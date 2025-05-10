Анже — Страсбург: 1.80 — ставка на голы и прогноз на матч чемпионата Франции

Анже
Страсбург
«Анже»
Турнирное положение: «Анже» после 32-х туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в Лиге 1.
«Анже» пребывает на 14-й строчке с отрывом в два очка от плей-офф за право остаться в элитном дивизионе страны, а также в пять баллов от зоны вылета (17-18-я позиции).
Анже — Страсбург: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального первенства клуб на чужом поле переиграл «Нант» (1:0).
Ранее в 31-м туре французского чемпионата коллектив остался без очков, потерпев поражение от «Лилля» с результатом 0:2 теперь уже в домашних стенах.
Не сыграют: травмированы — Ферхат, Капель, Дьенг, Белькебла, Шериф, дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Анже» проиграл восемь раз при двух победах.
Такая форма не позволяет хозяевам рассчитывать даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.
Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.
«Страсбург»
Турнирное положение: «Страсбург» после 32-х туров французского первенства находится в верхней части турнирной таблицы и борется за попадание в еврокубки.
«Страсбург» пребывает на шестой строчке в зоне континентальных турниров (топ-6) и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).
Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах сенсационно обыграл ПСЖ (2:1).
Перед этим в 31-м туре национального первенства коллектив снова-таки на своем поле также набрал три балла, одержав победу над «Сент-Этьеном» (3:1).
Не сыграют: травмированы — Диего Морейра, Сарр, Делен, Саи Дион, дисквалифицирован — Омобамиделе.
Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» выиграл семь раз, а в 12-ти последних матчах ни разу не проиграл.
Это говорит о хорошей форме гостей и соответствующих шансах на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник явно уступает им в классе.
Эмануэль Эмегха — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 14-ю голами.
Статистика для ставок
- в восьми из девяти последних матчей «Анже» забивала только одна команда
- в трех из четырех последних матчей «Страсбурга» забивали больше 2,5 голов
- в семи из девяти последних матчей «Страсбург» выиграл.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.75, победа «Анже» — в 4.30.
ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.
- 1.85Милан — Болонья: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 3.35ЦСКА — Краснодар: прогноз и ставкаЗавтра в 19:30
- 2.00Динамо Мх — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
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Прогноз: в семи из девяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.
При этом в восьми из 10-ти последних матчей хозяева проиграли.
Ставка: «Страсбург» победит за 1.80.
Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Анже».
Ставка: только одна команда забьет за 2.35.