Сочи — Торпедо. Ставка (к. 2.03) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 мая 2025 года

17 мая в 33-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Сочи» и «Торпедо». Начало игры — в 17:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Сочи» — «Торпедо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Сочи»

Турнирное положение: Южане сражаются за прямое повышение в классе. На данный момент они занимают 4 место в турнирной таблице.

При этом «Сочи» на 4 очка отстает от идущего вторым «Торпедо». А вот в ворота соперников команда настреляла 54 мяча в 32 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Южане подписали мировую с «Нефтехимиком» (1:1).

До того команда учинила разгром «канонирам» (5:1). При этом чуть ранее она уверенно расправилась с «Чайкой» (2:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Сочи» забил 12 мячей, пропустив в свои ворота 4.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Южане намерены до последнего сражаться за прямое повышение в классе. Сочинцам нужно непременно побеждать в двух последних турах.

Матчи с «Торпедо» для команды традиционно складываются успешно. Из 5 последних очных поединков «Сочи» победил 2 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Южанам непременно нужно обыгрывать прямого конкурента.

«Торпедо»

Турнирное положение: Москвичи намерены выйти в элиту напрямую. Ныне команда находится на 2 строчке турнирной таблицы.

Причем «Торпедо» на 3 очка опережает идущих следом «моряков». Команда Олега Кононова настреляла 49 мячей в 32 поединках лучшей лиги мира.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Москвичи одолели «Шинник» (1:0).

До того команда нанесла поражение лидеру первенства «Балтике» (1:0). Да и поединок с «Аланией» завершился викторией (4:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Торпедо» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 8 забитыми мячами при 5 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: Москвичи вполне преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила лишь 24 мяча в 32 сыгранных матчах.

При этом «Торпедо» на данном этапе выглядит вполне прилично. Команда Кононова победила в трех своих последних поединках.

Москвичи явно максимально настроятся на битву с сочинцами. Южан команда не может победить уже без малого три года.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Торпедовцы имеют шикарный подбор исполнителей во всех линиях, и вполне способны поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

Москвичи победили в 3 своих последних матчах

Южане не проигрывали в 4 своих последних поединках

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Сочи» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.97. Ничья оценена в 3.32, а победа оппонента — в скромные 3.96.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.33 и 1.58.

Прогноз: Команда Кононова в последних матчах явно прибавила, и уж точно не собирается лишь отсиживаться в тылах.

Сочинцы всеми силами сражаются за второе место, и явно проведут встречу максимально активно.

Ставка: Обе забьют за 2.03.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.33