2025 года в 17:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Сочи — Торпедо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Сочи — Торпедо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Сочи — Торпедо?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Сочи — Торпедо?

    Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.96.

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