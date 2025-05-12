Шеффилд Юнайтед — Бристоль Сити: прогноз ставки на Чемпионшип 12 мая 2025 года

12 мая в ответной игре полуфинала плей-офф второго дивизиона чемпионата Англии по футболу сыграют «Шеффилд Юнайтед» и «Бристоль Сити». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Шеффилд Юнайтед» — «Бристоль Сити», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Шеффилд Юнайтед»

Турнирное положение: «Шеффилд Юнайтед» по итогам 46-ти туров английского Чемпионшипа занял третью строчку в регулярном первенстве и поэтому попал в плей-офф.

Команда на 10 очков отстала от зоны прямого повышения в классе (топ-2), а также на 14 баллов опередила своего ближайшего преследователя «Сандерленд».

Последние матчи: в первой игре полуфинала плей-офф клуб разгромил нынешнего соперника со счетом 3:0 на выезде, поэтому в ответной может позволить себе даже проиграть с разницей в два гола.

Ранее «Клинки» в рамках заключительного, 46-го тура второго дивизиона «Клинки» на своем поле сыграли вничью с «Блэкберном» (1:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированы — Арбластер, Сачдев, Норрингтон-Дэвис и Кларк, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Шеффилд Юнайтед» проиграл лишь раз при трех победах и одной ничьей.

Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на итоговый успех, особенно если учесть фактор своего поля, а также текущие проблемы соперника.

Тайрес Кэмпбелл и Томас Кэннон — лучшие бомбардиры команды в Чемпионшипе текущего сезона с 10-ю голами.

«Бристоль Сити»

Турнирное положение: «Бристоль Сити» по итогам регулярного розыгрыша английского Чемпионшипа занял шестую строчку и вышел в плей-офф за право сыграть в АПЛ.

Команда на два балла опередила седьмую строчку, что вне зоны стыковых матчей, а также на 22 очков отстала от нынешнего соперника.

Последние матчи: в первой игре полуфинала плей-офф Чемпионшипа «Зарянки» на своем поле потерпел разгром от соперника со счетом 0:3, поэтому в ответном поединке им необходимо совершить чудо.

Перед этим в рамках заключительного, 46-го тура второго дивизиона клуб с юго-запада Англии на своем поле разошелся миром с «Престоном» (2:2).

Не сыграют: травмированы — Сайкс и Корник, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Бристоль Сити» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Это говорит о плохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, пусть даже и номинальной, не говоря уже об успехе по итогам всего противостояния, особенно на чужом поле.

Анис Мехмети — лучший бомбардир команды в Чемпионшипе текущего сезона с 12-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Шеффилд Юнайтед» выиграл

в шести из восьми последних матчей «Бристоль Сити» забивали обе команды

в пяти последних матчах «Бристоль Сити» забивали больше 2,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шеффилд Юнайтед» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.92. Ничья — в 3.45, победа «Бристоль Сити» — в 4.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.07 и 1.75.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гости проиграли. Так было и в их трех из четырех последних выездных поединков.

При этом хозяева выиграли в трех из пяти своих последних матчей.

Ставка: «Шеффилд Юнайтед» победит за 1.92.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 голов, ведь так было в пяти последних матчах «Бристоль Сити».

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.07