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    «Ротор» расправится с «Чайкой»

    Чайка — Ротор. Ставка (к. 2.68) и прогноз на футбол, Первая лига, 17 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Чайка» — «Ротор»
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    Владислав Руденко
    17 мая в 33-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Чайка» и «Ротор». Начало игры — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Чайка» — «Ротор», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 17 Мая 2025 года

    Чайка

  • Песчанокопское
    •  Чайка 19:00 Ротор

    Ротор

  • Волгоград
    •

    «Чайка»

    Турнирное положение: Песчанокопцы уже сохранили прописку в первом дивизионе. На данный момент они занимают 13 место в турнирной таблице.

    При этом «Чайка» пропустила в свои ворота 42 мяча. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 30 мячей в 32 матчах первенства.

    Чайка — Ротор: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела успешно. Песчанокопцы подписали мировую с «Тюменью» (1:1).

    До того команда была разбита «Аланией» (0:3). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Сочи» (0:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну победу. В этих поединках «Чайка» забила 3 мяча, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Песчанокопцы в последних матчах выглядели не столь выгодно. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

    Матчи с «Ротором» для команды традиционно складываются непросто. Из 5 последних очных поединков «Чайка» по разу победила и уступила.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Песчанокопцы намерены побороться за попадание в десятку.

    «Ротор»

    Турнирное положение: Волгоградцы уже могут спокойно доигрывать сезон. Ныне команда находится на 8 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Ротор» имеет весьма надежные тылы. В собственные ворота команда пропустила всего 23 мяча в 32 поединках первой лиги.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. Волгоградцы разгромили КАМАЗ (4:0).

    До того команда сумела одолеть «Енисей» (3:0). А вот поединок с «канонирами» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Ротор» добыл 3 победы. В этих поединках игроки команды отличились 11 забитыми мячами при 3 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Волгоградцы не особо преуспевают в плане реализации. Команда настреляла лишь 32 мяча в 32 сыгранных матчах.

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    При этом «Ротор» на данном этапе выглядит весьма выгодно. В двух своих последних матчах подопечные Дениса Бояринцева наколотили 7 мячей в ворота соперников.

    Волгоградцы в среднем пропускают реже гола за матч. Да и в двух своих последних поединках они оставили свои владения сухими.

    Безусловно, номинальные гости уже вряд ли будут особенно надрываться. Волгоградцы могут побороться разве что за ничего не дающее шестое место.

    Статистика для ставок

    • Волгоградцы в среднем пропускают реже гола за матч

    • Обе команды в среднем забивают фактически гол за матч

    • «Чайка» не побеждает 4 матча кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — скрытый фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.68. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.68.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.35 и 1.57.

    Прогноз: Команда Бояринцева нынче выглядит шикарно, да и характера ей явно не занимать.

    «Ротор» явно намерен завершить первенство как можно на более высокой позиции, и уж точно проведет поединок в агрессивных атаках.

    Ставка: Победа «Ротора» за 2.68.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.35

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Чайка — Ротор?

    Матч Чайка — Ротор состоится 17 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Чайка — Ротор?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Чайка — Ротор?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 2.68.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Чайка — Ротор?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Чайка — Ротор?

    Коэффициенты букмекеров: «Ротор» — скрытый фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.68. Ничья оценена в 3.14, а победа оппонента — в скромные 2.68.

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    Чайка — Ротор: прогноз и ставка за 2.68, статистика, коэффициенты матча 17.05.202519:00. «Ротор» расправится с «Чайкой»
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