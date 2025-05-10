Анже — Страсбург: 1.80 — ставка на голы и прогноз на матч чемпионата Франции

10 мая в 33-м туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Анже» и «Страсбург». Начало игры — в 22:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Анже» — «Страсбург», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Анже»

Турнирное положение: «Анже» после 32-х туров французского первенства находится в нижней части турнирной таблицы и борется за выживание в Лиге 1.

«Анже» пребывает на 14-й строчке с отрывом в два очка от плей-офф за право остаться в элитном дивизионе страны, а также в пять баллов от зоны вылета (17-18-я позиции).

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 32-го тура национального первенства клуб на чужом поле переиграл «Нант» (1:0).

Ранее в 31-м туре французского чемпионата коллектив остался без очков, потерпев поражение от «Лилля» с результатом 0:2 теперь уже в домашних стенах.

Прогнозы и ставки на Лигу 1

Не сыграют: травмированы — Ферхат, Капель, Дьенг, Белькебла, Шериф, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 10-ти последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Анже» проиграл восемь раз при двух победах.

Такая форма не позволяет хозяевам рассчитывать даже на один балл, пусть даже и на своем поле, особенно если учесть преимущество соперника в классе.

Эстебан Леполь — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с семью голами.

«Страсбург»

Турнирное положение: «Страсбург» после 32-х туров французского первенства находится в верхней части турнирной таблицы и борется за попадание в еврокубки.

«Страсбург» пребывает на шестой строчке в зоне континентальных турниров (топ-6) и лишь по дополнительным показателям отстает от зоны Лиги чемпионов (топ-4).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 32-го тура французского чемпионата клуб в домашних стенах сенсационно обыграл ПСЖ (2:1).

Перед этим в 31-м туре национального первенства коллектив снова-таки на своем поле также набрал три балла, одержав победу над «Сент-Этьеном» (3:1).

Не сыграют: травмированы — Диего Морейра, Сарр, Делен, Саи Дион, дисквалифицирован — Омобамиделе.

Состояние команды: в девяти последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, «Страсбург» выиграл семь раз, а в 12-ти последних матчах ни разу не проиграл.

Это говорит о хорошей форме гостей и соответствующих шансах на три очка, пусть даже и на чужом поле, тем более что соперник явно уступает им в классе.

Эмануэль Эмегха — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Лиги 1 с 14-ю голами.

Статистика для ставок

в восьми из девяти последних матчей «Анже» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Страсбурга» забивали больше 2,5 голов

в семи из девяти последних матчей «Страсбург» выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Страсбург» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.80. Ничья — в 3.75, победа «Анже» — в 4.30.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.80 и 2.00.

Прогноз: в семи из девяти последних матчей гости выиграли. Так было и в их четырех из пяти последних выездных поединков.

При этом в восьми из 10-ти последних матчей хозяева проиграли.

Ставка: «Страсбург» победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что только один из соперников забьет, ведь так было в восьми из девяти последних матчей «Анже».

Ставка: только одна команда забьет за 2.35.