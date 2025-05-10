ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Интер» и «ПСЖ» заслужили выход в финал Лиги чемпионов. И вот почему Александр Кузмак«Арсеналу уже очень давно не хватает яиц». Александр Кузмак — об итогах полуфиналов ЛЧ Морган Гиббс-УайтВирц или Гиббс-Уайт: кого выберет «Манчестер Сити» для эры после Де Брейне?
    Все новости спорта

    Ворвется ли «Страсбург» в зону Лиги чемпионов?

    Анже — Страсбург: 1.80 — ставка на голы и прогноз на матч чемпионата Франции

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Анже Прогнозы на Страсбург Календарь Лиги 1
    Прогноз и ставки на «Анже» — «Страсбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмануэль Эмегха
    10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Страсбург». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Страсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Франция. Лига 1 10 Мая 2025 года

    Анже

  • Франция. Лига 1
    •  Анже 22:00 Страсбург

    Страсбург

  • Франция. Лига 1
    •

    «Анже»

    Турнирное положение: «Анже» после 32-х туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в Лиге 1.

    «Анже» пребывает на 14-й строчке с отрывом в два очка от плей-офф за право остаться в элитном дивизионе страны, а также в пять баллов от зоны вылета (17-18-я позиции).

    Анже — Страсбург: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального первенства клуб на чужом поле переиграл «Нант» (1:0).

    Ранее в 31-м туре французского чемпионата коллектив остался без очков, потерпев поражение от «Лилля» с результатом 0:2 теперь уже в домашних стенах.

    Прогнозы и ставки на Лигу 1

    Не сыграют: травмированы — Ферхат, Капель, Дьенг, Белькебла, Шериф, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Анже» проиграл восемь раз при двух победах.

    Такая форма не позволяет хозяевам рассчитывать даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

    Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

    «Страсбург»

    Турнирное положение: «Страсбург» после 32-х туров французского первенства находится в верхней части турнирной таблицы и борется за попадание в еврокубки.

    «Страсбург» пребывает на шестой строчке в зоне континентальных турниров (топ-6) и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

  • Пыльные регалии. «Шальке», «Тоттенхэм» и еще 11 клубов, забывших, как выглядят трофеи
  • Некогда легендарные клубы, которые заждались нового триумфа
  • Вчера

    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах сенсационно обыграл ПСЖ (2:1).

    Перед этим в 31-м туре национального первенства коллектив снова-таки на своем поле также набрал три балла, одержав победу над «Сент-Этьеном» (3:1).

    Не сыграют: травмированы — Диего Морейра, Сарр, Делен, Саи Дион, дисквалифицирован — Омобамиделе.

    Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» выиграл семь раз, а в 12-ти последних матчах ни разу не проиграл.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Это говорит о хорошей форме гостей и соответствующих шансах на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник явно уступает им в классе.

    Эмануэль Эмегха — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 14-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в восьми из девяти последних матчей «Анже» забивала только одна команда

    • в трех из четырех последних матчей «Страсбурга» забивали больше 2,5 голов

    • в семи из девяти последних матчей «Страсбург» выиграл.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.75, победа «Анже» — в 4.30.

    ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

    Прогноз: в семи из девяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

    При этом в восьми из 10-ти последних матчей хозяева проиграли.

    Ставка: «Страсбург» победит за 1.80.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Анже».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.35.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Анже — Страсбург?

    Матч Анже — Страсбург состоится 10 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: Лига 1.

    Прогноз: какой прогноз на матч Анже — Страсбург?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Страсбург» победит .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Анже — Страсбург?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Страсбург» победит » с коэффициентом у букмекеров 1.80.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Анже — Страсбург?

    Смотреть матч турнира Лига 1 в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Анже — Страсбург?

    Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.75, победа «Анже» — в 4.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.40
  • Прогноз на матч Газиантеп — Аланьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Истанбул Башакшехир — Фенербахче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.32
  • Экспресс дня 9 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Виллем II — Хераклес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Швеция — Словакия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  2.00
  • Прогноз на матч Дания — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.82
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Карабельи — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лас-Пальмас — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ковентри — Сандерленд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Флорида — Торонто
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Индиана — Кливленд
  • Баскетбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.362.36
  • Прогноз на матч Виннипег — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Анже — Страсбург: прогноз и ставка за 1.80, статистика, коэффициенты матча 10.05.202522:00. Ворвется ли «Страсбург» в зону Лиги чемпионов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры